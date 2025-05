Cette Lamborghini Urus blindée est un véritable tank de luxe qui peut tout affronter

La Lamborghini Urus fait déjà partie des SUV les plus impressionnants du marché. Mais que se passe-t-il quand un préparateur décide de la transformer en véritable forteresse roulante? Le résultat s’appelle Rezvani Knight, une création qui repousse les limites du luxe blindé et des performances tout-terrain.

Cette version modifiée de la célèbre Urus nous fait penser à un mélange entre « Mad Max » et un véhicule militaire haut de gamme. Un engin qui ne passerait vraiment pas inaperçu dans les rues de Paris ou sur la Côte d’Azur! (Et qui attirerait certainement les regards lors du prochain défilé du 14 juillet.)

Un design extérieur qui ne laisse aucune place à la subtilité

À première vue, cette Urus transformée en impose avec sa teinte gris mat et ses lignes anguleuses qui renforcent son caractère intimidant. Le préparateur a ajouté une impressionnante barre LED sur le toit et un aileron aérodynamique à l’arrière qui accentuent son allure de véhicule de combat urbain.

Les passages de roues élargis accueillent des jantes démesurées de 22 pouces à l’avant et 23 pouces à l’arrière, chaussées de pneus tout-terrain. Ces dimensions exceptionnelles lui confèrent une garde au sol surélevée et une présence sur route qui fait passer les autres SUV pour de simples citadines.

Une mécanique survitaminée pour des performances folles

Sous le capot, la Rezvani Knight conserve le moteur V8 bi-turbo de 4 litres de la Lamborghini Urus, mais avec une puissance portée à 800 chevaux. C’est 143 chevaux de plus que la génération précédente et 11 de plus que la nouvelle version SE de la Urus.

Ces modifications permettent au monstre de franchir la barre des 100 km/h en seulement 3 secondes – soit environ 0,5 seconde de mieux que la version hybride d’origine. Une prouesse technique quand on imagine le poids supplémentaire généré par le blindage et les équipements de sécurité.

Une protection digne des véhicules présidentiels

Le pack « Dark Knight » fait de cette Lamborghini l’un des SUV les plus sécurisés au monde. Il comprend:

Des vitres et panneaux de carrosserie blindés capables de résister aux tirs d’armes à feu, une protection spéciale sous le châssis, des pneus run-flat aux normes militaires qui permettent de rouler même après une crevaison, un pare-chocs en acier renforcé et une suspension adaptée au poids supplémentaire du blindage.

À l’intérieur, les occupants trouveront un véritable arsenal défensif: masques à gaz intégrés, trousse de premiers secours, spray au poivre, ainsi qu’un système sonore comprenant sirènes et feux stroboscopiques pour dissuader d’éventuels assaillants.

Un véhicule d’exception à prix d’or

Comme vous l’imaginez, une telle exclusivité a un coût. La Rezvani Knight sera produite en série ultra-limitée de 100 exemplaires seulement. Le prix de la transformation s’élève à environ 135 000 euros, auxquels il faut ajouter le prix d’achat d’une Lamborghini Urus neuve.

Au total, l’addition frôle le demi-million d’euros. Un tarif qui la place dans la catégorie des hypercars blindées, un segment de niche où se croisent milliardaires, chefs d’État et collectionneurs passionnés.

Pourquoi transformer une supercar en véhicule de combat?

La philosophie derrière cette création est d’élargir les possibilités offertes par un SUV de luxe. L’objectif était de combiner l’aspect agressif et les performances d’une supercar avec la praticité et les capacités tout-terrain d’un véhicule utilitaire.

Cette Urus modifiée répond aux besoins d’une clientèle très spécifique qui recherche à la fois le prestige d’une Lamborghini et la sécurité absolue. Elle offre la possibilité de se déplacer dans des zones sensibles tout en conservant le confort et les performances d’un véhicule italien d’exception.

Vous rêvez d’une voiture qui peut affronter aussi bien les routes sinueuses de Saint-Tropez que les chemins accidentés des Alpes françaises, tout en résistant à une éventuelle attaque? La Rezvani Knight est peut-être faite pour vous – si votre compte en banque le permet!

Une tendance en hausse pour les SUV blindés de luxe

Cette transformation extrême s’inscrit dans une tendance croissante des SUV blindés haut de gamme. De plus en plus de marques de luxe proposent des versions sécurisées de leurs modèles phares, répondant à une demande mondiale grandissante.

Entre instabilité politique dans certaines régions et simple désir d’exclusivité, ces véhicules trouvent leur public malgré des prix stratosphériques. La Rezvani Knight pousse simplement le concept à son paroxysme en ajoutant une dose massive de puissance et d’agressivité à l’équation.

Alors, seriez-vous prêt à troquer votre SUV actuel contre cette forteresse roulante? La question mérite d’être posée, même si la réponse implique probablement de gagner au loto avant!