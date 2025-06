Ce geste anodin avec vos lunettes peut transformer votre voiture en brasier

Ce que vous devez retenir Vous rentrez chez vous après une journée de travail, vous garez votre voiture et dans la précipitation, vous oubliez vos lunettes de soleil sur le tableau de bord.

Vous rentrez chez vous après une journée de travail, vous garez votre voiture et dans la précipitation, vous oubliez vos lunettes de soleil sur le tableau de bord. Un geste que nous faisons tous régulièrement sans y penser. Pourtant, ce simple oubli pourrait bien vous coûter votre véhicule entier.

Notre automobile devient souvent une extension de notre maison. On y stocke mille et un objets du quotidien : parapluie, chargeur de téléphone, documents administratifs… Et bien sûr, nos lunettes. Que ce soit des lunettes de vue ou de soleil, on les pose machinalement sur le tableau de bord en pensant les récupérer plus tard.

Quand votre habitacle se transforme en four

L’été, l’intérieur d’une voiture stationnée en plein soleil peut atteindre des températures ahurissantes. On parle facilement de 70 degrés Celsius et parfois plus. À titre de comparaison, c’est plus chaud que votre four réglé sur « réchauffage » !

Cette chaleur extrême représente déjà un danger mortel pour tout être vivant laissé dans l’habitacle. Mais elle cache un autre piège, plus sournois : celui des objets en verre abandonnés dans ce sauna roulant.

L’effet loupe : quand vos lunettes deviennent un briquet géant

Vos lunettes peuvent se transformer en véritable concentrateur de chaleur. Le principe est le même que celui du petit briquet solaire qu’on utilisait enfant avec une loupe : les rayons du soleil traversent le verre et se concentrent en un point précis, créant une zone de chaleur intense.

Dans votre voiture, ce phénomène peut faire grimper la température localement à des niveaux capables d’enflammer les matériaux plastiques du tableau de bord. Une fois que le feu prend, il se propage rapidement aux autres éléments de l’habitacle.

Un cas réel qui fait frémir

Il y a quelques années, un automobiliste anglais a découvert sa voiture partiellement détruite après avoir oublié ses lunettes de soleil sur le tableau de bord. Le feu avait démarré exactement à l’endroit où reposaient les lunettes, détruisant une partie du tableau de bord, le volant et même créant un trou béant dans le pare-brise.

L’assurance a d’ailleurs reconnu que l’incendie était bien causé par cet effet de concentration des rayons solaires à travers les verres des lunettes.

D’autres objets à surveiller

Les lunettes ne sont pas les seules responsables. Tout objet transparent ou réfléchissant peut jouer les pyromanes : bouteilles d’eau en plastique, miroirs de poche, boules de cristal décoratives… Même votre smartphone posé face écran vers le haut peut concentrer suffisamment de lumière pour créer des dégâts.

Les professionnels du secours routier voient régulièrement ce type d’incidents, surtout durant les canicules estivales. Certains parlent même de « combustion spontanée » tant le phénomène peut surprendre les propriétaires.

Comment protéger votre véhicule

La solution la plus simple ? Emportez systématiquement vos lunettes avec vous. Si vous devez absolument les laisser dans la voiture, rangez-les dans la boîte à gants, sous un siège ou dans un compartiment fermé à l’abri du soleil direct.

Pensez aussi à utiliser un pare-soleil sur votre pare-brise. Non seulement il protégera votre habitacle de la surchauffe, mais il réduira aussi considérablement les risques liés aux objets réfléchissants oubliés à bord.

Certains automobilistes optent pour des vitres teintées, qui filtrent une partie des rayons UV et limitent l’effet de serre dans l’habitacle. Une protection supplémentaire qui peut s’avérer payante lors des grandes chaleurs.

Un réflexe à adopter

Avant de verrouiller votre voiture, prenez quelques secondes pour faire le tour de l’habitacle du regard. Vos lunettes sont-elles bien rangées ? Avez-vous oublié une bouteille d’eau sur la plage arrière ? Ces quelques secondes peuvent vous épargner bien des désagréments.

Car au-delà du coût financier d’un incendie de véhicule (qui peut facilement dépasser 15 000 euros de dégâts), imaginez les conséquences si votre automobile prenait feu sur un parking bondé ou près de votre domicile.

Un simple oubli de lunettes de soleil peut donc avoir des répercussions dramatiques. Alors la prochaine fois que vous sortez de votre voiture par une chaude journée d’été, jetez un œil au tableau de bord. Vos lunettes vous remercieront… et votre portefeuille aussi.