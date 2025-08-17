Comment le nouveau Volvo EX90 révolutionne le marché des grands SUV électriques

Ce que vous devez retenir Avec son moteur entièrement électrique, elle incarne les valeurs fondamentales de sécurité, de technologie avancée et de durabilité, tout en plaçant les besoins des conductrices et des conducteurs au cœur de son design.

La technologie de batterie permet une autonomie de près de 580 km, conforme au protocole WLTP, et la recharge de 10 à 80 % s’effectue en moins de 30 minutes.

Équipée d’un puissant ordinateur embarqué basé sur les plateformes Xavier et Orin de NVIDIA, chaque aspect du EX90 est optimisé, que ce soit pour la sécurité, le système d’infodivertissement ou la gestion de la batterie.

La Volvo EX90 a été récemment dévoilée, s’imposant comme un modèle phare parmi les SUV de luxe. L’apparence raffinée et les lignes audacieuses de cette voiture témoignent de l’évolution et de l’innovation au sein de la marque. Avec son moteur entièrement électrique, elle incarne les valeurs fondamentales de sécurité, de technologie avancée et de durabilité, tout en plaçant les besoins des conductrices et des conducteurs au cœur de son design.

Le grand SUV de Volvo est prévu pour accueillir jusqu’à sept passagers. À ce titre, il se présente comme un compagnon idéal pour les familles cherchant à marier confort et sécurité. Équipée de systèmes électroniques de pointe et de moteurs électriques puissants, la EX90 est conçue pour répondre aux exigences des conductrices modernes.

La base de ce modèle repose sur une plateforme entièrement dédiée aux véhicules électriques. Ce choix reflète une volonté de s’adapter à un style de vie familial durable. En effet, deux options de motorisation électriques sont disponibles. La version Twin Motor développe 408 chevaux et 770 Nm de couple, tandis que la version Twin Motor Performance monte à 517 chevaux et 910 Nm. Dans les deux cas, on bénéficie de la traction intégrale, un atout indéniable pour la sécurité et la tenue de route.

Les performances du EX90 sont impressionnantes : elle atteint les 100 km/h en seulement 5,9 secondes pour la première version et 4,9 secondes pour la seconde. La technologie de batterie permet une autonomie de près de 580 km, conforme au protocole WLTP, et la recharge de 10 à 80 % s’effectue en moins de 30 minutes. Ça peut sembler épatant, non ? Comme quoi, même sur de longues distances, cette voiture reste performante.

Avec le EX90, Volvo marque une nouvelle ère dans le domaine des SUV. Le processus de recharge a été simplifié grâce à une gamme d’innovations, notamment intégrées dans l’application Volvo Cars. Cela permet de localiser plusieurs milliers de points de recharge publics à travers le monde, et de suivre l’avancement de la recharge en temps réel. De plus, vous pouvez consulter la disponibilité des stations via Google Maps directement sur l’écran de votre véhicule.

En matière de sécurité, le nouveau EX90 fixe des standards élevés. Non seulement par rapport à la concurrence, mais aussi au sein de la gamme Volvo, ce modèle est conçu pour vous protéger, ainsi que vos passagers et les autres usagers de la route. Sa technologie de détection avancée, avec des capteurs, des caméras et un système de radar, connectés à un processeur spécialement conçu, procure une vision 360° de l’environnement immédiat.

Le système LiDar présent sur la voiture améliore continuellement la détection d’obstacles, même de nuit. Que ce soit à faible ou haute vitesse, il détecte les objets situés à distance, offrant ainsi un temps de réaction optimal. Cela renforce la fonctionnalité de conduite assistée avec une aide sur le volant lors des changements de voie, transformant l’expérience de conduite quotidienne.

Équipée d’un puissant ordinateur embarqué basé sur les plateformes Xavier et Orin de NVIDIA, chaque aspect du EX90 est optimisé, que ce soit pour la sécurité, le système d’infodivertissement ou la gestion de la batterie. Le résultat se traduit par une expérience utilisateur fluide et réactive.

La Volvo EX90 se distingue également par sa capacité à évoluer avec le temps. Grâce à des mises à jour logicielles sans fil, la voiture devient meilleur au fil des ans. La gestion de ces systèmes s’effectue via un écran tactile central de 14,5 pouces, qui ouvre la porte à un des systèmes d’infodivertissement les plus avancés du marché. D’ailleurs, l’intégration des services Google rend l’usage encore plus intuitif.

Avec la connectivité 5G disponible, installer les applications nécessaires à votre confort n’a jamais été aussi simple. Vous pouvez par ailleurs profiter du nouveau système audio Bowers & Wilkins avec Dolby Atmos, offrant une immersion sonore sans précédent grâce aux haut-parleurs intégrés dans les appuie-têtes.

La nouvelle Volvo EX90 est déjà présente chez les concessionnaires, prête à séduire les amatrices et amateurs de SUV alliant luxe et sécurité. Si vous souhaitez plus d’informations ou un essai, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre concessionnaire local.