catl prêt à révolutionner le marché des voitures électriques avec ses batteries à l’état solide

Le géant chinois CATL s’apprête à bouleverser le secteur des véhicules électriques en se rapprochant de la production massive de batteries à l’état solide, une avancée qui pourrait survenir avant 2027.

une évolution rapide de la technologie des voitures électriques



La technologie des voitures électriques connaît une progression fulgurante. Les véhicules aux autonomies limitées et sans charge rapide appartiennent désormais au passé. Aujourd’hui, il est possible d’acquérir un véhicule électrique offrant un excellent rapport qualité-prix sans débourser bien plus que pour un modèle équivalent à moteur thermique. Cette transformation est rendue possible grâce aux avancées technologiques dans les systèmes de propulsion électrifiés, auxquelles contribuent des entreprises comme Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), spécialisée dans le développement et la production de batteries pour véhicules électriques.

Les batteries lithium-ion de CATL équipent déjà de nombreux modèles électriques sur le marché. La société ambitionne maintenant de franchir une nouvelle étape en introduisant une technologie considérée comme révolutionnaire : les batteries à l’état solide.

des progrès significatifs vers la production en série



Bien que le dirigeant principal de CATL ait initialement exprimé des réserves quant à l’utilité et à la sécurité des batteries à l’état solide, sa position a évolué. L’entreprise investit désormais massivement dans cette technologie, qui suscite un intérêt croissant depuis quelques années.

D’autres acteurs du secteur travaillent également sur ces innovations, mais CATL semble être en pole position pour concrétiser ce projet grâce à ses ressources financières conséquentes. La production en série était prévue pour 2027, mais les récents développements chez CATL pourraient accélérer ce calendrier.

un engagement fort pour surmonter les défis techniques



CATL a investi considérablement pour recruter plus d’un millier d’ingénieurs en leur fournissant les moyens nécessaires afin de réaliser la batterie à l’état solide destinée aux voitures électriques d’un avenir proche.

D’après un rapport récent, l’entreprise aurait réussi à produire des modules de batterie solides de 20 Ah avec une densité énergétique améliorée de 40 % (500 Wh/kg) par rapport aux meilleures batteries lithium disponibles actuellement, également issues de CATL.

les promesses des batteries à l’état solide



Cela représente un premier pas significatif vers la commercialisation tant attendue des batteries à l’état solide, capables potentiellement de démocratiser le véhicule électrique en éliminant deux obstacles majeurs : autonomie limitée et temps de charge prolongé. Cependant, certains problèmes subsistent avant leur mise sur le marché.

Les ingénieurs travaillent encore sur divers aspects tels que durabilité et puissance de charge. Ces nouvelles technologies pourraient offrir jusqu’à 1 000 km d’autonomie par recharge ainsi qu’une capacité 4C permettant d’atteindre environ 600 km après seulement 10 minutes branchées.

un marché attentif aux prochaines avancées



Tandis que CATL poursuit ses efforts vers cet objectif majeur pour l’industrie automobile électrique mondiale, tous les regards sont tournés vers ce qui pourrait rapprocher davantage encore les véhicules sans émission polluante du grand public.