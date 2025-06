Cette alliance européenne vient de créer le moteur hybride qui va changer la donne

Ce que vous devez retenir Le résultat de cette collaboration tricontinentale se concrétise aujourd’hui avec le HR18 HEV, le premier groupe motopropulseur entièrement développé sous la bannière Horse Powertrain.

Le système de transmission peut gérer jusqu’à 436 Nm de couple maximal, ce qui laisse de la marge pour d’éventuelles évolutions futures.

Dans un marché européen de plus en plus strict sur les émissions, le HR18 HEV affiche sa conformité aux normes Euro 6e BIS et même Euro 7.

Dans le monde automobile actuel, les alliances stratégiques redessinent constamment les cartes de l’innovation. Horse Technologies, la filiale opérationnelle de Horse Powertrain, vient de lever le voile sur sa dernière création : le moteur hybride HR18 HEV. Une mécanique qui pourrait bien redistribuer les cartes dans le segment des motorisations électrifiées.

Une collaboration intercontinentale aux racines européennes

Basée à Londres, Horse Powertrain n’est pas une entreprise comme les autres. Cette joint-venture réunit trois géants de secteurs différents : le constructeur chinois Geely, le français Renault, et le géant pétrolier saoudien Aramco. Un mélange surprenant ? Pas vraiment quand on y réfléchit.

Chaque partenaire apporte son expertise : Geely et sa maîtrise technologique, Renault avec son savoir-faire européen, et Aramco qui comprend mieux que quiconque les enjeux énergétiques futurs. Le résultat de cette collaboration tricontinentale se concrétise aujourd’hui avec le HR18 HEV, le premier groupe motopropulseur entièrement développé sous la bannière Horse Powertrain.

Un développement 100% européen

L’histoire de cette nouvelle mécanique commence dans les centres de recherche européens de l’alliance. Les équipes de Roumanie et d’Espagne ont travaillé main dans la main pour concevoir ce qui pourrait devenir une référence dans l’hybridation légère.

La production, elle, se répartira entre deux sites stratégiques : Bursa en Turquie et Valladolid en Espagne. Ce choix géographique n’est pas anodin. Il permet à Horse Powertrain de réduire les coûts tout en restant proche des principaux marchés européens.

Les caractéristiques techniques qui font la différence

Au cœur de cette nouvelle motorisation se trouve le moteur thermique HR18. Cette mécanique quatre cylindres à injection directe développe une cylindrée de 1,8 litre pour un poids contenu à seulement 100 kilogrammes. Avec ses 108 chevaux et 172 Nm de couple, elle ne révolutionne pas les chiffres bruts, mais c’est ailleurs qu’elle innove.

Le secret réside dans l’adoption du cycle Atkinson, une technologie qui privilégie l’efficacité énergétique à la puissance pure. Cette approche permet au moteur de consommer moins tout en maintenant des performances honorables. Une philosophie qui colle parfaitement aux attentes actuelles des automobilistes européens.

Autre point intéressant : cette mécanique peut fonctionner avec des carburants contenant jusqu’à 10% d’éthanol. Une flexibilité appréciable dans un contexte où les biocarburants gagnent du terrain (même si leur bilan environnemental reste débattu).

Une hybridation pensée pour l’efficacité

Le système hybride ne s’arrête pas au moteur thermique. Horse Technologies a intégré une batterie lithium-ion BTA Gen2 d’une capacité de 1,4 kWh. Une taille modeste qui reflète la philosophie de cette hybridation : assister le moteur thermique sans prétendre remplacer la conduite électrique pure.

L’ensemble se complète par un moteur électrique produit dans l’usine d’Aveiro au Portugal. Avec ses 68 chevaux et 212 Nm de couple, cette assistance électrique apporte cette souplesse de conduite que recherchent les conducteurs urbains. Le système de transmission peut gérer jusqu’à 436 Nm de couple maximal, ce qui laisse de la marge pour d’éventuelles évolutions futures.

Conformité environnementale et perspectives d’avenir

Dans un marché européen de plus en plus strict sur les émissions, le HR18 HEV affiche sa conformité aux normes Euro 6e BIS et même Euro 7. Une anticipation réglementaire qui devrait rassurer les constructeurs intéressés par cette technologie.

Mais dans quelles voitures retrouverons-nous cette mécanique ? Avec Renault dans la boucle, on peut imaginer qu’elle équipera certains modèles de la gamme française. Geely pourrait également l’adapter à ses véhicules européens, voire à ceux de Volvo (qu’elle possède). Les possibilités restent nombreuses et dépendront des stratégies commerciales de chaque marque partenaire.

Cette nouvelle motorisation illustre parfaitement les mutations actuelles de l’industrie automobile. Entre pressions réglementaires, attentes des consommateurs et contraintes économiques, les constructeurs naviguent dans un environnement complexe. Des alliances comme celle de Horse Powertrain permettent de mutualiser les coûts de développement tout en accélérant l’innovation.

Le pari de cette collaboration intercontinentale sera de prouver que l’hybridation légère garde sa pertinence face à l’électrification massive. Une question qui trouvera sa réponse dans les mois à venir, quand les premières voitures équipées de ce HR18 HEV prendront la route.