Cette nouvelle technique de vol terrorise les propriétaires de voitures sans clé

Pendant que certains complices font le guet et surveillent les propriétaires partis se restaurer ou utiliser les sanitaires, d’autres membres du groupe s’affairent autour du véhicule ciblé.

Entre-temps, les voleurs ont eu tout le loisir de démarrer le moteur (le système de démarrage sans clé ayant été dupé de la même manière) et de prendre la fuite.

Les vols de voitures prennent une tournure inquiétante avec l’émergence d’une méthode sophistiquée qui cible directement les véhicules modernes équipés de systèmes d’entrée sans clé. Les malfaiteurs ont adapté leurs techniques aux dernières innovations technologiques automobiles, transformant ce qui devait être un confort en véritable talon d’Achille.

Les aires d’autoroute, nouveau terrain de chasse privilégié

Selon les autorités espagnoles, les voleurs professionnels ont établi leurs quartiers le long des grands axes européens. Leur stratégie ? Écumer méthodiquement les aires de repos et stations-service à la recherche de véhicules haut de gamme équipés de la technologie keyless.

Ces criminels ne laissent rien au hasard. Ils observent, analysent et sélectionnent leurs cibles avec un professionnalisme déconcertant. Une BMW Serie 5 ou une Audi A6 stationnée pendant que ses occupants font une pause ? Voilà exactement ce qu’ils recherchent.

Une organisation millimétrée digne d’un film d’action

L’opération se déroule en équipe, chacun ayant son rôle bien défini. Pendant que certains complices font le guet et surveillent les propriétaires partis se restaurer ou utiliser les sanitaires, d’autres membres du groupe s’affairent autour du véhicule ciblé.

Les voyageurs étrangers constituent leurs proies favorites. Pourquoi ? Ils sont souvent moins familiers avec les lieux, plus détendus en voyage, et leur véhicule immatriculé à l’étranger peut passer plus facilement inaperçu une fois volé.

Le piratage du signal, une technique redoutable

C’est là que la technologie entre en jeu. Les malfaiteurs utilisent des dispositifs électroniques capables d’intercepter et de perturber le signal émis par la clé intelligente. L’objectif ? Empêcher la voiture de se verrouiller correctement lorsque le propriétaire s’éloigne.

Mais ce n’est que la première étape. L’équipe dispose également d’une antenne amplificatrice qui capte le signal de la clé, même à distance. Ce signal est ensuite retransmis vers un récepteur placé près du véhicule. Résultat : la voiture « croit » que sa clé légitime se trouve à proximité et accepte de s’ouvrir.

Une faille technologique exploitée avec brio

Cette méthode tire parti d’une caractéristique inhérente aux systèmes keyless : la communication permanente entre la clé et le véhicule. Normalement, cette technologie fonctionne sur une portée limitée de quelques mètres. Mais avec l’équipement adéquat, cette portée peut être artificiellement étendue.

Le propriétaire, pensant avoir correctement verrouillé sa voiture, découvre à son retour que celle-ci a tout simplement disparu. Entre-temps, les voleurs ont eu tout le loisir de démarrer le moteur (le système de démarrage sans clé ayant été dupé de la même manière) et de prendre la fuite.

Des conséquences qui dépassent le simple vol

Au-delà de la perte matérielle, cette nouvelle forme de criminalité pose des questions sur la sécurité automobile. Les constructeurs, qui ont mis des années à développer ces technologies pour simplifier la vie des automobilistes, se retrouvent face à un défi inattendu.

Cette technique de vol questionne aussi notre rapport à la technologie embarquée. Faut-il sacrifier le confort pour la sécurité ? Les propriétaires de véhicules récents commencent à s’interroger sur l’opportunité de désactiver certaines fonctions « intelligentes » de leur voiture.

Comment se protéger de cette menace émergente

Face à cette nouvelle réalité, quelques précautions simples peuvent réduire les risques. Vérifier systématiquement que les portes sont bien verrouillées, même avec un système sans clé, reste un réflexe de base. Certains propriétaires optent désormais pour des étuis blindés qui bloquent les signaux radio de leur clé.

Sur les aires d’autoroute, il convient de rester vigilant et d’éviter de laisser des objets de valeur visibles dans l’habitacle. Car même si votre voiture ne part pas, elle pourrait subir une effraction classique.

Cette évolution du vol automobile montre à quel point les criminels s’adaptent rapidement aux innovations technologiques. Une course permanente entre sécurité et malveillance qui n’est pas près de s’arrêter.