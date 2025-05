Cette marque chinoise révolutionne l’automobile avec son intelligence artificielle intégrée

L’industrie automobile connaît une transformation sans précédent. Au cœur de cette révolution, Geely vient de dévoiler son système d’intelligence artificielle intégrée pour véhicules intelligents, une technologie qui pourrait bien redéfinir notre façon de concevoir la mobilité moderne.

Un système d’exploitation révolutionnaire basé sur l’IA

Le constructeur chinois a récemment présenté son système d’intelligence artificielle intégrée, une plateforme technologique ambitieuse qui dépasse largement le cadre traditionnel de l’informatique embarquée. Cette innovation repose sur un système d’exploitation natif à l’intelligence artificielle qui s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises.

Ce qui rend cette technologie particulièrement intéressante ? Elle s’intègre dans un écosystème intelligent multidimensionnel qui englobe l’espace aérien, spatial et terrestre. Une approche globale qui témoigne de la vision à long terme du constructeur.

L’objectif affiché par la marque chinoise est ambitieux : créer une « Intelligence Autonome pour la Mobilité » dotée d’empathie et en évolution constante. Imaginez une voiture qui comprend non seulement vos besoins, mais qui anticipe vos attentes et s’adapte à votre style de vie.

Des innovations concrètes qui arrivent dès 2025

Les développements récents en matière d’intelligence artificielle automobile ont connu une croissance fulgurante. Dans ce contexte, les ingénieurs ont concentré leurs efforts sur l’intégration pratique de ces technologies dans les véhicules de série.

Le système développé va bien au-delà des assistants vocaux traditionnels que nous connaissons déjà. Il propose des modèles vocaux unifiés, une plateforme numérique évoluée, un cockpit intelligent et des technologies d’conduite autonome avancée. Ces innovations seront progressivement déployées sur les futurs modèles de la gamme.

Une plateforme flexible et sécurisée

Au cœur de ce système se trouve un système d’exploitation d’intelligence artificielle à grande échelle. Cette plateforme flexible s’adapte facilement à différents points de contact tout en garantissant la sécurité du système et la protection de la vie privée des utilisateurs.

La gestion des ressources et l’exécution des tâches sont optimisées grâce à un moteur de planification intégré. Le système peut coordonner les besoins et les données collectées depuis diverses sources : véhicules, smartphones, tablettes, objets connectés, maisons intelligentes et autres entités connectées.

Cette coordination permet une prestation de services précise et offre une expérience de vie intelligente fluide dans de multiples situations du quotidien. Vous rentrez chez vous ? Votre voiture communique déjà avec votre domicile pour préparer votre arrivée.

Galaxy Genie et autres innovations technologiques

Les équipes de développement ont créé une série d’innovations remarquables : AI Galaxy Genie, Flyme Auto Smart Cockpit, Infinite Space, AI Cloud Power, AI Picture Book, AI Sentinel et Wow Wallpaper. Ces technologies seront déployées de manière sélective selon les besoins spécifiques de chaque marché.

Ces noms peuvent paraître futuristes, mais ils correspondent à des fonctionnalités très concrètes qui transformeront l’expérience de conduite. Le cockpit intelligent adapte son interface selon vos habitudes, tandis que les systèmes de sécurité renforcée veillent en permanence sur votre trajet.

Un déploiement programmé pour 2025

Équipée de son système technologique d’intelligence artificielle intégrée, la marque se positionne pour diriger l’intégration des technologies d’IA les plus modernes dans ses véhicules au cours de l’année 2025.

Ces solutions innovantes incluent des modèles vocaux intégrés, un châssis numérique IA et une technologie de conduite autonome avancée. L’adoption de ces technologies renforce la position de pionnier du constructeur dans le transfert de l’intelligence artificielle vers l’industrie automobile.

Une stratégie globale d’innovation automobile

Fondé en 1997 comme filiale du groupe international Zhejiang Geely Holding Group, ce constructeur automobile chinois maintient une présence dans plus de 81 pays à travers le monde. Son engagement envers l’innovation, la qualité et le développement durable guide son expansion internationale continue.

Cette approche technologique s’inscrit dans une démarche plus large de transformation de l’industrie automobile. Les véhicules ne sont plus seulement des moyens de transport, ils deviennent des plateformes technologiques mobiles capables d’interagir avec notre environnement numérique.

L’intégration de l’intelligence artificielle dans l’automobile représente un tournant majeur. Les constructeurs qui maîtriseront ces technologies en premier prendront une avance significative sur leurs concurrents. Dans cette course à l’innovation, la stratégie développée par cette marque chinoise pourrait bien redéfinir les standards de l’industrie automobile mondiale.