Citroën C3 et C3 Aircross : les modèles français qui redéfinissent le marché

Ce que vous devez retenir Le constructeur automobile français Citroën dévoile ses nouveaux modèles C3 et C3 Aircross, deux véhicules qui promettent d’apporter un vent de fraîcheur sur le marché automobile.

Malgré ses dimensions compactes – 4 mètres de long, 1,75 mètre de large et 1,58 mètre de haut – elle offre une distance au sol suffisante pour naviguer aisément dans les environnements urbains souvent encombrés.

Mesurant 4,4 mètres de long, 1,80 mètre de large et 1,66 mètre de haut avec un empattement de 2,67 mètres, ce modèle offre un espace intérieur généreux.

Le constructeur automobile français Citroën dévoile ses nouveaux modèles C3 et C3 Aircross, deux véhicules qui promettent d’apporter un vent de fraîcheur sur le marché automobile. Avec des designs modernes et une technologie avancée, ces voitures sont conçues pour répondre aux besoins des acheteurs potentiels dans les segments des citadines et des SUV.

Design moderne et dimensions compactes

La nouvelle Citroën C3 se distingue par ses lignes contemporaines propres aux SUV. Malgré ses dimensions compactes – 4 mètres de long, 1,75 mètre de large et 1,58 mètre de haut – elle offre une distance au sol suffisante pour naviguer aisément dans les environnements urbains souvent encombrés. L’intégration du système Progressive Hydraulic Cushions assure une conduite confortable même sur les routes accidentées.

En parallèle, le Citroën C3 Aircross, plus imposant que sa petite sœur, est disponible avec une configuration à sept places. Mesurant 4,4 mètres de long, 1,80 mètre de large et 1,66 mètre de haut avec un empattement de 2,67 mètres, ce modèle offre un espace intérieur généreux. Dans sa version cinq places, le coffre atteint une capacité impressionnante de 460 litres.

Confort intérieur et options personnalisables

L’intérieur des nouvelles C3 et C3 Aircross est tout aussi attrayant grâce aux sièges Advanced Comfort pouvant accueillir confortablement cinq adultes avec leurs bagages. Le modèle C3 propose un volume de coffre de 328 litres. De nombreuses solutions de rangement sont disponibles pour faciliter l’organisation des petits objets essentiels.

Les équipements de sécurité sont complets et la palette de couleurs offre six options unicolores ainsi que six combinaisons bicolores. Les clients peuvent également ajouter des décorations colorées, rendant chaque véhicule unique selon les préférences personnelles.

Moteurs hybrides et électriques performants

Les moteurs proposés pour la Citroën C3 et le C3 Aircross incluent des versions hybrides ainsi qu’une option entièrement électrique. La Citroën C3 dispose d’un moteur turbo PureTech 1.2L trois cylindres développant 100 chevaux avec une boîte manuelle à six rapports.

L’option hybride utilise la technologie avancée du groupe Stellantis en intégrant un moteur électrique délivrant jusqu’à 29 chevaux supplémentaires. En mode hybride, la puissance atteint respectivement 100 chevaux pour la C3 et 136 chevaux pour le C3 Aircross.

Technologie électrique avancée

Le système électrique du nouvel e-C3 ainsi que celui du e-C3 Aircross est basé sur un moteur électrique offrant une puissance maximale de 113 chevaux (120 Nm) sur l’essieu avant. Il est associé à une boîte automatique monoplace ainsi qu’un pack batterie LFP d’une capacité de 44,2 kWh.

D’après le protocole WLTP, l’autonomie en cycle combiné s’élève à environ 326 kilomètres pour l’e-C3; en milieu urbain elle pourrait atteindre jusqu’à 459 kilomètres. La recharge rapide entre 20% et 80% via un chargeur mural (wallbox) de onze kilowatts prendrait deux heures cinquante minutes; tandis qu’un chargeur rapide cent kilowatts ne nécessiterait que vingt-six minutes.

Systèmes connectés intelligents

L’application e-ROUTES récemment introduite permet aux conducteurs non seulement d’organiser leurs trajets mais aussi suivre en temps réel les niveaux charge batterie tout en fournissant expérience navigation complète grâce services connectés «Connect Plus» offerts par Citroen.

A travers application MyCitroen possibilités gestion planification rechargement ajustement température climatisation cabine vérification niveau batterie localisation stationnement sont accessibles utilisateurs modèles électriques ajoutant confort commodité quotidien.