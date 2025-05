Pour la première fois depuis son arrivée en Europe, BYD vient de réaliser l’impensable : dépasser Tesla en nombre de matriculations sur le Vieux Continent. Un événement qui pourrait bien marquer un tournant dans l’industrie automobile européenne.

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Les données de Jato Dynamics révèlent une réalité saisissante. En avril dernier, le constructeur chinois a écoulé 7 231 voitures électriques en Europe, contre 7 165 pour la marque américaine. Une différence mince, certes, mais symboliquement énorme.

Ce qui frappe le plus ? L’évolution opposée des deux marques. Pendant que Tesla voyait ses ventes chuter de 49% sur un an, BYD explosait littéralement avec une progression de 169%. Une performance d’autant plus remarquable qu’elle intervient malgré les droits de douane européens pouvant atteindre 45% sur les véhicules électriques chinois.

Si l’on inclut les hybrides rechargeables dans l’équation (segment où Tesla n’est pas présente), l’avance de BYD devient écrasante avec une hausse de 359% des immatriculations.

L’offensive chinoise bouleverse l’échiquier européen

Cette montée en puissance de BYD s’inscrit dans une stratégie d’expansion européenne particulièrement agressive. Imaginez : la marque n’opérait officiellement qu’en Norvège et aux Pays-Bas jusqu’à fin 2022. Aujourd’hui, elle propose huit modèles dans plus de 30 pays européens.

Le secret de cette réussite ? Une gamme qui couvre tous les besoins, du petit Seagull à 22 990 euros (un prix quasi imbattable sur ce segment) aux modèles plus haut de gamme. BYD mise sur un « spectre complet » de véhicules électrifiés, des pures électriques aux hybrides rechargeables.

Cette stratégie payante ne concerne d’ailleurs pas que BYD. L’ensemble des marques chinoises ont vu leurs ventes d’électriques bondir de 59% en Europe en avril, atteignant 15 300 unités. Côté hybrides rechargeables, c’est encore plus spectaculaire avec une multiplication par huit des immatriculations, soit 9 649 véhicules.

Tesla face à la concurrence montante

Pour Tesla, la situation devient délicate. Au-delà de BYD, d’autres constructeurs européens comme Renault, Skoda, Volkswagen, Audi et BMW ont également dépassé la marque américaine en avril sur le segment des électriques pures. Un retournement de situation inattendu pour celle qui dominait le marché européen depuis des années.

Cette baisse s’explique notamment par le vieillissement de la gamme Tesla et les turbulences récentes autour de la marque. Même la récente mise à jour du Model Y Juniper, pourtant modèle phare de la gamme, n’a pas suffi à enrayer la chute.

Les défis de l’expansion chinoise

Malgré ces succès, BYD fait face à des obstacles non négligeables. La Commission européenne enquête actuellement sur d’éventuelles subventions déloyales accordées à l’usine hongroise du constructeur. Une procédure qui pourrait compliquer ses plans de production locale, pourtant nécessaires pour contourner les droits de douane.

La marque mise également sur une future usine en Turquie pour renforcer sa présence européenne. Cette stratégie de production locale devient vitale face aux barrières douanières européennes qui visent à protéger l’industrie automobile du continent.

Par ailleurs, les projets d’expansion outre-Atlantique se heurtent aussi à des difficultés. Le plan de construction d’une usine au Mexique rencontre des résistances, les autorités chinoises craignant une fuite technologique vers les États-Unis (un sujet sensible quand on parle de voitures connectées et de données).

Un avenir électrique qui se dessine autrement

Cette percée de BYD en Europe témoigne d’une transformation profonde du paysage automobile. Les constructeurs européens, contraints par des normes d’émissions de plus en plus strictes cette année, lancent leurs propres modèles électriques à prix abordables.

Résultat ? Le monopole de Tesla s’effrite progressivement. Les consommateurs européens disposent désormais d’un choix élargi, avec des alternatives souvent plus accessibles financièrement.

Cette situation illustre parfaitement comment le marché automobile se restructure. Les constructeurs traditionnels européens accélèrent leur transition électrique pendant que les marques chinoises gagnent du terrain grâce à leur agressivité commerciale et leurs prix attractifs.

Une chose est sûre : cette première victoire de BYD sur Tesla en Europe ne sera probablement pas la dernière. La bataille pour la domination du marché électrique européen ne fait que commencer, et elle s’annonce passionnante pour les consommateurs qui verront leurs options se multiplier.