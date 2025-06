C’est le nouveau moteur révolutionnaire qui ne produit aucune émission – À quels véhicules est-il destiné ?

Ce que vous devez retenir L’industrie des travaux publics vient de franchir un cap décisif avec la présentation du tout premier moteur à ammoniac conçu pour les machines de chantier.

Avec un chiffre d’affaires de 14 milliards d’euros en 2023, l’entreprise ne se contente plus de dominer le marché des équipements lourds.

Les entreprises de BTP, souvent soumises à des réglementations environnementales de plus en plus strictes, voient dans cette solution une opportunité de devancer les futures normes.

L’industrie des travaux publics vient de franchir un cap décisif avec la présentation du tout premier moteur à ammoniac conçu pour les machines de chantier. Cette innovation, dévoilée lors du salon Bauma 2025 à Munich, pourrait bien révolutionner la manière dont nous concevons les engins de terrassement de demain.

Liebherr mise tout sur l’ammoniac vert

Le géant germano-suisse Liebherr, que l’on connaît surtout pour ses grues imposantes et ses machines agricoles, emploie pas moins de 53 000 personnes dans le monde. Avec un chiffre d’affaires de 14 milliards d’euros en 2023, l’entreprise ne se contente plus de dominer le marché des équipements lourds. Depuis 2020, elle explore activement les motorisations alternatives, notamment à base d’hydrogène et d’ammoniac.

Mais pourquoi l’ammoniac ? La réponse tient en quelques chiffres qui donnent le vertige. Contrairement à l’hydrogène qui exige des températures de -253°C pour devenir liquide ou une pression de 700 bars, l’ammoniac vert se liquéfie déjà à -33°C. Autant dire que sa manipulation devient nettement plus accessible pour les équipes de maintenance sur le terrain.

Une technologie qui repense la combustion

Le principe de fonctionnement de ce moteur bi-carburant interpelle par sa simplicité apparente. L’ammoniac nécessite une température de combustion autour de 650°C, soit plus du triple de celle de l’essence qui s’enflamme vers 200°C. Cette particularité technique, loin d’être un inconvénient, offre en réalité un contrôle plus précis du processus de combustion.

Le développement s’effectue en partenariat avec le Bruno Generators Group, dans l’objectif d’étendre l’usage de l’ammoniac vert à la production d’énergie propre. Cette collaboration permet d’envisager des applications bien au-delà du simple moteur de pelleteuse ou de bulldozer.

Des machines de chantier enfin propres

Imaginez un instant : des excavateurs et des engins de terrassement qui fonctionnent sans rejeter le moindre polluant atmosphérique. Cette perspective, qui semblait utopique il y a encore quelques années, devient aujourd’hui tangible grâce à cette motorisation à l’ammoniac.

Les véhicules tout-terrain destinés aux travaux d’extraction et d’excavation représentent le cœur de cible de cette technologie. Ces machines, qui évoluent souvent dans des environnements sensibles (la proximité des zones habitées rend leur impact environnemental d’autant plus visible), pourraient enfin réconcilier productivité et respect de l’environnement.

L’ammoniac, carburant du futur ?

Cette innovation s’inscrit dans une course mondiale vers les carburants alternatifs. Là où certains constructeurs automobiles hésitent encore entre électrique, hydrogène et biocarburants, Liebherr fait le pari audacieux de l’ammoniac pour le secteur des travaux publics.

La presse spécialisée qualifie déjà cette technologie de « véritable prodige de l’ingénierie ». Cette reconnaissance témoigne de l’ampleur du défi technique relevé par les équipes de recherche. Faire fonctionner un moteur à l’ammoniac dans les conditions extrêmes d’un chantier de construction représente effectivement un exploit remarquable.

Des avantages concrets sur le terrain

Au-delà des considérations environnementales, cette motorisation présente des atouts pratiques non négligeables. La manipulation de l’ammoniac liquide s’avère moins contraignante que celle de l’hydrogène comprimé. Les équipes d’exploitation y trouvent leur compte : moins de complexité technique, maintenance simplifiée et sécurité renforcée.

Les entreprises de BTP, souvent soumises à des réglementations environnementales de plus en plus strictes, voient dans cette solution une opportunité de devancer les futures normes. Adopter ces technologies dès maintenant, c’est s’assurer une longueur d’avance sur la concurrence (et éviter les mauvaises surprises réglementaires de demain).

Vers une démocratisation progressive

Reste maintenant à savoir quand ces moteurs à ammoniac équiperont massivement nos chantiers. Les prototypes présentés au salon munichois marquent une étape décisive, mais le passage à la production en série demande encore du temps et des investissements conséquents.

L’enjeu dépasse largement le simple remplacement d’une motorisation par une autre. Il s’agit de repenser toute la chaîne logistique, depuis la production d’ammoniac vert jusqu’à sa distribution sur les sites de travaux. Une transformation qui pourrait redéfinir l’industrie de la construction dans son ensemble.

Cette révolution silencieuse des chantiers commence aujourd’hui. Demain, nos villes se construiront peut-être au rythme de machines aussi puissantes qu’respectueuses de l’environnement.