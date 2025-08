Ce taxiste grec a parcouru 4,6 millions de kilomètres avec sa Mercedes 240 D de 1976

Ce que vous devez retenir Mais c’est bien le diesel de la W115 qui a écrit les plus belles pages de longévité automobile.

En Grèce, l’histoire d’un Mercedes 240 D de 1976 fait le tour des passionnés d’automobile. Cette berline allemande a avalé pas moins de 4 580 000 kilomètres sous les mains expertes d’un chauffeur de taxi de Thessalonique. Un kilométrage si extraordinaire que Mercedes-Benz elle-même a fini par s’y intéresser et proposer un échange surprenant.

La Mercedes W115, une légende de robustesse

La Mercedes-Benz W115 représente tout ce que l’on peut attendre d’une berline allemande des années 70. Commercialisée entre 1968 et 1976, cette voiture du segment E s’est forgée une réputation de fiabilité légendaire. Produite dans plusieurs pays (Allemagne, Portugal, Argentine, Venezuela, Afrique du Sud), elle incarne parfaitement la philosophie Mercedes de l’époque : construire des automobiles capables de traverser les décennies sans faiblir.

Sous le capot, cette génération proposait principalement des moteurs diesel et essence quatre cylindres, à l’exception d’une version 3,0 litres équipée d’un cinq cylindres. Les versions plus sportives W114 recevaient quant à elles des six cylindres en ligne. Mais c’est bien le diesel de la W115 qui a écrit les plus belles pages de longévité automobile.

Gregorios Sachinidis et son marathon automobile

L’histoire commence en 1981 quand Gregorios Sachinidis, taxiste à Thessalonique, acquiert cette Mercedes 240 D alors âgée de cinq ans seulement. Pourquoi ce choix ? La réponse tient en trois mots : résistance, durabilité, qualité. Des critères que cette génération de chauffeurs de taxi connaissait bien, privilégiant des véhicules capables d’encaisser les kilomètres sans broncher.

Pendant plus de quarante ans, cette 240 D a sillonné les routes grecques avec une régularité de métronome. Son moteur OM 616 de 2,4 litres quatre cylindres diesel a tourné jour après jour, accumulant une distance équivalente à près de huit allers-retours Terre-Lune. Pas mal pour une voiture qui a quitté les chaînes de montage au milieu des années 70 !

Le secret d’une longévité exceptionnelle

Comment expliquer une telle performance ? Le entretien méticuleux reste la clé de voûte de cette réussite. Sachinidis n’a jamais fait l’impasse sur la maintenance préventive : vidanges régulières avec des huiles de qualité, respect scrupuleux des intervalles d’entretien, utilisation exclusive de pièces d’origine ou homologuées par la marque.

Cette rigueur dans l’entretien explique pourquoi sa Mercedes ne lui a jamais fait défaut (même pas une seule panne !). Une leçon que beaucoup de propriétaires feraient bien de retenir : économiser sur la maintenance finit souvent par coûter bien plus cher en réparations majeures.

Quand Mercedes s’invite dans l’histoire

L’exploit de ce taxiste grec n’est pas passé inaperçu. Quand l’information est remontée jusqu’aux oreilles de Mercedes-Benz, la marque à l’étoile a immédiatement compris l’intérêt de cette automobile hors du commun. Le musée Mercedes-Benz de Stuttgart accueille chaque année des milliers de visiteurs venus découvrir l’histoire de la marque allemande.

Les responsables de Mercedes ont donc contacté Sachinidis avec une proposition alléchante : récupérer sa 240 D pour l’exposer au musée en échange d’une Mercedes Classe C flambant neuve. Un troc plutôt avantageux pour le taxiste grec qui approchait de la retraite !

Sans surprise, l’accord s’est rapidement conclu. La vieille dame allemande trône désormais dans les collections permanentes du musée, témoignage vivant de la qualité de construction Mercedes des années 70. Sachinidis, lui, profite de sa nouvelle voiture pour ses dernières années d’activité.

D’autres records de kilométrage légendaires

Cette W115 n’est pas la seule à avoir établi des records de longévité. L’histoire d’Irv Gordon et de sa Volvo P1800 reste tout aussi fascinante. Cet Américain a parcouru plus de 5 millions de kilomètres avec sa sportive suédoise, dépassant même le record du taxiste grec.

La différence ? Gordon roulait par plaisir, pas par nécessité professionnelle. Quand Volvo a voulu acquérir sa P1800 pour l’exposer, Gordon a réclamé un dollar par mile parcouru, soit environ 2,6 millions d’euros. Un prix que la marque suédoise a jugé trop élevé !

Ces histoires nous rappellent qu’avec un entretien rigoureux et une conception solide, nos automobiles peuvent nous accompagner bien plus longtemps que prévu. La Mercedes 240 D de Gregorios Sachinidis en reste l’exemple parfait : une mécanique bien huilée qui traverse les décennies sans faiblir.