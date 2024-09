Championnat du monde de Formule 1 2024 : McLaren prend les commandes, Verstappen sous pression

La saison 2024 de Formule 1 bat son plein et offre un spectacle haletant. McLaren a pris la tête du championnat constructeurs après le Grand Prix d’Azerbaïdjan, tandis que Max Verstappen voit son avance fondre dans la course au titre pilotes. Découvrez le point complet sur les classements et les moments forts de cette saison palpitante.

Il y a du changement au constructeur ! 🟠 McLaren mène le championnat pour la première fois depuis 2014 😨 Les abandons de Sainz et Perez font très mal à Red Bull et Ferrari… tandis que Williams double Alpine pour la P8 ! #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/WelX6KNJyA — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 15, 2024

Un championnat pilotes plus serré que jamais

Après plusieurs courses, le classement du championnat pilotes 2024 s’annonce particulièrement disputé. Max Verstappen occupe toujours la tête avec 313 points, mais sa domination est sérieusement remise en question. Le Néerlandais doit faire face à la montée en puissance impressionnante de l’écurie McLaren, avec Lando Norris (254 points) et Oscar Piastri (222 points) respectivement deuxième et quatrième du classement.

Entre les deux pilotes McLaren s’est glissé Charles Leclerc (235 points), qui confirme le regain de forme de Ferrari. Le top 5 est complété par Carlos Sainz (184 points), auteur d’une saison remarquable avec notamment une victoire mémorable en Australie. Les pilotes Mercedes, Lewis Hamilton (166 points) et George Russell (143 points), restent en embuscade, tout comme Sergio Pérez (143 points) qui peine à rivaliser avec son coéquipier Verstappen.

McLaren bouscule la hiérarchie chez les constructeurs

La surprise de ce début de saison vient incontestablement de McLaren. L’écurie britannique a réalisé une performance exceptionnelle lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, lui permettant de prendre la tête du championnat constructeurs avec 476 points. Cette ascension fulgurante témoigne du travail remarquable effectué par l’équipe technique et les pilotes.

Red Bull, tenant du titre, se retrouve relégué à la deuxième place avec 456 points. L’écurie autrichienne, qui semblait intouchable ces dernières années, doit désormais faire face à une concurrence acharnée. Ferrari complète le podium avec 425 points, confirmant sa progression constante depuis le début de la saison.

Mercedes (309 points) occupe la quatrième place, loin de ses ambitions initiales. L’écurie allemande devra redoubler d’efforts pour combler son retard sur le trio de tête. Aston Martin (82 points) ferme le top 5, avec une performance en demi-teinte malgré le talent de Fernando Alonso.

Les moments forts de la saison 2024

La saison 2024 a déjà offert son lot de rebondissements et de performances mémorables. Voici un récapitulatif des moments marquants :

Grand Prix d’Azerbaïdjan : Victoire spectaculaire d’Oscar Piastri, qui s’impose face à Charles Leclerc après un duel acharné dans les rues de Bakou.

: Victoire spectaculaire d’Oscar Piastri, qui s’impose face à Charles Leclerc après un duel acharné dans les rues de Bakou. Grand Prix d’Italie : Charles Leclerc offre une victoire historique à Ferrari devant les tifosi de Monza, devançant les McLaren de Piastri et Norris.

: Charles Leclerc offre une victoire historique à Ferrari devant les tifosi de Monza, devançant les McLaren de Piastri et Norris. Grand Prix des Pays-Bas : Lando Norris domine Max Verstappen sur ses terres, s’imposant avec plus de vingt secondes d’avance.

: Lando Norris domine Max Verstappen sur ses terres, s’imposant avec plus de vingt secondes d’avance. Grand Prix de Belgique : Coup de théâtre avec la disqualification de George Russell, offrant la victoire à Lewis Hamilton.

: Coup de théâtre avec la disqualification de George Russell, offrant la victoire à Lewis Hamilton. Grand Prix de Hongrie : Première victoire en Formule 1 pour Oscar Piastri, au terme d’une course marquée par une stratégie controversée de McLaren.

: Première victoire en Formule 1 pour Oscar Piastri, au terme d’une course marquée par une stratégie controversée de McLaren. Grand Prix de Grande-Bretagne : Lewis Hamilton s’impose à domicile dans des conditions météorologiques difficiles.

: Lewis Hamilton s’impose à domicile dans des conditions météorologiques difficiles. Grand Prix d’Australie : Carlos Sainz triomphe à Melbourne, profitant de l’abandon de Max Verstappen.

Un système de points qui récompense la régularité

Le système de points actuel en Formule 1, en vigueur depuis 2010, récompense les dix premiers pilotes de chaque course. Cette répartition favorise la régularité et la constance tout au long de la saison. Voici le barème en vigueur :

1er : 25 points

2e : 18 points

3e : 15 points

4e : 12 points

5e : 10 points

6e : 8 points

7e : 6 points

8e : 4 points

9e : 2 points

10e : 1 point

De plus, un point supplémentaire est attribué au pilote ayant réalisé le meilleur tour en course, à condition qu’il termine dans le top 10. Cette règle, introduite en 2019, ajoute un enjeu supplémentaire et peut s’avérer décisive dans la lutte pour le titre.

Perspectives pour la suite de la saison

Alors que la saison 2024 entre dans sa phase décisive, plusieurs questions restent en suspens. Max Verstappen parviendra-t-il à conserver son titre face à la menace grandissante de McLaren ? Ferrari confirmera-t-elle son retour au premier plan ? Mercedes trouvera-t-elle les solutions pour revenir dans la course au titre ?

Les prochaines courses s’annoncent cruciales, notamment le Grand Prix de Singapour qui pourrait rebattre les cartes sur un circuit urbain exigeant. La fiabilité des monoplaces et la gestion des pneumatiques joueront un rôle prépondérant dans la conquête du titre mondial.

Une chose est sûre : cette saison 2024 restera dans les annales comme l’une des plus compétitives et passionnantes de l’histoire récente de la Formule 1. Les amateurs de sport automobile peuvent se réjouir d’assister à une lutte acharnée jusqu’au dernier Grand Prix.