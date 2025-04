Ce bouton méconnu sur votre tableau de bord peut vous faire économiser jusqu’à 30% de carburant

Il se trouve juste là, sur votre tableau de bord. Son symbole est facilement reconnaissable : une petite voiture avec une flèche en demi-cercle à l’intérieur. Mais savez-vous réellement à quoi sert ce bouton présent dans presque toutes les voitures du marché français? Ce petit interrupteur que beaucoup ignorent pourrait vous faire économiser jusqu’à 30% de carburant.

La recirculation d’air : une fonction souvent négligée

Ce fameux bouton active la recirculation d’air dans l’habitacle de votre véhicule. Cette fonction est disponible sur la quasi-totalité des modèles, qu’ils soient récents ou plus anciens, équipés d’un simple air conditionné ou d’une climatisation plus sophistiquée.

Quand vous appuyez dessus, vous modifiez radicalement la façon dont l’air circule dans votre voiture. Au lieu de prélever l’air extérieur pour le refroidir ou le réchauffer, votre système va recycler l’air déjà présent dans l’habitacle. Concrètement, les entrées d’air se ferment, empêchant ainsi l’air extérieur de pénétrer dans votre véhicule.

Pourquoi utiliser la recirculation d’air?

À la base, cette fonction a été conçue pour améliorer le confort des passagers. L’air intérieur, même s’il passe par les mêmes filtres que l’air extérieur, présente un avantage certain : il évite l’introduction de poussières, pollens et mauvaises odeurs liés à la pollution environnante.

Les spécialistes recommandent d’utiliser cette fonction surtout en été. La raison est simple : le système de climatisation dépense moins d’énergie pour refroidir l’air déjà présent dans l’habitacle que pour traiter l’air chaud venant de l’extérieur.

Attention tout de même à ne pas laisser cette fonction active plus de 10 minutes d’affilée. Le manque de renouvellement d’air peut favoriser l’apparition d’une certaine somnolence chez le conducteur. (Un petit somme au volant n’est jamais une bonne idée, n’est-ce pas?)

L’impact surprenant sur votre consommation de carburant

Voilà où ce petit bouton devient vraiment intéressant. En plus d’améliorer la qualité de l’air que vous respirez, la recirculation permet de réduire votre consommation de carburant jusqu’à 30%.

Comment est-ce possible? Comme nous l’avons évoqué plus haut, quand vous recyclez l’air intérieur, votre système de climatisation travaille moins intensément. Résultat : il sollicite moins le moteur et consomme donc moins de carburant pour fonctionner.

Cette économie sera naturellement plus marquée en période estivale qu’hivernale, quand la différence de température entre l’air extérieur et l’air désiré dans l’habitacle est plus importante.

D’autres astuces pour réduire votre consommation

La conduite écoresponsable ne se limite pas à l’utilisation judicieuse de la climatisation. Voici quelques conseils supplémentaires pour alléger votre facture à la pompe :

Contrairement à ce que certains pensent, utiliser la climatisation est plus économique que de rouler fenêtres ouvertes à vitesse élevée (l’aérodynamisme du véhicule étant alors compromis). La bonne pratique consiste à éviter les températures extrêmes qui font surconsommer le système.

Avant de démarrer par temps chaud, pensez à aérer votre véhicule en ouvrant portes et fenêtres quelques instants. Vous éliminerez ainsi une partie de la chaleur accumulée sans faire travailler la climatisation.

Adoptez une conduite souple en maintenant une allure régulière. Évitez les accélérations brutales suivies de freinages intenses. Utilisez la marche la plus élevée possible selon votre vitesse pour optimiser le rendement du moteur.

Le frein moteur est aussi votre allié : anticipez les ralentissements en relâchant l’accélérateur plutôt qu’en freinant au dernier moment. Cette conduite préventive vous permettra non seulement d’économiser du carburant mais aussi de préserver vos plaquettes de frein.

Préparez vos trajets à l’avance pour éviter les détours inutiles. Les applications de navigation modernes proposent désormais des itinéraires optimisés en fonction de la consommation de carburant.

Alors, la prochaine fois que vous monterez dans votre voiture, jetez un œil à ce petit bouton de recirculation d’air. Ce geste simple pourrait bien faire une différence notable sur votre budget carburant à la fin du mois. Vous utilisez déjà cette fonction? Avez-vous remarqué une différence sur votre consommation?