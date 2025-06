Cette récompense exceptionnelle attend les vainqueurs des 24 Heures du Mans : un Rolex Daytona gravé

Ce que vous devez retenir Le trio du #83 a dû affronter ses propres coéquipiers des prototypes officiels Ferrari (une situation plutôt cocasse quand on y pense).

Remporter les 24 Heures du Mans vous propulse directement dans la légende du sport automobile. Cette année, Robert Kubica, Yifei Ye et Philip Hanson ont marqué l’histoire en s’imposant au volant de leur Ferrari AF Corse #83. Mais au-delà de la gloire et du trophée, savez-vous quelle récompense attend les héros de cette course mythique ?

Depuis 2001, Rolex offre aux vainqueurs un cadeau d’exception : un Rolex Daytona gravé spécialement pour l’occasion. Ce chronographe emblématique porte le nom d’Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, et il n’est pas distribué au hasard.

Une victoire arrachée dans des conditions extrêmes

L’édition 2024 restera dans les mémoires. La bataille entre Ferrari, Porsche, Toyota et Peugeot s’est jouée jusqu’aux dernières heures. Le trio du #83 a dû affronter ses propres coéquipiers des prototypes officiels Ferrari (une situation plutôt cocasse quand on y pense).

La pression était énorme. Entre la gestion du trafic, les changements de météo et la fatigue qui s’accumule, chaque seconde comptait. Kubica et ses coéquipiers ont gardé leur sang-froid là où d’autres ont craqué.

Le Rolex Daytona : bien plus qu’une simple montre

Ce chronographe de haute performance arbore un design qui en dit long sur son pedigree racing. Son bisel Cerachrom noir intègre une échelle tachymétrique capable de mesurer des vitesses jusqu’à 400 km/h. Cette céramique haute technologie résiste aux rayures, aux UV et à la corrosion (pratique quand on passe ses journées sur circuit).

L’échelle est gravée et recouverte de platine grâce à la technique PVD. Résultat ? Une lisibilité parfaite même dans les conditions les plus difficiles. La cadran blanc présente des compteurs en disposition tricompax avec la technologie Chromalight, un matériau luminescent qui facilite la lecture.

Les index ? En or blanc 18 carats, rien que ça. La boîtier utilise l’acier Oystersteel, un alliage exclusif Rolex qui conserve son éclat même après des années d’utilisation intensive. Le bracelet Oyster à maillons plats complète l’ensemble avec une robustesse à toute épreuve.

Combien coûte ce bijou horloger ?

Les versions standard en acier Oystersteel démarrent à 16 100 euros. Mais attention, les déclinaisons en or jaune, or blanc, platine ou or Everose peuvent grimper jusqu’à 132 000 euros. Sans compter les éditions serties de diamants qui atteignent des sommets vertigineux.

Bien sûr, l’exemplaire remis aux vainqueurs du Mans possède une gravure spéciale qui en fait une pièce unique. Impossible de lui donner un prix tant sa valeur sentimentale dépasse largement sa cotation marchande.

Tom Kristensen : neuf victoires et autant de Daytona

Tom Kristensen, ambassadeur Rolex et recordman absolu des victoires au Mans, a livré son analyse de cette édition 2024 : « Les 24 Heures de cette année ont été d’une intensité folle. Ferrari a offert une performance solide qui méritait la victoire. »

Il ajoute avec l’expérience de ses neuf succès : « Recevoir un Rolex Daytona sur le podium après tant d’efforts et de persévérance reste un moment magique. Cette montre raconte à jamais l’histoire de cette course et de cet instant si particulier. »

Kristensen sait de quoi il parle : vainqueur en 1997, puis entre 2000 et 2005, et encore en 2008 et 2013. Sa collection personnelle de Daytona doit valoir une petite fortune !

L’histoire d’une montre née sur les circuits

Le Daytona tire son nom du célèbre circuit américain de Daytona. Créé en 1963, ce chronographe a rapidement séduit les pilotes du monde entier. Jackie Stewart, Paul Newman et bien d’autres légendes l’ont adopté.

L’acteur et pilote Paul Newman a d’ailleurs contribué malgré lui à transformer cette montre en objet de culte. Son exemplaire personnel s’est vendu aux enchères en 2017 pour la somme astronomique de 17,8 millions de dollars (soit environ 16,3 millions d’euros au cours actuel). Un record qui tient toujours.

Cette anecdote illustre parfaitement l’aura particulière du Daytona. Né comme outil professionnel pour les pilotes, il a transcendé le monde de l’automobile pour devenir un symbole de prestige et d’excellence.

Alors la prochaine fois que vous regarderez les 24 Heures du Mans, vous saurez que les vainqueurs repartent avec bien plus qu’un trophée. Ils emportent un morceau d’histoire horlogère qui les accompagnera toute leur vie.