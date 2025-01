Chrysler prépare deux nouveaux modèles inspirés du concept Halcyon

Ce que vous devez retenir Le concept Halcyon comme source d’inspirationDévoilé il y a près d’un an, le concept Halcyon représente la vision futuriste de Chrysler en matière de mobilité électrique.

Le second modèle, dont la carrosserie n’est pas encore officiellement confirmée (coupé ou berline), restera plus fidèle aux lignes du concept Halcyon, tout en adoptant un design plus réaliste pour la production en série.

)Design et innovations pratiquesSi le design agressif du concept, avec son profil bas et sa ligne de toit fuyante, pourrait être conservé dans une version plus sage, certains éléments spectaculaires comme les portes à ouverture à 90 degrés ou l’absence de montant B ne seront probablement pas retenus pour la production.

La marque américaine Chrysler, qui fait partie du groupe Stellantis, s’apprête à effectuer un retour remarqué sur le marché avec deux nouveaux modèles directement inspirés du concept Halcyon. Cette renaissance attendue marque un tournant stratégique pour le constructeur qui n’avait plus lancé de nouveautés depuis plusieurs années.

Le concept Halcyon comme source d’inspiration

Dévoilé il y a près d’un an, le concept Halcyon représente la vision futuriste de Chrysler en matière de mobilité électrique. Basé sur la plateforme STLA Large de Stellantis, ce prototype 100% électrique incarne l’avenir de la marque avec des lignes audacieuses et une technologie de pointe.

Deux nouveaux modèles en préparation

Le premier véhicule sera un SUV électrique qui proposera également une version hybride, une stratégie permettant de répondre aux différents besoins du marché. Le second modèle, dont la carrosserie n’est pas encore officiellement confirmée (coupé ou berline), restera plus fidèle aux lignes du concept Halcyon, tout en adoptant un design plus réaliste pour la production en série.

Une technologie de pointe adaptée à la production

Le concept Halcyon intègre une architecture électrique 800V permettant une recharge ultra-rapide et une batterie lithium-soufre innovante. Ces éléments techniques pourraient être repris, au moins partiellement, sur les futurs modèles de série. (Une technologie qui rappelle celle utilisée par certains constructeurs coréens, mais avec une approche typiquement américaine.)

Design et innovations pratiques

Si le design agressif du concept, avec son profil bas et sa ligne de toit fuyante, pourrait être conservé dans une version plus sage, certains éléments spectaculaires comme les portes à ouverture à 90 degrés ou l’absence de montant B ne seront probablement pas retenus pour la production. L’habitacle futuriste sera également revu pour privilégier l’ergonomie et la praticité.

Un lancement stratégique

Selon Christine Feuell, PDG de Chrysler, le premier modèle devrait être commercialisé courant 2026. La dirigeante insiste sur l’importance d’offrir des véhicules à la fois innovants et financièrement accessibles : « Notre objectif est de proposer une version réaliste du Halcyon, tout en maintenant un prix abordable pour nos clients. »

Cette renaissance de Chrysler s’inscrit dans la stratégie d’électrification du groupe Stellantis. Les nouveaux modèles devraient être proposés sur le marché français à des tarifs compétitifs, probablement entre 45 000 et 65 000 euros selon les versions. (Un positionnement qui permettrait à la marque de se démarquer face aux constructeurs premium européens.)

Pour les passionnés d’automobile, cette renaissance de Chrysler représente une excellente nouvelle. La marque américaine mythique semble prête à relever le défi de l’électrification avec des produits innovants qui pourraient bousculer les codes établis du marché premium.