Ce conducteur parcourt un million de kilomètres avec sa Toyota Tundra… pour la deuxième fois !

Quand on parle de fiabilité automobile, certaines marques se démarquent du lot. Et dans ce domaine, Toyota vient de prouver une fois de plus sa durabilité exceptionnelle grâce à l’histoire vraiment remarquable de Victor Sheppard, un Américain de Louisiane qui a franchi la barre des 1,6 million de kilomètres au volant de sa Toyota Tundra de 2014.

Mais voilà le plus étonnant dans cette histoire : il s’agit de son deuxième exploit avec ce modèle de pick-up ! Un témoignage vivant de la solidité mécanique des véhicules de la marque japonaise qui défie toutes les statistiques habituelles du secteur automobile.

Un million de kilomètres, et puis on recommence

Quand le compteur de sa Toyota Tundra 2014 a atteint le million de kilomètres, Victor Sheppard n’a pas manifesté de surprise. Sa réaction ? Un simple « Encore ? Déjà ? » suivi d’un sourire. Pour ce conducteur professionnel, voir tous ces chiffres s’aligner sur le tableau de bord n’avait rien d’extraordinaire.

Son aventure avec la Tundra a débuté en 2007. À l’époque, il avait acheté un modèle SR5 équipé d’un moteur V8 de 4,7 litres. Il avait alors fait une promesse à son concessionnaire, Greg LeBlanc Toyota : conduire ce véhicule jusqu’au million de miles (environ 1,6 million de km). Le directeur général Ron Weimer lui avait répondu avec humour : « Si tu y parviens, on sera là pour fêter ça. » Ce qui semblait être une plaisanterie est devenu réalité : 200 000, 300 000, puis 667 000 km… et le pick-up continuait d’avaler les kilomètres sans broncher.

Quand Toyota s’intéresse au phénomène

En 2016, après avoir dépassé les 2,64 millions de kilomètres avec sa première Tundra, Toyota lui a proposé un échange : une toute nouvelle Tundra Limited Crew Cab contre son véhicule usagé. L’objectif du constructeur ? Démonter complètement le véhicule pour l’analyser pièce par pièce.

Les résultats ont surpris même les ingénieurs les plus expérimentés : la peinture d’origine était en bon état, le moteur et la boîte de vitesses d’origine fonctionnaient toujours, et les sièges montraient à peine des signes d’usure malgré toutes ces années passées sur la route.

Mike Sweers, ingénieur en chef des modèles Tundra et Tacoma, n’a pas caché son enthousiasme lors de la cérémonie d’échange : « Après tant d’heures passées sur ces sièges, j’ai vraiment hâte de les démonter pour examiner les rails. » Victor, quant à lui, restait attaché à son fidèle compagnon de route : « Je pourrais facilement lui faire parcourir 32 000 km de plus maintenant. J’adore ce pick-up. »

Son secret ? Un entretien rigoureux, avec pas moins de 117 visites chez le concessionnaire pour des changements d’huile, de filtres et des révisions périodiques. Rien d’extraordinaire dans la maintenance, juste une régularité exemplaire.

La deuxième épopée kilométrique

Après avoir rendu sa Tundra de 2007, Victor Sheppard avait déjà anticipé la suite. Il s’était procuré un nouveau modèle en 2014 pour poursuivre son aventure. C’est avec ce véhicule qu’il a récemment atteint les 1,45 million de kilomètres, franchissant à nouveau la barre symbolique du million.

Le moteur V8 de 5,7 litres de sa Tundra 2014 a tenu le coup sans nécessiter de remplacement, bien que cette fois-ci, une nouvelle boîte de vitesses et un alternateur ont dû être installés après le premier million de kilomètres.

Fait notable, le pick-up a même survécu à l’ouragan Ida en 2021, l’un des plus destructeurs jamais enregistrés en Louisiane. Malgré les traces laissées par la tempête sur la carrosserie, le moteur a continué à ronronner fidèlement.

Victor Sheppard ne tarit pas d’éloges sur son véhicule : « Ces pick-ups sont vraiment sûrs et fiables. À mon avis, si vous voyez une Toyota sur le bas-côté de la route, ça pourrait être une mise en scène tellement ces véhicules tombent rarement en panne. »

Au-delà des chiffres impressionnants

L’histoire de Victor Sheppard n’est pas qu’une simple anecdote. Elle représente une validation concrète de l’engagement de Toyota envers la durabilité et la qualité de ses produits. Dans un marché où les moteurs V6 turbocompressés gagnent du terrain, le V8 atmosphérique de la Tundra a prouvé sa valeur de manière indiscutable.

Cette histoire met aussi en lumière l’importance du comportement du conducteur. Sans un entretien constant et rigoureux, aucun moteur ne peut atteindre de telles performances. Dans les deux cas, les pick-ups ont bénéficié exclusivement d’interventions dans le réseau officiel Toyota, respectant à la lettre les recommandations du fabricant.

L’impact de cette histoire a été tel que Toyota avait organisé une véritable célébration pour le premier million de miles : traiteur, château gonflable, musique, tapis rouge et présence des équipes d’ingénierie et de direction. Bien que ce second exploit n’ait pas bénéficié du même faste, il reste une preuve supplémentaire de la robustesse mécanique de ce modèle.

Et maintenant ?

Avec sa Tundra de 2016 réservée à un usage personnel et celle de 2014 qui vient de franchir à nouveau le million de kilomètres, Victor Sheppard semble loin d’être prêt à raccrocher les clés.

On peut imaginer qu’il envisage déjà un nouveau modèle pour entamer un troisième tour de compteur. Si la marque décide encore une fois d’échanger son véhicule actuel contre un modèle neuf, nous savons déjà ce qui nous attend : un million de kilomètres supplémentaires au compteur.

(Vous vous demandez si votre propre voiture pourrait tenir aussi longtemps ? Tout dépend de votre discipline en matière d’entretien… et bien sûr du modèle choisi !)

Cette histoire nous rappelle qu’à l’heure où l’on parle beaucoup de durabilité et d’économie circulaire, certains véhicules comme la Toyota Tundra défient les cycles de renouvellement habituels du marché automobile. Une leçon de longévité mécanique qui mérite d’être soulignée.