Ces 10 voitures de luxe que personne n’ose prononcer : leurs noms sont un vrai cauchemar phonétique

Le monde automobile regorge de noms emblématiques et faciles à mémoriser comme Mustang, Golf, Civic ou Clio. Mais que dire de ces modèles dont la simple évocation ressemble à une leçon improvisée de phonétique? Un nom complexe peut avoir des conséquences surprenantes sur la notoriété d’un véhicule. Il peut passer inaperçu, devenir un sujet de plaisanterie, ou même dissuader certains acheteurs de le mentionner par crainte de se tromper.

Ce phénomène est particulièrement fréquent chez les constructeurs de niche, les fabricants de voitures sportives exotiques ou les marques d’origine allemande, scandinave ou italienne. Leurs appellations sont souvent ancrées dans des racines linguistiques complexes ou imprégnées de leur culture propre.

Certains noms cherchent à évoquer l’émotion ou l’héritage, d’autres visent simplement l’originalité. Mais quand le résultat final s’avère difficile à prononcer, les conséquences sont prévisibles : confusion, erreurs d’orthographe et malaise lorsqu’il faut les nommer à haute voix.

Découvrons ensemble dix voitures qui ont marqué l’histoire non seulement par leurs performances ou leur design, mais aussi par leur nom que beaucoup préfèrent ne pas prononcer. Et ne vous inquiétez pas, nous vous expliquons comment les dire correctement!

Le top 10 des noms de voitures qui nous font bégayer

Koenigsegg Regera

Commençons fort avec l’un des supercars les plus impressionnants de la planète… et l’un des noms qui suscite le plus de confusion. Koenigsegg se prononce « Keuh-nig-seg », avec une légère accentuation sur chaque syllabe. Quant à Regera (qui signifie « régner » en suédois), on dit « ré-yé-ra ».

Ce modèle hybride rechargeable développe la puissance phénoménale de 1 500 ch et peut atteindre 400 km/h. Conçu pour allier luxe et performances mécaniques extrêmes, il est doté d’un système sans boîte de vitesses traditionnelle appelé Direct Drive. (Un petit exploit technique qui vous fera peut-être oublier la difficulté à prononcer son nom!)

Wiesmann GT MF4-CS

Wiesmann est une marque allemande de voitures sportives artisanales au design classique, équipées de moteurs BMW. Le nom même du constructeur complique déjà les choses : il se prononce « Viss-man ».

Le GT MF4-CS est une édition spéciale haut de gamme avec un châssis allégé, un moteur V8 et une esthétique rétro-futuriste qui ne passe pas inaperçue. Son nom technique, avec ses sigles, chiffres et traits d’union, fait davantage penser à une formule chimique qu’à une automobile. Avez-vous déjà essayé de commander cette voiture par téléphone? Bon courage!

Ferrari 12Cilindri

Bien que le chiffre 12 ne devrait pas poser de problème, Ferrari a voulu donner une touche italienne et sophistiquée à son nouveau modèle. Il s’écrit « 12Cilindri » mais se prononce « Dodici Cilindri » (do-di-tchi tchi-lin-dri).

Ce modèle, lancé en 2024, rend hommage aux grandes GT V12 de la marque, comme la mythique 365 GTB/4 Daytona. Il embarque un V12 atmosphérique de 6,5 litres développant plus de 800 ch, avec un design épuré, moderne et évocateur. Une machine italienne impressionnante dont le nom mérite quelques répétitions avant de le prononcer en public.

Pagani Huayra

Voici l’un des exemples les plus célèbres de nom imprononçable dans l’univers automobile. Huayra, d’origine quechua, signifie « vent ». Il se prononce « Waï-ra », même si beaucoup persistent à dire « Hou-aï-ra ».

Ce supercar italien est fabriqué à la main, avec des matériaux exotiques comme la fibre de carbone-titane, et embarque un moteur V12 biturbo d’origine AMG développant plus de 700 ch. Une véritable œuvre d’art roulante dont le prix dépasse allègrement les 2,5 millions d’euros.

