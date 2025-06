BYD frappe fort avec sa nouvelle berline électrique à moins de 15 000 euros

Ce que vous devez retenir Le géant chinois de l’électrique vient de lever le voile sur les tarifs de sa BYD Seal 06 GT.

Le géant chinois de l’électrique vient de lever le voile sur les tarifs de sa BYD Seal 06 GT. Cette nouvelle berline électrifiée démarre sa commercialisation en Chine à un prix qui fait tourner les têtes : 14 678 euros environ pour la version d’entrée de gamme. Un montant qui pourrait bien redistribuer les cartes sur le marché asiatique, même si l’Europe devra patienter et surtout payer bien plus cher.

Un positionnement tarifaire qui bouscule la concurrence

Avec un prix de départ fixé à 120 000 yuans, la Seal 06 GT s’annonce comme une sérieuse concurrente à la Tesla Model 3. Cette berline intègre la famille Ocean du constructeur, aux côtés de modèles déjà connus comme la Seal classique, la Dolphin ou encore la Sealion 7.

Mais attention, si vous rêvez déjà de rouler dans cette chinoise à petit prix, la réalité européenne sera tout autre. Les droits de douane s’élèvent à 17 %, auxquels s’ajoutent 10 % supplémentaires déjà en vigueur. Sans compter qu’elle n’aura pas droit au bonus écologique français (logique, puisqu’elle ne sera pas produite en Europe).

Des dimensions généreuses pour une berline compacte

Cette nouvelle venue mesure 4,72 mètres de long pour 1,88 mètre de large et 1,50 mètre de haut. Son empattement de 2,82 mètres promet un habitacle spacieux pour cinq occupants. Le design reprend les codes esthétiques épurés de la gamme, dans cette approche minimaliste que privilégient beaucoup de constructeurs électriques aujourd’hui.

À l’intérieur, on retrouve l’ADN technologique de BYD avec un écran tactile rotatif d’environ 15 pouces, accompagné d’un combiné numérique de près de 10 pouces. Cette configuration rappelle celle de l’Atto 2, autre modèle de la marque.

Deux motorisations électriques au programme

BYD propose sa Seal 06 GT en deux variantes de puissance. La première développe 148 chevaux, tandis que la seconde grimpe à 215 chevaux. Toutes deux s’appuient sur un moteur électrique unique et peuvent atteindre une vitesse maximale comprise entre 160 et 180 km/h selon la version choisie.

Les performances d’accélération n’ont pas encore été dévoilées, mais on imagine que cette berline chinoise voudra rivaliser avec les références du segment. La Tesla Model 3 reste d’ailleurs la cible déclarée de ce nouveau modèle.

L’autonomie, le nerf de la guerre électrique

Côté batteries, BYD mise sur sa technologie maison Blade LFP (lithium-fer-phosphate), développée par ses 110 000 ingénieurs. Deux capacités sont proposées : 46,08 kWh et 56,6 kWh, permettant de parcourir respectivement 470 et 545 kilomètres selon le cycle d’homologation chinois CTLC.

Problème : ce cycle chinois se montre bien plus optimiste que notre WLTP européen. En transposant ces chiffres à nos standards, l’autonomie réelle oscillerait plutôt entre 399 et 463 kilomètres. Pas mal, mais sans éclat non plus face à une Model 3 qui affiche 554 kilomètres en cycle mixte.

Quand la conduite autonome s’invite dans l’équation

Cette Seal 06 GT pourrait également bénéficier du système de conduite autonome God’s Eye C, une technologie maison que BYD a présentée récemment. Le constructeur de Shenzhen continue d’investir massivement dans ces technologies d’assistance à la conduite, histoire de ne pas se laisser distancer par la concurrence.

Le lancement officiel est prévu d’ici la fin du mois ou au cours du deuxième trimestre. Quant à une éventuelle arrivée en Europe, rien n’est encore acté officiellement, même si cela semble probable à terme.

L’Europe, un marché convoité mais complexe

Si BYD parvient à proposer des tarifs aussi attractifs en Chine, c’est aussi grâce à un écosystème industriel local favorable et des coûts de production maîtrisés. Transposer cette stratégie tarifaire en Europe relève du défi, entre les taxes douanières, les normes d’homologation européennes et les coûts logistiques.

Cette berline électrifiée s’inscrit dans la stratégie d’expansion internationale de BYD, qui multiplie les modèles pour toucher tous les segments. Reste à voir si elle saura séduire les automobilistes européens, habitués à d’autres standards de finition et de service après-vente.

Une chose est sûre : cette Seal 06 GT confirme que la bataille de l’électrique se joue aussi sur le terrain du prix, et que les constructeurs chinois n’ont pas dit leur dernier mot.