Cette moto électrique coûte moins cher qu’un iPhone

Ce que vous devez retenir La Rorr EZ se décline en trois configurations avec des batteries LFP de 2,6 kWh, 3,4 kWh et 4,4 kWh.

La hauteur de selle de 81 centimètres la rend accessible, avec une garde au sol de 20 centimètres.

La moto peut franchir des zones inondées jusqu’à 23 centimètres de hauteur – pratique pendant la mousson, et pourquoi pas lors de nos épisodes pluvieux intenses.

Pour seulement 1 280 euros, cette petite merveille électrique peut parcourir jusqu’à 175 kilomètres avec une seule charge et atteindre une vitesse maximale de 95 km/h. Vous avez bien lu : moins cher qu’un smartphone haut de gamme !

L’Inde, eldorado des deux-roues électriques

L’Inde domine le marché mondial des deux-roues, devançant même la Chine. Cette position dominante attire logiquement de nombreux constructeurs qui développent des modèles sur mesure pour conquérir ce marché colossal. Mais comment se démarquer dans un océan de concurrents ?

La startup Oben Electric a trouvé la formule magique. Elle commercialise sa moto électrique Rorr EZ directement via Amazon, touchant ainsi plus de 150 millions de consommateurs potentiels. Une stratégie de distribution qui sort des sentiers battus (et qui pourrait bien faire école).

Trois versions pour tous les besoins urbains

La Rorr EZ se décline en trois configurations avec des batteries LFP de 2,6 kWh, 3,4 kWh et 4,4 kWh. Ces capacités offrent respectivement des autonomies de 110, 140 et 175 kilomètres. De quoi couvrir largement vos trajets quotidiens, même si vous habitez en banlieue.

Le temps de charge ? Seulement 45 minutes pour passer de 0 à 80% de batterie. Son moteur électrique développe 5,9 kW (avec des pointes à 7,5 kW) et un couple de 52 Nm. L’accélération de 0 à 40 km/h s’effectue en 3,3 secondes – suffisant pour s’insérer dans le trafic sans problème.

Une technologie maison prometteuse

Oben Electric n’a pas fait dans la facilité en assemblant des composants existants. L’entreprise a développé ses propres batteries, moteurs et chargeurs rapides. Leur technologie LFP (lithium fer phosphate) présente deux avantages notables : une durée de vie doublée par rapport aux batteries lithium-ion classiques et une résistance à la chaleur améliorée de 50%.

Cette dernière caractéristique prend tout son sens dans le contexte indien, où les températures peuvent être extrêmes. Mais cette robustesse intéresserait aussi nos étés de plus en plus chauds.

Un équipement qui rivalise avec les grandes marques

La dotation technologique surprend pour ce niveau de prix. Trois modes de conduite (Eco, City, Havoc) s’adaptent à votre style de pilotage. L’écran LED couleur affiche toutes les informations nécessaires, tandis que le système de géolocalisation peut désactiver la moto si elle sort d’une zone prédéfinie.

Le Driver Alert System veille sur votre sécurité, complété par une assistance au freinage unifié et une protection antivol. Des équipements qu’on retrouve habituellement sur des machines bien plus onéreuses.

Design moderne aux accents rétro

Esthétiquement, la Rorr EZ mélange modernité et touches néo-classiques. Quatre coloris vifs sont proposés : Electro Amber, Surge Cyan, Lumina Green et Photon White. La hauteur de selle de 81 centimètres la rend accessible, avec une garde au sol de 20 centimètres.

La moto peut franchir des zones inondées jusqu’à 23 centimètres de hauteur – pratique pendant la mousson, et pourquoi pas lors de nos épisodes pluvieux intenses. La suspension se compose d’une fourche télescopique à l’avant et d’un mono-amortisseur à l’arrière, une configuration éprouvée.

Un prix qui défie toute concurrence

La version haut de gamme affiche 1 280 euros (129 999 roupies indiennes), soit moins qu’un iPhone 16 Pro Max. La version d’entrée démarre à 987 euros. Pour cette somme, vous bénéficiez d’une garantie constructeur de 5 ans ou 75 000 kilomètres.

Malheureusement, cette petite révolution reste pour l’instant cantonnée au marché indien. Dommage, car elle pourrait séduire de nombreux urbains européens à la recherche d’une mobilité électrique abordable et pratique.

Reste à voir si d’autres constructeurs s’inspireront de cette approche pour démocratiser la moto électrique chez nous. En attendant, la Rorr EZ prouve qu’il est possible de proposer une machine électrique performante sans se ruiner.