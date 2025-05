Collections automobiles de luxe : Beckham face au roi Charles III

Imaginez un instant avoir suffisamment d’argent pour acquérir n’importe quelle voiture sans même regarder le prix. C’est exactement la situation dans laquelle se trouvent David Beckham et le roi Charles III, deux personnalités britanniques qui partagent une passion commune pour l’automobile de prestige. Mais laquelle de ces deux collections mérite véritablement le titre de plus impressionnante ?

D’un côté, nous avons l’ancien footballeur devenu icône mondiale, enrichi par ses contrats sportifs et publicitaires faramineux. De l’autre, le monarque britannique dont la fortune découle de son statut royal. Deux univers différents, mais une même obsession : rassembler les plus belles mécaniques jamais conçues.

Le garage éclectique de David Beckham

La collection de David Beckham reflète parfaitement sa personnalité : variée, sophistiquée et sans concession sur la qualité. L’ancienne star du football a constitué un véritable musée automobile où les supercars italiennes côtoient les légendes britanniques.

Les joyaux transalpins de la collection

Beckham voue une admiration particulière aux Ferrari. Sa 550 Maranello trône fièrement aux côtés d’une 612 Scaglietti et d’une 360 Spider entièrement personnalisée. Cette dernière mérite qu’on s’y attarde : elle arbore des jantes BBS, un diffuser arrière emprunté à la version Challenge, un échappement Tubi et des sièges sport avec dossiers en carbone (sans oublier les vitres teintées pour préserver l’intimité du propriétaire).

La marque au taureau n’est pas en reste avec une Lamborghini Gallardo, tandis que Maserati est représentée par la spectaculaire MC20. D’ailleurs, Beckham a même collaboré avec la marque de Modène en tant qu’ambassadeur pour promouvoir cette sportive moderne.

L’héritage britannique au cœur de la passion

Mais c’est vraiment avec les marques britanniques que Beckham révèle ses goûts les plus raffinés. Son Aston Martin V8 Volante des années 80, dans une superbe teinte bordeaux, prouve que l’homme apprécie autant les classiques intemporels que les nouveautés technologiques.

Sa Jaguar F-Type n’est pas non plus un modèle ordinaire. Il s’agit en réalité de la version Project 7, équipée d’un V8 de 575 chevaux et limitée à seulement 250 exemplaires dans le monde entier. Autant dire qu’elle vaut son pesant d’or !

La liste continue avec une McLaren 720S Spider, une Bentley Continental GT Supersports propulsée par un moteur W12 de 710 chevaux, et un somptueux Rolls-Royce Silver Ghost. Sans oublier son Range Rover Sport personnalisé par Kahn Design après un investissement de plus de 140 000 euros, motorisé par un V8 de 4,2 litres.

Le côté pratique n’est pas négligé avec une Audi RS6 Avant qu’il utilisait durant son passage au Paris Saint-Germain, et même un imposant Hummer H2 pour les occasions où la discrétion n’est pas de mise.

La collection royale de Charles III : tradition et innovation

Le garage du roi Charles III raconte une tout autre histoire, mêlant héritage familial et conscience écologique. Sa collection, moins fournie mais chargée d’histoire, révèle un homme attaché aux traditions britanniques.

L’Aston Martin au carburant révolutionnaire

La pièce maîtresse de sa collection reste incontestablement son Aston Martin DB6 Volante de 1970, un cadeau de sa mère, la regrettée reine Élisabeth II, pour ses 21 ans. Cette magnifique britannique de couleur bleue cache une particularité étonnante : elle fonctionne avec un carburant écologique appelé E85.

Ce carburant synthétique à 85% utilise notamment des résidus de vin blanc et de petit-lait de fromage pour sa fabrication. Une approche écologique avant-gardiste qui démontre l’engagement environnemental du monarque (qui l’eût cru ?). Les 15% restants sont constitués d’essence conventionnelle.

Les véhicules emblématiques de la couronne

Naturellement, Sa Majesté possède d’autres joyaux britanniques. Son Rolls-Royce Phantom IV incarne le summum du luxe automobile, tandis que sa Bentley Bentayga et sa Jaguar XJ8 V8 assurent les déplacements plus discrets.

Les Land Rover occupent une place particulière dans cette collection royale. Le Defender que conduisait régulièrement la reine Élisabeth II côtoie un modèle historique de 1953, immatriculé en 1954 avec la plaque Royal NXN 1. Ce onzième exemplaire de l’année possède une valeur sentimentale inestimable : il fut offert à la reine lors de son couronnement en 1953 et envoyé dans sa propriété de Balmoral.

Plusieurs générations de la famille royale ont pris le volant de ce Land Rover légendaire, de la reine Élisabeth II au roi Charles III actuel, en passant par la reine mère et le prince Philip. Une véritable machine à remonter le temps sur quatre roues.

Mention spéciale pour la limousine sur mesure conçue par Rolls-Royce exclusivement pour les déplacements officiels de la famille royale. Un véhicule unique au monde, symbole de l’excellence britannique.

Le verdict : une question de style

Alors, quelle collection remporte la palme ? La réponse dépend entièrement de vos goûts personnels. Beckham mise sur la diversité et la performance pure, mélangeant les nationalités et les époques avec un goût sûr pour les modèles exclusifs. Charles III privilégie l’héritage britannique et l’histoire, chaque véhicule racontant une partie de sa vie ou de celle de sa famille.

Une chose est certaine : ces deux collections témoignent d’une passion authentique pour l’automobile, bien au-delà du simple statut social. Et pour nous, simples mortels, elles nous font rêver d’un monde où choisir entre une Ferrari et une Aston Martin constituerait notre plus gros dilemme du jour…