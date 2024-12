comment l’historique kilométrique disparaît des voitures d’occasion importées ?

Ce que vous devez retenir Bien que certains pays aient rendu accessibles les historiques de contrôle technique pour protéger les consommateurs, des individus mal intentionnés ont trouvé des méthodes pour contourner ces dispositifs et effacer toute trace de l’historique des véhicules.

La manipulation du compteur kilométrique dans les voitures d’occasion importées est un fléau qui touche l’ensemble de l’Union européenne. Bien que certains pays aient rendu accessibles les historiques de contrôle technique pour protéger les consommateurs, des individus mal intentionnés ont trouvé des méthodes pour contourner ces dispositifs et effacer toute trace de l’historique des véhicules.

La fraude liée à la manipulation des compteurs kilométriques est un problème récurrent dans le secteur de l’automobile d’occasion. En France, comme dans d’autres pays européens, cette pratique vise à rendre une voiture plus attractive en abaissant artificiellement son kilométrage affiché. En conséquence, des automobilistes peu méfiants peuvent se retrouver avec des véhicules ayant parcouru bien plus de kilomètres qu’ils ne le pensent.Cette fraude n’est pas sans conséquences. Elle entraîne une dévalorisation injuste du véhicule et peut mener à des réparations coûteuses non prévues par le nouvel acquéreur. La sécurité routière est également mise en danger, car un véhicule ayant parcouru plus de kilomètres que ceux indiqués peut présenter des pièces usées prématurément.

Afin de masquer efficacement l’historique kilométrique, certains vendeurs peu scrupuleux utilisent des techniques sophistiquées. Parmi celles-ci, on observe le recours à des entreprises spécialisées capables de manipuler électroniquement les compteurs. Ces pratiques incluent souvent la reprogrammation ou même le remplacement complet du tableau de bord pour effacer toute trace visible d’altération.L’un des stratagèmes les plus courants consiste à importer le véhicule vers un autre pays avant de revenir sur le territoire initial avec un compteur modifié. Ainsi, il devient difficile pour les autorités nationales de retracer l’historique complet et authentique du véhicule. Les pays comme la Bulgarie sont parfois utilisés comme plaque tournante pour réaliser ce type d’opérations frauduleuses.

Face à cette problématique grandissante, plusieurs pays européens ont pris des mesures pour lutter contre la manipulation des compteurs kilométriques. En France, la loi impose désormais aux professionnels de vérifier et certifier le kilométrage lors de la vente d’un véhicule d’occasion. L’obligation légale inclut également la transmission précise de ces données lors du passage au contrôle technique.Cependant, malgré ces dispositions légales, les failles existent toujours et nécessitent une vigilance accrue tant de la part des acheteurs que des autorités compétentes. La collaboration entre États membres pourrait renforcer davantage les contrôles transfrontaliers et ainsi réduire les risques associés à ces pratiques illicites.

Pour éviter d’être victime d’une arnaque liée au compteur kilométrique, il est essentiel que les acheteurs prennent certaines précautions avant l’acquisition d’un véhicule d’occasion. Vérifier minutieusement le carnet d’entretien ainsi que demander tous les documents relatifs aux contrôles techniques antérieurs permet souvent de détecter une incohérence potentielle dans le suivi du kilométrage.Il est également conseillé de faire appel à un expert automobile indépendant pour examiner le véhicule en profondeur avant toute transaction finale. Cette démarche peut révéler des indices invisibles à l’œil non averti mais significatifs quant au véritable état du véhicule.Emettre quelques réserves concernant certaines offres particulièrement alléchantes en termes financiers demeure aussi une sage précaution : si un prix semble trop beau pour être vrai comparativement au marché standardisé actuel alors il y a fort probablement anguille sous roche.