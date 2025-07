Ces couleurs de voitures qui gardent leur valeur : le secret des teintes rares

Ce que vous devez retenir Le rouge et le gris se situent ex æquo à 29,8%, soit une décote proche de la moyenne générale de 31%.

Quand vient le moment d’acheter une nouvelle voiture, la couleur semble souvent être un détail secondaire. Pourtant, ce choix peut avoir des conséquences bien plus importantes qu’on ne l’imagine sur la valeur de revente de votre véhicule. Une récente étude menée entre août 2024 et mai 2025 révèle des résultats surprenants qui bouleversent les idées reçues.

Le surprenant palmarès des couleurs qui résistent à la décote

Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, les couleurs vives sortent grandes gagnantes de cette analyse. Les voitures orange et jaunes affichent une résistance remarquable à la dépréciation, avec respectivement 24% et 24,4% de perte de valeur après trois années d’utilisation.

Pour mettre ces chiffres en perspective, imaginez une voiture achetée 30 000 euros neuve. Après trois ans, sa version orange vaudra encore environ 22 800 euros, tandis qu’une version blanche ne dépassera pas les 20 370 euros. La différence est loin d’être anodine (plus de 2 400 euros d’écart).

Les couleurs intermédiaires : un compromis acceptable

Dans la catégorie des couleurs moins communes mais pas extraordinaires, on trouve le vert qui perd 26,3% de sa valeur, suivi du beige à 29,5%. Le rouge et le gris se situent ex æquo à 29,8%, soit une décote proche de la moyenne générale de 31%.

Ces teintes représentent un terrain d’entente intéressant : elles ne sont ni trop excentriques ni trop banales, ce qui leur permet de conserver une certaine attractivité sur le marché de l’occasion.

La chute vertigineuse des couleurs classiques

Voici le paradoxe qui surprend le plus : les couleurs que nous choisissons massivement sont celles qui perdent le plus de valeur. Le doré arrive en queue de peloton avec une dépréciation de 34,4%, suivi du blanc à 32,1% et du noir à 31,9%.

Cette situation peut sembler contre-intuitive. Après tout, ne devrait-on pas s’attendre à ce que les couleurs les plus populaires conservent mieux leur valeur ? La réalité du marché automobile nous enseigne le contraire.

La rareté comme moteur de valeur

Le phénomène s’explique par un mécanisme économique simple : la rareté crée la valeur. Sur le marché de l’occasion, les couleurs vives sont bien moins représentées que les teintes neutres. Quand un acheteur potentiel parcourt les annonces, il trouvera des dizaines de voitures blanches, noires ou grises pour chaque modèle jaune ou orange disponible.

Cette rareté génère un effet d’attraction naturel. Les acheteurs sont prêts à payer un prix supérieur pour se démarquer de la masse uniforme des véhicules aux couleurs conventionnelles.

L’uniformité européenne : un constat révélateur

Les données européennes confirment cette tendance à l’uniformisation. Pas moins de 72% des voitures européennes arborent des couleurs neutres : blanc, noir, gris ou argent. En France, le bleu ne représente que 8% du parc automobile, tandis que le rouge plafonne à 4%.

Cette homogénéisation n’est pas sans conséquences. Elle transforme nos routes en véritables monochromies où la personnalité des véhicules s’efface au profit d’un conformisme rassurant mais économiquement pénalisant.

L’évolution des mentalités dans le sport automobile

Le monde des voitures sportives a depuis longtemps compris l’intérêt des couleurs vives. Mais la tendance s’étend désormais aux segments plus traditionnels. Les pickup et berlines proposent aujourd’hui des palettes chromatiques audacieuses qui étaient impensables il y a encore quelques années.

Cette évolution reflète un changement dans les attentes des consommateurs, qui osent davantage exprimer leur personnalité à travers leur choix automobile.

Stratégie d’achat : repenser ses priorités

Face à ces constats, faut-il systématiquement opter pour une voiture orange ou jaune ? La réponse n’est pas si simple. Tout dépend de vos priorités et de votre profil d’usage.

Si vous changez régulièrement de voiture et que la valeur de revente constitue un critère important, les couleurs vives représentent un investissement malin. En revanche, si vous préférez passer inaperçu ou si vous gardez vos véhicules très longtemps, les couleurs classiques restent un choix valable.

Il faut aussi considérer l’aspect pratique : certaines couleurs vives peuvent être plus salissantes ou nécessiter un entretien plus rigoureux pour conserver leur éclat. Le jaune, par exemple, a tendance à ternir plus rapidement que le noir sous l’effet des UV.

La prochaine fois que vous vous rendrez chez un concessionnaire, n’hésitez pas à demander les délais de livraison selon les couleurs choisies. Vous pourriez être surpris de constater que les teintes vives sont souvent disponibles plus rapidement, précisément parce qu’elles sont moins demandées. Un avantage supplémentaire à ne pas négliger dans un contexte de tensions sur les approvisionnements.

Au final, choisir une couleur vive pour sa voiture pourrait bien être l’une des décisions les plus rentables que vous prendrez. Entre économie et expression personnelle, ces teintes audacieuses offrent un double avantage qui mérite réflexion.