Cette Alfa Romeo coupé prête à défier BMW et Mercedes pourrait vraiment voir le jour

Voilà une nouvelle qui va faire battre le cœur des amateurs de belles italiennes. La marque au Biscione réfléchirait activement à lancer une nouvelle berlinette sur le marché, accessible à un plus grand nombre et capable de tenir tête aux références allemandes. Un retour aux sources pour la marque milanaise qui a construit sa légende sur des modèles sportifs au caractère bien trempé.

Une renaissance sportive basée sur la plateforme STLA Large

D’après plusieurs sources proches du constructeur, Alfa Romeo envisagerait sérieusement de développer un nouveau coupé qui reposerait sur la plateforme STLA Large – architecture déjà utilisée par la nouvelle Dodge Charger. Cette base technique moderne offrirait à la marque italienne la possibilité de créer une sportive aux performances élevées tout en maîtrisant les coûts de développement.

Cette stratégie fait sens quand on sait que la marque fait partie du groupe Stellantis, et qu’elle peut ainsi mutualiser certaines technologies avec ses cousines américaines. La plateforme STLA Large a été conçue pour accueillir aussi bien des motorisations thermiques que des versions électrifiées, voire 100% électriques.

Des années de promesses non tenues

Les passionnés d’Alfa Romeo ont connu leur lot de déceptions ces dernières années. La marque n’a pas vraiment répondu aux attentes en matière de voitures réellement sportives. La plupart des projets les plus excitants ont malheureusement fait naufrage avant même d’atteindre la phase de production.

Souvenez-vous de la Fiat 124 Spider qui devait initialement porter le blason Alfa Romeo. Ou encore de la 4C, ce petit bijou produit en quantité très limitée (moins de 10 000 exemplaires) qui n’a pas suffi à combler l’appétit des alfistes. Pire encore, l’annonce de la renaissance des mythiques GTV et 8C avait fait naître un immense espoir, avant que ces projets ne soient purement et simplement abandonnés.

Même la récente 33 Stradale, bien que magnifique, reste inaccessible pour le commun des mortels avec ses 33 exemplaires fabriqués à la main par Carrozzeria Touring Superleggera et son prix stratosphérique avoisinant les 2 millions d’euros.

Un coupé sportif mais accessible

La bonne nouvelle, c’est que la marque n’a pas renoncé à l’idée de proposer un véhicule sportif que les passionnés pourront réellement s’offrir. Cristiano Fiorio, directeur marketing d’Alfa Romeo, a récemment exprimé le souhait ardent de la marque de lancer un modèle alliant performances et prix raisonnable.

« Nous sommes conscients des attentes de nos clients. Un modèle sportif accessible fait partie de notre ADN et nous y travaillons », aurait-il confié lors d’une rencontre avec la presse. Une déclaration qui résonne comme une promesse pour tous ceux qui rêvent d’une italienne racée sans se ruiner.

Bien sûr, tout n’est pas si simple. La marque milanaise doit d’abord assurer sa pérennité financière. Sa taille modeste ne lui permet pas les mêmes libertés que des géants comme Audi, Mercedes ou Porsche.

Priorité aux modèles de volume

Les priorités actuelles d’Alfa Romeo restent les nouvelles générations de la Giulia et du Stelvio, deux modèles fondamentaux pour la survie économique de la marque. Ces deux véhicules bénéficieront prochainement d’un renouvellement complet et adopteront des motorisations électrifiées, conformément à la stratégie du groupe Stellantis.

Une fois ces piliers consolidés, Alfa Romeo pourrait se permettre d’explorer à nouveau le segment des coupés sportifs. Et pourquoi pas avec une nouvelle GTV moderne et puissante, capable de rivaliser avec la BMW M4 et la Mercedes CLE 53 AMG?

Une sportive dans l’air du temps

Si ce projet se concrétise, la nouvelle berlinette Alfa Romeo devrait proposer une puissance d’environ 375 kW (510 ch) pour s’aligner sur la concurrence allemande. L’utilisation de la plateforme STLA Large permettrait d’intégrer soit une motorisation thermique électrifiée, soit une version 100% électrique.

Le design, aspect sur lequel Alfa Romeo excelle toujours, serait fidèle à l’héritage de la marque tout en adoptant les codes stylistiques actuels. On peut imaginer une ligne basse, des proportions parfaites et cette identité visuelle si caractéristique avec la calandre triangulaire « Scudetto ».

La nouvelle venue s’inscrirait dans une tradition de coupés sportifs qui ont fait la gloire d’Alfa Romeo, comme les GTV, Brera ou encore l’emblématique Sprint GT. (Vous vous souvenez de cette dernière? Un vrai bijou de design signé Giugiaro!)

Un marché difficile mais passionné

Le segment des coupés sportifs n’est pas le plus facile à aborder pour un constructeur de taille moyenne. Les volumes sont limités et la concurrence féroce. Pourtant, c’est aussi un marché où la passion prime souvent sur la raison, et où l’identité de marque joue un rôle déterminant.

Alfa Romeo dispose d’un atout considérable: son histoire riche et son image forte auprès des amateurs de belles mécaniques. Une nouvelle GTV moderne ne manquerait pas d’attirer l’attention et pourrait servir d’étendard pour toute la gamme.

Vous rêvez d’une sportive italienne au caractère unique? Patience… La route est encore longue avant de voir ce projet se concrétiser, mais les signaux semblent enfin au vert pour le retour d’un coupé Alfa Romeo digne de ce nom.