Spyker C8 Laviolette

Cette voiture de sport artisanale néerlandaise attire l’attention non seulement par son design rétro-futuriste, mais aussi par son nom qui semble tout droit sorti d’un roman fantastique. Spyker se prononce « Spaï-keur » (bien que beaucoup disent « Spi-keur »), tandis que Laviolette (le nom du designer) se prononce à la française : « La-vio-lett ».

Sous le capot se cache un moteur V8 d’origine Audi, avec une puissance dépassant les 400 ch, dans une carrosserie remplie de détails inspirés de l’aviation. Son intérieur est un chef-d’œuvre avec des commandes en aluminium poli et du cuir cousu main. Cette voiture est aussi exclusive que son nom est difficile à prononcer correctement.

BMW Z8 Alpina Roadster

Ce modèle BMW, développé en collaboration avec Alpina, porte un nom qui peut donner du fil à retordre aux non-initiés. Le « Z8 » ne pose pas de problème majeur, mais le véritable défi vient avec Alpina, qui se prononce « Al-pi-na », et non « Al-pi-na » avec l’accent sur le « pi » comme beaucoup le disent. De plus, « Roadster » se prononce « Rôd-steur » avec un accent tonique sur la première syllabe.

La BMW Z8 Alpina Roadster est équipée d’un moteur V8 de 4,8 litres développant 500 ch. Elle est considérée comme l’un des roadsters les plus emblématiques de la marque allemande. Son design élégant et ses performances en font une voiture très appréciée, même si son nom n’est pas des plus simples à prononcer.

Piëch GT

Ce n’est pas seulement le nom de famille qui complique les choses, mais aussi son origine allemande avec tréma inclus. Piëch se prononce « Pi-èk », et fait référence à la famille historiquement liée à Porsche et Volkswagen.

Cette sportive électrique suisse développe plus de 600 ch, dispose d’une transmission intégrale et accélère de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. La marque mise sur la simplicité du design et l’utilisation de composants modulaires. Un nom court mais qui donne du fil à retordre!

Gumpert Nathalie

Voici une voiture qui pose problème tant par le nom de la marque que par celui du modèle. Gumpert se prononce correctement « Goum-pèrt », mais beaucoup le disent à l’anglaise (« Gam-peurt » ou « Gom-peurt »).

Quant à Nathalie, bien que cela semble simple, il se prononce à la manière germano-française : « Na-ta-li », et non « Na-tha-lie ». Il s’agit d’une supercar électrique avec pile à combustible au méthanol, développée par Roland Gumpert, l’ancien directeur d’Audi Sport. Elle dispose d’une transmission intégrale, de 536 ch et d’un design futuriste.

Ferrari FXX K Evoluzione

Ce nom ressemble à un code secret issu d’un projet confidentiel, et il n’est pas étonnant que beaucoup ne sachent pas comment le prononcer correctement. « FXX K » se dit « èf-double-iks-ka », mais la véritable confusion vient avec l’ajout « Evo », abréviation d’Evoluzione.

Certains le prononcent à l’anglaise (« i-vo »), alors qu’en réalité la marque le nomme à l’italienne : « é-vo ». Cette voiture est une version laboratoire de la LaFerrari, non homologuée pour la route, avec 1 050 ch et des technologies directement héritées de la Formule 1.

Elle ne se conduit que sur circuit et sur invitation de Ferrari. Et oui, en plus d’être l’une des Ferrari les plus radicales, c’est aussi l’une des plus difficiles à nommer sans trébucher sur les mots.

Isdera Commendatore 112i

Une perle rare de l’industrie automobile allemande. La marque Isdera (qui se prononce « Is-dé-ra ») était un fabricant artisanal qui a créé ce modèle unique en 1993. Le Commendatore 112i s’inspirait des voitures de course du Mans et utilisait un moteur V12 d’origine Mercedes-Benz. Le nom, en italien, est un hommage à Enzo Ferrari, surnommé « Il Commendatore », et le « i » final fait référence à l’injection électronique.

Vous sentez-vous plus à l’aise maintenant pour prononcer ces noms? La prochaine fois que vous croiserez l’une de ces voitures d’exception dans la rue (ça arrive!), vous pourrez impressionner vos amis avec votre parfaite prononciation. Et si vous hésitez encore, rappelez-vous que même les vendeurs de ces marques s’emmêlent parfois les pinceaux…