Cette mauvaise habitude au volant que beaucoup de conducteurs ont finit par détruire le moteur

Faites attention, vous pensez peut-être faire des économies, mais vous risquez de causer des dégâts coûteux.

Quand on parle d’économiser du carburant, beaucoup d’automobilistes ont le réflexe d’utiliser des rapports de vitesse élevés et de rouler à bas régime. Une pratique que l’on retrouve chez de nombreux conducteurs cherchant à réduire leur consommation. Cette méthode semble logique à première vue, mais attention : pousser cette technique à l’extrême peut sérieusement endommager votre moteur. Passons en revue ce que vous devez savoir pour préserver votre véhicule tout en optimisant votre consommation.

La zone de confort de votre moteur

Commençons par reconnaître une vérité : oui, rouler à un régime moteur plus bas permet dans certaines situations de réduire la consommation de carburant. Mais chaque moteur possède sa propre plage de fonctionnement optimal, une zone où il délivre sa puissance de manière efficace sans subir de stress mécanique excessif.

Pour un moteur à essence, cette zone se situe généralement entre 2 000 et 3 500 tours/minute. Les moteurs diesel, quant à eux, préfèrent tourner un peu moins vite, avec une plage idéale entre 1 500 et 3 000 tours/minute. C’est dans ces intervalles que vos moteurs délivrent leur couple maximal, garantissant une réponse rapide à l’accélération tout en maintenant une consommation raisonnable.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre voiture semble parfois manquer d’énergie? La réponse se trouve peut-être dans votre style de conduite.

Quand l’économie devient contre-productive

Lorsque vous roulez systématiquement sous ces régimes optimaux, vous forcez le moteur à travailler dans des conditions défavorables. Si vous demandez soudainement de la puissance alors que le régime est trop bas, le moteur doit fournir un effort considérable. Résultat? Une réaction lente et, paradoxalement, une consommation de carburant plus élevée pendant cette phase d’accélération laborieuse.

Ce phénomène s’apparente à demander à un cycliste de gravir une côte en utilisant uniquement le grand plateau — l’effort devient excessif et inefficace. (J’ai personnellement constaté cette situation sur mon ancien véhicule qui peinait énormément dans les côtes lorsque j’insistais pour rester en 5ème vitesse trop longtemps.)

Les conséquences mécaniques graves

Au-delà de la simple perte d’efficacité, rouler constamment à bas régime expose votre moteur à plusieurs risques mécaniques:

À faible régime, le moteur génère davantage de vibrations, ce qui peut accélérer l’usure de certaines pièces mécaniques et provoquer la rupture prématurée d’éléments fragilisés. Ces vibrations sont aussi responsables d’un inconfort notable pour les passagers.

Les systèmes antipollution sont également mis à rude épreuve. Les filtres à particules et autres dispositifs de traitement des émissions nécessitent une température de fonctionnement suffisamment élevée pour éliminer efficacement les résidus de combustion. En roulant constamment à bas régime, la température reste trop basse, empêchant la régénération naturelle de ces systèmes qui finissent par se boucher.

Comment trouver le bon équilibre?

Pour protéger votre moteur tout en optimisant votre consommation, voici quelques conseils pratiques:

Restez attentif au compte-tours et maintenez le régime dans la zone optimale mentionnée plus haut. Ne laissez pas l’aiguille descendre trop bas lorsque vous êtes en charge ou en montée.

N’hésitez pas à rétrograder si vous sentez que le moteur « broute » ou manque de réactivité. Ce petit surplus momentané de consommation vous évitera des frais de réparation bien plus importants.

Offrez régulièrement à votre moteur quelques minutes de conduite plus dynamique (sur route ou autoroute), en montant dans les tours pour permettre aux systèmes antipollution d’atteindre leur température de fonctionnement idéale et d’éliminer les dépôts accumulés.

Au final, une conduite vraiment économique ne consiste pas à rester obstinément dans les rapports les plus élevés, mais à comprendre et respecter les besoins mécaniques de votre véhicule. Votre moteur vous remerciera par sa longévité et, sur le long terme, votre portefeuille aussi!