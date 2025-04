Canal+ et Sport 360 : à quelle heure allumer votre télé pour ne rien rater du GP Moto du Qatar ?

Rendez-vous incontournable pour les passionnés de MotoGP, le Grand Prix du Qatar 2025 promet des courses palpitantes ce dimanche 13 avril. Sur le légendaire circuit de Lusail, les meilleurs pilotes du monde s’affronteront dans une ambiance électrique, sous les projecteurs qui illuminent la nuit qatarie. Mais à quelle heure précisément auront lieu les départs ? Et sur quelle chaîne pourrez-vous suivre en direct ce spectacle unique ? On vous dit tout !

Horaires des courses : soyez au rendez-vous !

Vous ne voulez pas manquer une seconde de ce Grand Prix ? Alors notez bien les horaires des trois catégories :

Moto3 : les espoirs entrent en piste à 16h

C’est la catégorie des jeunes pousses, celles qui rêvent de marcher un jour dans les pas des grands. Le départ de la course Moto3 sera donné à 16h, heure française. L’occasion de découvrir les futurs talents du MotoGP !

Moto2 : les prétendants au titre s’élancent à 17h15

En Moto2, la bataille fait rage entre les prétendants au titre mondial. Fabio Quartararo, Johann Zarco, qui succèdera à Remy Gardner, sacré l’an dernier ? Réponse à partir de 17h15, heure française, pour une course qui s’annonce intense.

MotoGP : les stars entrent en scène à 19h

Voilà le moment que tous les fans attendent : le départ de la course reine, à 19h précises, heure française. Marc Marquez, de retour après sa blessure, parviendra-t-il à contenir les assauts de Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo ? Les frères Marquez réussiront-ils à nous offrir un nouveau duel fratricide ? Vous le saurez en direct !

Canal+ : votre chaîne pour vivre le Grand Prix en intégralité

Pas de panique si vous n’avez pas pu faire le déplacement jusqu’à Doha ! En France, c’est le groupe Canal+ qui détient les droits de diffusion du MotoGP. Voici ce qui vous attend sur leurs antennes :

La course MotoGP en direct sur Canal+

Branchez-vous sur Canal+ dès 18h pour ne rien manquer de la course principale. Avant le départ, vous pourrez suivre la présentation des pilotes et les dernières interviews sur la grille. Frissons garantis jusqu’au drapeau à damier !

Les courses Moto3 et Moto2 en direct sur Canal+ Sport 360

Les « petites » catégories ne sont pas en reste ! Rendez-vous sur Canal+ Sport 360 pour suivre en direct les courses Moto3 (dès 15h50) et Moto2 (dès 17h05). De quoi vous mettre en appétit avant le plat principal !

Le GP du Qatar, un événement à ne pas manquer

Sous les étoiles du Qatar, le spectacle promet d’être au rendez-vous. Car ce Grand Prix est un peu particulier. Jugez plutôt :

Un circuit unique au monde

Avec ses courses nocturnes, le circuit de Losail offre un spectacle incomparable. Imaginez ces bolides lancés à plus de 300 km/h, dans la lumière des projecteurs, sur une piste bordée par le désert. Une expérience à couper le souffle !

Des enjeux sportifs de taille

Ce Grand Prix pourrait bien être un tournant dans la saison. Marc Marquez, sextuple champion du monde, est de retour après une grave blessure. Parviendra-t-il à retrouver son meilleur niveau face à une concurrence affamée ? Réponse ce dimanche !

Une ambiance électrique

Malgré le huis clos, les tribunes virtuelles devraient être pleines à craquer pour ce premier Grand Prix de la saison. Les fans du monde entier ont les yeux rivés sur Losail, prêts à s’enflammer pour leurs héros. Et vous, serez-vous de la partie ? Alors, prêt à vibrer devant ce spectacle unique ? N’oubliez pas : rendez-vous ce dimanche dès 15h50 sur Canal+ Sport 360, et 18h sur Canal+, pour un Grand Prix qui promet d’entrer dans la légende. Le MotoGP est de retour, et il est en forme olympique !