Combien coûte l’escroquerie des compteurs kilométriques truqués ?

Ce que vous devez retenir Dans des pays comme le Belgique avec le système Car-Pass ou les Pays-Bas avec le RDW, des systèmes plus stricts sont en place, bien qu’aucun ne couvre entièrement le sujet des importations.

En Allemagne, premier exportateur de voitures d’occasion avec presque 2 millions de véhicules par an, les données restent difficilement accessibles, en raison notamment du RGPD, ce qui complique les vérifications.

La réalité à Bruxelles montre que même les mesures les plus évidentes peuvent prendre du temps à se concrétiser, surtout lorsque les préférences politiques penchent davantage vers des échanges de pénalités que vers la lutte contre la fraude.

Acheter une voiture d’occasion peut offrir une belle opportunité d’économie, mais il est essentiel d’envisager les risques associés. Au-delà des préoccupations d’fiabilité, des questions de fraude émergent, notamment concernant le démontage du compteur kilométrique, une pratique difficile à détecter.

Une étude récente a révélé que la fraude liée aux kilomètres falsifiés concerne près de 5 % des véhicules d’occasion sur le marché français. Cela représente un coût global pour les acheteurs innocent de 5,3 milliards d’euros chaque année, un chiffre qui ne doit pas être ignoré.

Les implications financières de la fraude

Considérons une voiture à 10 000 euros, vendue avec un compteur manipulé. Sa valeur réelle pourrait être de seulement 5 500 euros. Dans le cas de modèles de luxe, souvent de fabrication allemande, cette perte peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros. Cela fait réfléchir, n’est-ce pas ?

Les pertes en Europe

Les pertes sont plus marquées dans certains pays d’Europe, en particulier en Europe de l’Ouest, où les prix de vente sont généralement plus élevés. La plateforme Histovec en France permet aux acheteurs de vérifier l’historique des kilomètres en fonction des contrôles techniques, mais cela reste limité aux données disponibles sur le territoire français.

Dans des pays comme le Belgique avec le système Car-Pass ou les Pays-Bas avec le RDW, des systèmes plus stricts sont en place, bien qu’aucun ne couvre entièrement le sujet des importations.

Les défis du contrôle en France

En Allemagne, premier exportateur de voitures d’occasion avec presque 2 millions de véhicules par an, les données restent difficilement accessibles, en raison notamment du RGPD, ce qui complique les vérifications. Il est frustrant de constater que les autorités semblent défendre des informations vitales pour les consommateurs.

Des exemples à suivre

À l’inverse, des pays comme la Suède et la Finlande montrent un modèle de transparence en offrant un accès total à l’historique des voitures, même après leur exportation. Cette approche devrait être adoptée par l’Union Européenne pour éliminer les zones d’ombre dans le trafic des voitures d’occasion.

La question se pose : devons-nous protéger les données qui masquent la fraude, ou devrions-nous privilégier la transparence et la sécurité des acheteurs ? C’est un débat qui mérite notre attention, surtout lorsque la protection des consommateurs est en jeu.

Finalement, bien que certaines initiatives soient prometteuses, il semble que la route vers une amélioration de la situation soit encore longue. La réalité à Bruxelles montre que même les mesures les plus évidentes peuvent prendre du temps à se concrétiser, surtout lorsque les préférences politiques penchent davantage vers des échanges de pénalités que vers la lutte contre la fraude.

En tant qu’acheteur potentiel, rester vigilant est essentiel. Vérifiez toujours l’historique des voitures et n’hésitez pas à demander les documents nécessaires pour garantir une transaction sécurisée et éclairée. Une voiture d’occasion doit être une bonne affaire, pas une source de tracas.