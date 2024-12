Classement F1 Mondial 2024 : Le championnat des équipes se décidera à Abu Dhabi!

Ce que vous devez retenir Le rideau tombera sur le championnat du monde de Formule 1 2024 à Abu Dhabi, où la lutte pour le titre des constructeurs restera indécise jusqu’à la dernière seconde.

Le rideau tombera sur le championnat du monde de Formule 1 2024 à Abu Dhabi, où la lutte pour le titre des constructeurs restera indécise jusqu’à la dernière seconde. Le suspense est à son comble alors que Red Bull, McLaren et Ferrari sont tous en lice pour remporter le prestigieux trophée.

L’issue incertaine du championnat des constructeurs



Red Bull, malgré les performances en dents de scie de son pilote mexicain Sergio ‘Checo’ Pérez, reste dans la course pour le titre. La décision concernant l’avenir de Pérez au sein de l’équipe sera prise après le Grand Prix d’Abu Dhabi. C’est ce qu’a confirmé Helmut Marko, conseiller principal de Red Bull et responsable du développement des pilotes.Quant à McLaren, bien que n’ayant pas réussi à se hisser sur la plus haute marche du podium cette saison, l’écurie britannique a fait preuve d’une régularité impressionnante. Elle compte sur ses deux pilotes pour marquer suffisamment de points lors de cette ultime course.De son côté, Ferrari n’a pas dit son dernier mot. L’écurie italienne, forte de sa longue histoire en Formule 1, fera tout pour remporter ce championnat des constructeurs.

Les enjeux de la dernière course



La dernière course de la saison à Abu Dhabi ne sera pas seulement l’occasion de couronner le champion des constructeurs 2024. Elle sera aussi l’ultime chance pour les pilotes de marquer des points importants pour leur écurie. Voici quelques-uns des enjeux majeurs :

La décision concernant l’avenir de Checo Pérez : Le pilote mexicain est sous pression pour prouver qu’il mérite sa place chez Red Bull. Son futur dans l’équipe dépendra probablement de ses performances à Abu Dhabi.

La bataille pour le podium : Outre la lutte pour le titre, la course promet une bataille acharnée pour les places sur le podium. Les pilotes devront donner le meilleur d'eux-mêmes pour finir la saison en beauté.

La préparation pour la saison 2025 : Cette dernière course sera aussi l'occasion pour les équipes de peaufiner leurs stratégies et leurs voitures en prévision de la saison prochaine.

A suivre…



Alors que le compte à rebours a commencé, les fans du monde entier sont impatients de vivre ces moments forts qui s’annoncent palpitants. Qui remportera le championnat des constructeurs ? Quel sera l’avenir de Checo Pérez ? Les réponses à ces questions se dessineront lors du Grand Prix d’Abu Dhabi.