Cette ville américaine où les conducteurs ont un accident tous les 3 ans fait trembler les assureurs

Vous pensiez que conduire en ville était déjà assez stressant ? Attendez de découvrir où les automobilistes américains vivent leur pire cauchemar au quotidien. Une nouvelle étude révèle des chiffres qui donnent le vertige sur la sécurité routière outre-Atlantique.

Des statistiques qui font froid dans le dos

La moyenne nationale américaine indique qu’un conducteur subit un accident de voiture tous les 10,5 ans. Déjà, on se dit que c’est plutôt fréquent. Mais certaines villes transforment littéralement cette statistique en cauchemar pour leurs habitants.

Dans la ville la plus sûre du pays, un conducteur peut espérer rouler tranquillement pendant 14,2 ans avant de connaître son premier accrochage. Une durée qui paraît presque luxueuse quand on la compare à ce qui se passe dans d’autres métropoles.

Boston, la capitale des pare-chocs froissés

Boston décroche le titre peu enviable de ville la plus dangereuse pour prendre le volant. Les conducteurs du Massachusetts y subissent un accident tous les 3,07 ans seulement. Imaginez un peu : à peine le temps de s’habituer à sa nouvelle voiture que déjà, il faut appeler son assureur.

Cette ville historique affiche un taux de risque de 244% par rapport à la moyenne nationale. Les rues pavées et l’architecture coloniale ont beau être charmantes, elles ne facilitent visiblement pas la circulation moderne.

La côte Est monopolise le podium de la dangerosité

Le nord-est des États-Unis semble avoir un problème avec la sécurité routière. Les cinq premières places du classement sont toutes occupées par des villes de cette région :

Washington DC arrive en deuxième position avec un accident tous les 3,87 ans. La capitale fédérale, avec ses embouteillages légendaires et ses rond-points complexes, n’épargne personne.

Baltimore complète le podium avec 4,17 ans entre chaque sinistre. Cette ville du Maryland confirme que la densité urbaine et la circulation intense forment un cocktail explosif pour les carrosseries.

Viennent ensuite Worcester (4,26 ans) et Springfield (4,57 ans), deux autres villes du Massachusetts qui prouvent que cet État a vraiment un souci avec la conduite urbaine.

La Californie se distingue aussi… négativement

La côte Ouest n’est pas en reste. Los Angeles et sa région métropolitaine se taillent une belle part du gâteau avec plusieurs villes dans le top 10. Glendale pointe à la sixième place (5,37 ans), suivie de près par la Cité des Anges elle-même (5,59 ans).

Oakland fait une entrée remarquée dans ce classement peu flatteur, chutant de cinq places pour se retrouver huitième (5,75 ans). La gentrification de la baie de San Francisco s’accompagne visiblement d’une circulation de plus en plus chaotique.

Le Texas, oasis de tranquillité routière

À l’opposé, certaines villes offrent une sérénité presque incroyable. Brownsville, au Texas, permet à ses conducteurs de souffler pendant 14,24 ans entre deux accidents. Cette ville frontalière du Mexique semble avoir trouvé la recette d’une circulation apaisée.

Boise, dans l’Idaho, n’est pas loin derrière avec 13,9 ans d’intervalle. Ces villes de taille moyenne bénéficient d’un avantage certain : moins de voitures, moins de stress, moins de tôles froissées.

Fort Collins dans le Colorado (13,36 ans) et Cary en Caroline du Nord (12,91 ans) complètent ce classement des havres de paix pour automobilistes. Le Texas place d’ailleurs plusieurs de ses villes dans ce top 10 rassurant, avec Laredo qui affiche 12,83 ans entre accidents.

Une méthodologie rigoureuse

Ces données proviennent de l’analyse des réclamations d’assurance déposées entre 2022 et 2023 par des centaines de conducteurs à travers le pays. Seuls les accidents ayant causé des dommages matériels aux véhicules ou aux biens ont été comptabilisés.

Cette approche exclut donc les simples accrochages sans dégâts, ce qui rend les statistiques encore plus parlantes. Quand on sait qu’un simple remplacement de pare-chocs peut coûter plusieurs milliers d’euros (pardon, de dollars), on comprend mieux l’ampleur du problème.

Alors, la prochaine fois que vous râlerez contre la circulation parisienne, pensez aux conducteurs de Boston qui changent d’assureur plus souvent qu’ils ne changent de voiture !