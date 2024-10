Charles Leclerc triomphe au GP des États-Unis avec un doublé Ferrari, Sainz 2ème et une bataille épique entre Norris et Verstappen

Charles Leclerc a mené un spectaculaire doublé Ferrari lors du Grand Prix des États-Unis, avec son coéquipier Carlos Sainz en deuxième position. La lutte acharnée entre Lando Norris et Max Verstappen a marqué la course.

Un départ décisif pour Leclerc

Le Grand Prix des États-Unis a été marqué par une performance exceptionnelle de Charles Leclerc, qui a remporté la course avec une avance de huit secondes sur Carlos Sainz. Dès le départ, Leclerc, qui partait derrière Lando Norris, Max Verstappen et son coéquipier Sainz, a su profiter de la bataille entre Norris et Verstappen pour prendre la tête de la course. Ce moment clé lui a permis de creuser rapidement un écart confortable.

Avec une excellente stratégie et un rythme de course impressionnant, Leclerc a dominé le reste de l’épreuve sans véritable contestation, tandis que la bataille principale se déroulait derrière lui, entre Sainz et Verstappen. Ce dernier, visiblement en difficulté, n’a pas pu suivre le rythme de Ferrari.

Une bataille derrière Leclerc

Derrière Leclerc, la lutte a été intense. Sainz, parti troisième, a rapidement cherché à dépasser Verstappen, mais ce dernier n’avait pas le rythme pour menacer Leclerc. Norris, en quatrième position, a également tenté de se rapprocher de Sainz, mais les pneus de sa McLaren n’ont pas été à la hauteur.

Pendant ce temps, Lewis Hamilton a connu un weekend difficile. Parti de la 17ème place, il a tenté de remonter dans le peloton, mais un passage dans les graviers au troisième tour a mis fin à ses espoirs, provoquant la sortie du Safety Car pour quelques tours.

Les stratégies d’arrêt aux stands et l’undercut de Sainz

La première série d’arrêts aux stands a débuté autour de la 22ème tour, et c’est Carlos Sainz qui a été le premier à s’arrêter. Son choix de s’arrêter plus tôt que Verstappen a porté ses fruits, lui permettant de réaliser un undercut réussi et de s’emparer de la deuxième place. En retardant son arrêt de quatre tours, Verstappen a perdu du temps précieux, et ses nouveaux pneus durs n’ont pas donné les résultats escomptés, laissant Sainz s’échapper avec près de quatre secondes d’avance.

De son côté, Norris a profité de sa propre stratégie d’arrêt pour tenter de revenir sur Verstappen. Après son passage aux stands au 31ème tour, le pilote britannique s’est rapidement rapproché du champion du monde, ses temps au tour étant plus d’une seconde plus rapides que ceux de Verstappen.

Une bataille controversée entre Norris et Verstappen

La lutte entre Lando Norris et Max Verstappen s’est intensifiée dans les dernières phases de la course. Norris, plus rapide, a réussi à dépasser Verstappen, mais l’action a suscité la controverse. Les deux voitures sont sorties de la piste lors de la manœuvre, et la FIA a infligé une pénalité de cinq secondes à Norris, le rétrogradant à la quatrième place malgré son dépassement.

Les images montrent que Norris était déjà devant Verstappen avant que ce dernier ne le pousse hors piste. Malgré cela, Verstappen a finalement récupéré la troisième place sur le podium grâce à la pénalité de Norris, tandis que le pilote McLaren a dû se contenter de la quatrième position.

Leclerc et Sainz assurent un doublé pour Ferrari

Après 56 tours sur le Circuit d’Austin, Charles Leclerc a célébré une victoire dominante, terminant avec une avance confortable de huit secondes sur Carlos Sainz, qui a lui aussi réalisé une course solide. Verstappen est monté sur la troisième marche du podium grâce à la pénalité de Norris, malgré la bataille serrée entre les deux pilotes.

Oscar Piastri, le coéquipier de Norris, a complété le top 5. George Russell, Sergio Pérez, Nico Hülkenberg, ainsi que les jeunes talents Liam Lawson et Franco Colapinto ont également marqué des points.

Pour Fernando Alonso, la course s’est révélée difficile, terminant à une modeste 13ème place, loin de son niveau habituel.

Prochain rendez-vous au GP du Mexique

La Formule 1 reprendra dans une semaine à l’occasion du Grand Prix du Mexique, sur le circuit des Frères Rodríguez. Max Verstappen, malgré son podium à Austin, reste en tête du championnat avec 57 points d’avance, alors que la saison entre dans sa phase finale.