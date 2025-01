BYD équipera l’ensemble de sa gamme de systèmes de conduite autonome de niveau 2

Ce que vous devez retenir Une démocratisation de la conduite assistéeLa technologie NOA (Navigate on Autopilot) sera déployée sur toute la gamme, des citadines électriques comme la Seagull aux modèles premium.

Le constructeur automobile chinois BYD prend un virage technologique majeur dans sa stratégie d’électrification. L’année 2025 marquera une étape décisive pour la marque avec l’intégration systématique des technologies de conduite semi-autonome de niveau 2+ sur l’ensemble de ses modèles.

Une démocratisation de la conduite assistée

La technologie NOA (Navigate on Autopilot) sera déployée sur toute la gamme, des citadines électriques comme la Seagull aux modèles premium. Cette approche reflète la volonté de BYD de rendre accessible ces innovations à un plus large public. Les prix devraient rester compétitifs, avec une entrée de gamme autour de 25 000 euros sur le marché français.

Des investissements massifs en recherche et développement

BYD a constitué depuis septembre 2023 une équipe dédiée de 1 300 experts en systèmes d’aide à la conduite. L’investissement est colossal : près de 13,2 milliards d’euros sont consacrés au développement de ces technologies. (Un montant qui laisse rêveur quand on sait que certains constructeurs européens peinent à investir le quart de cette somme dans l’électrique.)

Une architecture technique sophistiquée

Les véhicules seront équipés jusqu’à 11 caméras pour optimiser la détection de l’environnement. BYD s’appuie sur des partenariats stratégiques avec des géants comme DJI et Huawei, tout en développant ses propres algorithmes. La marque a notamment commandé un million de puces auprès de Nvidia et Horizon Robotics.

Deux systèmes complémentaires pour une conduite plus sûre

BYD développe actuellement deux technologies majeures : le CNOA (City Navigate on Autopilot) pour la conduite urbaine et le HNOA (Highway Navigate on Autopilot) pour les déplacements sur autoroute. Ces systèmes promettent une expérience de conduite plus sereine et sécurisée.

L’ambition est claire : atteindre 5,5 millions de véhicules vendus d’ici 2025. Sur le marché français, où la marque commence à peine à s’implanter, ces nouvelles technologies pourraient faire la différence face aux constructeurs traditionnels. (Et entre nous, ça commence à faire réfléchir certains dirigeants de groupes automobiles européens…)

Les premiers modèles équipés de ces systèmes devraient arriver dans les concessions françaises dès le début 2025. Une chose est sûre : la course à l’innovation dans l’automobile n’a jamais été aussi passionnante. Alors, prêts à confier une partie de votre conduite à l’intelligence artificielle made in China ?