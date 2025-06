Cette Ferrari 296 Speciale est interdite sur route, mais vous allez la désirer

Ce que vous devez retenir La personnalisation va encore plus loin avec une plaque d’identification en fibre de carbone et des seuils de porte également en carbone, gravés d’une dédicace spéciale.

Le moteur thermique a bénéficié d’un régime minceur tout en gagnant en robustesse grâce à des composants directement issus de la Formule 1.

Le poids de la carrosserie a été réduit grâce à un usage généralisé de matériaux composites, tandis que l’appui aérodynamique bondit de 20% par rapport à la 296 GTB standard.

À la veille des légendaires 24 Heures du Mans, Ferrari a levé le voile sur une version qui fait battre le cœur des puristes : la 296 Speciale dans sa configuration Piloti Ferrari. Cette déclinaison exclusive rend hommage aux victoires éclatantes de la marque au cavallino rampant dans le Championnat du Monde d’Endurance WEC.

L’héritage de la 499P sur quatre roues

Cette 296 Speciale puise son inspiration directement dans la 499P, l’hypercar qui a dominé Le Mans en 2023 et 2024. Vous imaginez ? Une sportive de route qui porte l’ADN d’une gagnante des plus grandes courses d’endurance au monde. C’est exactement ce que propose Ferrari avec cette édition limitée destinée aux passionnés qui « vivent » littéralement pour les circuits.

La palette chromatique ne laisse aucun doute sur les ambitions sportives de cette italienne. Quatre teintes directement issues de l’univers de la compétition automobile sont proposées : le Rosso Scuderia (ce rouge Ferrari iconique), le Blu Tour De France, le Nero Daytona et l’Argento Nurburgring. Chaque couleur raconte une histoire, chaque nuance évoque un circuit mythique.

Une personnalisation digne des plus grands pilotes

Sur la carrosserie, impossible de rater le logo WEC qui trône fièrement, rappelant les exploits en endurance. Le drapeau italien orne l’avant, tandis qu’un numéro de course – choisi par le propriétaire – complète cette identité visuelle unique. L’exemple présenté arbore le numéro « 51 », celui sous lequel Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi ont brillé en 2023.

Quand vous prenez place à bord, l’ambiance course s’impose immédiatement. Les sièges baquets sont recouverts d’un tissu ignifuge identique à celui des vraies combinaisons de pilotes professionnels. Ce détail peut paraître anecdotique, mais il révèle l’attention portée à l’authenticité (vous touchez littéralement la même matière que les champions du Mans).

La personnalisation va encore plus loin avec une plaque d’identification en fibre de carbone et des seuils de porte également en carbone, gravés d’une dédicace spéciale. Le numéro de course peut même apparaître dans l’habitacle, créant un lien émotionnel fort avec l’univers de la compétition.

Une mécanique affûtée pour la performance

Sous le capot, cette 296 Speciale cache une version encore plus radicale du groupe motopropulseur de la 296 GTB. Le système hybride rechargeable associé au V6 biturbo développe une puissance combinée de 880 chevaux. C’est 80 chevaux de plus que la version de base, une différence qui se ressent dès les premiers tours de roue.

Le moteur thermique a bénéficié d’un régime minceur tout en gagnant en robustesse grâce à des composants directement issus de la Formule 1. Cette technologie de pointe, habituellement réservée aux monoplaces, trouve ici une application route particulièrement séduisante. La boîte DCT à 8 rapports a également été retravaillée pour offrir des passages de vitesses encore plus foudroyants.

Un châssis taillé pour l’attaque

Ferrari n’a pas négligé l’aspect dynamique de cette version spéciale. Le poids de la carrosserie a été réduit grâce à un usage généralisé de matériaux composites, tandis que l’appui aérodynamique bondit de 20% par rapport à la 296 GTB standard. Cette amélioration transforme littéralement le comportement à haute vitesse.

Le châssis a lui aussi reçu des modifications substantielles pour gagner en réactivité et en précision. Chaque input du volant se traduit par une réaction immédiate, chaque courbe devient une invitation à pousser les limites. C’est exactement ce qu’attendent les pilotes amateurs qui rêvent de sensations proches de celles vécues sur les plus beaux circuits du monde.

Cette Ferrari 296 Speciale Piloti Ferrari représente bien plus qu’une simple déclinaison sportive. Elle incarne l’essence même de la philosophie Ferrari : transposer l’excellence de la compétition vers la route. Pour les puristes qui cherchent une connexion directe avec l’héritage sportif de Maranello, cette version constitue probablement l’une des propositions les plus abouties du moment.