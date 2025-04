Cette voiture électrique a parcouru 580 000 km avec sa batterie d’origine

La question de la durabilité des batteries reste au cœur des préoccupations de nombreux automobilistes hésitant à franchir le pas vers l’électrique. Un récent cas d’utilisation intensive vient pourtant balayer bon nombre d’inquiétudes avec des résultats impressionnants.

Un record qui fait tomber les idées reçues

Quel modèle électrique a réussi l’exploit de parcourir plus de 580 000 km avec sa batterie d’origine? Il s’agit d’une Hyundai Ioniq 5, dont le propriétaire continue d’ailleurs à rouler avec la même voiture, ayant désormais dépassé les 666 000 km au compteur.

Le plus remarquable dans cette histoire? Après ces centaines de milliers de kilomètres, la batterie conservait encore 87% de sa capacité initiale! Et ce, malgré des recharges régulières sur des bornes rapides.

Face à ce cas exceptionnel, Hyundai a pris la décision de remplacer gratuitement la batterie lorsque le véhicule a franchi la barre des 580 000 km – non pas en raison d’une défaillance, mais plutôt comme un geste commercial face à un usage aussi intensif (plus de 16 000 km mensuels).

Des performances qui dépassent les attentes du laboratoire

Ce n’est pas un cas isolé. Un conducteur de Tesla Model S a lui aussi franchi la barre des 700 000 km avec sa batterie d’origine. Dans son cas, même le moteur électrique n’a jamais nécessité de remplacement.

Ces expériences réelles viennent contredire les craintes concernant la longévité des batteries de voitures électriques. Plus étonnant encore, une étude a démontré que la durée de vie des batteries s’avère souvent meilleure en conditions réelles que lors des tests en laboratoire.

Tesla a d’ailleurs publié des données révélant que les batteries des Model 3 et Model Y ne perdent que 15% de leur capacité après 320 000 km d’utilisation. Ce chiffre descend même à 12% pour les Model S et Model X.

Le marché de l’électrique en pleine évolution

Après une année 2024 relativement calme, 2025 s’annonce plus dynamique pour la mobilité électrique. Les ventes de véhicules à batterie affichent déjà une hausse, et selon les analystes internationaux, cette tendance positive devrait se maintenir.

Malgré ces signaux encourageants, certaines inquiétudes persistent chez les automobilistes. Parmi elles, les questions liées à la batterie occupent une place centrale : autonomie limitée, disponibilité des bornes de recharge, et durée de vie des accumulateurs.

Cette dernière préoccupation fait souvent reculer de nombreux acheteurs potentiels, effrayés par le coût d’un éventuel remplacement – qui peut représenter jusqu’à 40% du prix total du véhicule. (Avouons-le, personne n’a envie de débourser 15 000 € pour une nouvelle batterie après quelques années!)

Des pratiques simples pour maximiser la durée de vie

Le cas de la Hyundai Ioniq 5 prouve que même avec une utilisation intensive et des recharges rapides régulières, les batteries modernes font preuve d’une durabilité exceptionnelle.

Pour maximiser cette longévité, quelques règles simples sont à respecter, comme maintenir le niveau de charge entre 20% et 80% lors des recharges rapides. Une pratique qui limite les contraintes sur les cellules de la batterie.

Ces exemples concrets viennent définitivement démystifier l’idée selon laquelle les véhicules électriques et leurs batteries ne tiendraient pas dans la durée. Avec plus d’un demi-million de kilomètres au compteur et une capacité encore proche de 90%, la fiabilité des systèmes actuels a de quoi rassurer.

Vous envisagez l’achat d’une voiture électrique mais craignez pour la durabilité de sa batterie? Ces témoignages devraient vous aider à franchir le pas en toute sérénité. Et vous, jusqu’à combien de kilomètres pensez-vous pouvoir pousser la batterie de votre prochaine voiture électrique?