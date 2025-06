Cette voiture électrique à 18 500 euros fait sensation avec 100 000 commandes en deux semaines

Ce que vous devez retenir La nouvelle pick-up électrique de Slate Auto vient de pulvériser tous les records avec plus de 100 000 précommandes enregistrées en seulement deux semaines.

Qui aurait cru qu’une voiture électrique minimaliste puisse déchaîner autant de passion ? La nouvelle pick-up électrique de Slate Auto vient de pulvériser tous les records avec plus de 100 000 précommandes enregistrées en seulement deux semaines. Un raz-de-marée commercial qui surprend même les observateurs les plus optimistes du secteur automobile.

Un pari audacieux sur la simplicité électrique

Dans un monde où les constructeurs rivalisent de technologies toujours plus sophistiquées, Slate Auto a choisi la voie inverse. Cette start-up américaine mise tout sur une approche radicalement différente : proposer une voiture électrique accessible dépouillée de tout superflu. Fini les écrans géants, les assistances à la conduite complexes ou les finitions premium qui font grimper les prix.

Le concept ? Un châssis modulable sur lequel chaque propriétaire peut construire la voiture de ses rêves. Vous voulez une pick-up pour vos week-ends bricolage ? C’est possible. Plutôt un SUV familial pour les vacances ? Il suffit de changer quelques éléments. Cette modularité permet de transformer complètement l’usage du véhicule selon les besoins du moment.

Des prestations volontairement basiques

Autant le dire d’emblée : cette pick-up électrique ne cherche pas à impressionner par son luxe. Panneaux de carrosserie en plastique, vitres à manivelle, absence d’écran central… tout ce qui est habituellement considéré comme standard devient ici optionnel. Même les haut-parleurs ne sont pas fournis de série !

Cette approche minimaliste divise forcément. Certains y voient un retour aux sources bienvenu, d’autres une régression technique. Mais les chiffres parlent d’eux-mêmes : avec un acompte de seulement 46 euros pour réserver son véhicule, les clients se bousculent au portillon.

Des dimensions pensées pour l’Europe

Contrairement aux mastodontes américains qui peinent à s’adapter aux routes européennes, cette nouvelle venue affiche des dimensions raisonnables de 4,43 mètres de long. Pour vous donner une idée, elle mesure près d’un mètre et demi de moins qu’un Tesla Cybertruck ! De quoi se faufiler facilement en ville tout en conservant la praticité d’une pick-up.

Côté performances, pas de folies non plus. Son moteur de 204 chevaux lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 8 secondes. Suffisant pour un usage quotidien sans prétendre rivaliser avec les sportives électriques. L’autonomie varie selon la batterie choisie : 240 kilomètres avec la batterie de 52,7 kWh ou 385 kilomètres avec celle de 84,3 kWh.

La personnalisation comme argument de vente

Là où Slate Auto se démarque vraiment, c’est dans sa stratégie de personnalisation. La carrosserie grise de base peut sembler terne, mais c’est sans compter sur les possibilités offertes par le catalogue de plus de 100 accessoires. Stickers colorés, lève-vitres électriques, kit de transformation en SUV cinq ou même sept places… chacun peut créer sa voiture unique.

Cette approche modulaire rappelle un peu l’esprit des voitures kit des années 70, mais en version électrique et moderne. Vous déménagez et avez besoin d’un utilitaire ? Un simple changement de configuration suffit. Les enfants grandissent et réclament plus de place ? Le kit SUV familial est là pour ça.

Un prix qui change la donne

Le véritable atout de cette voiture électrique low-cost, c’est son prix de départ : moins de 18 500 euros. Un tarif qui place cette pick-up dans une catégorie à part sur le marché de l’électrique, traditionnellement réservé aux budgets confortables.

Certes, il faudra additionner le coût des options pour obtenir une voiture vraiment utilisable au quotidien. Mais même en comptant large, le budget final reste très compétitif face aux alternatives électriques actuelles. Cette accessibilité financière explique largement l’engouement des précommandes.

Un succès qui interroge le marché

Ces 100 000 réservations en si peu de temps posent une question importante : les constructeurs se sont-ils trompés de direction ? Pendant que certains développent des voitures toujours plus sophistiquées et coûteuses, Slate Auto prouve qu’une demande existe pour des véhicules électriques simples et abordables.

Cette réussite commerciale pourrait bien inspirer d’autres marques à repenser leur stratégie. Car finalement, tout le monde n’a pas besoin d’une voiture truffée d’électronique pour se déplacer au quotidien. Parfois, l’essentiel suffit.

Il faudra maintenant attendre 2026 pour voir si cette pick-up électrique modulable tient ses promesses sur la route. Mais une chose est sûre : elle a déjà réussi à bousculer les codes du secteur automobile électrique.