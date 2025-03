BYD Dolphin Surf: la mini-citadine électrique qui va bouleverser le marché

Le constructeur chinois BYD s’apprête à frapper fort sur le marché des voitures électriques abordables. Après le succès du Dolphin qui connaît déjà une belle croissance commerciale en Europe et en France, la marque lance un modèle encore plus compact et accessible: le Dolphin Surf (connu en Chine sous le nom de Seagull).

Cette mini-citadine électrique pourrait bien redéfinir ce qu’on attend d’un véhicule urbain accessible. Son prix devrait se situer bien en-dessous des 20 000€ du Dolphin actuel, tout en offrant des prestations dignes des standards européens. (Une vraie petite révolution dans l’univers des citadines électriques si vous voulez mon avis!)

Un prix qui reste compétitif malgré les adaptations européennes

En Chine, le BYD Seagull s’affiche à un tarif presque irréel d’environ 9 000€. Mais ne rêvons pas trop: sa version européenne subira des modifications substantielles, notamment au niveau de la sécurité active, pour répondre aux normes de notre continent.

Même après ces ajustements, son prix restera attractif, se positionnant sous la barre des 20 000€. La vice-présidente de BYD, Stella Li, l’affirme: si le Dolphin Surf ne sera peut-être pas l’électrique la moins chère du marché, elle offrira « le meilleur rapport qualité-prix ».

Comment se situera-t-elle face à la concurrence? Probablement au-dessus des 18 000€ de la Dacia Spring (la championne actuelle des prix bas), mais sans doute moins chère que la Fiat Grande Panda ou la Citroën e-C3.

Des caractéristiques techniques prometteuses

Sur le marché chinois, le modèle propose deux options de batterie:

– Une version de 30 kWh offrant environ 320 km d’autonomie

– Une version de 38 kWh permettant d’atteindre environ 420 km

Ces chiffres impressionnants correspondent à la norme CLTC chinoise, plus optimiste que notre WLTP européenne. On peut donc s’attendre à une autonomie réelle dépassant les 300 km en Europe, ce qui reste excellent pour une citadine.

Côté puissance, deux motorisations sont proposées en Chine: 74 ch ou 100 ch. Parfait pour se faufiler en ville, vous ne trouvez pas?

Une stratégie d’expansion ambitieuse

Le Dolphin Surf s’inscrit dans la stratégie offensive de BYD sur le marché européen. Il sera précédé du Sealion 7, qui deviendra le septième modèle de la marque en Europe et sa sixième voiture 100% électrique.

BYD ne s’arrête pas là et développe aussi ses propres bornes de recharge ultrarapides de 1 360 kW, en concurrence directe avec le réseau Supercharger de Tesla. Une stratégie qui montre les ambitions du géant chinois: devenir le plus grand constructeur automobile mondial.

La Dolphin Surf va donc rejoindre un segment en pleine ébullition, celui des mini-citadines électriques, où l’on retrouvera bientôt la nouvelle Renault Twingo E-Tech, la deuxième génération de la Dacia Spring et la future Volkswagen ID.1.

Avec son mix prometteur entre prix abordable, autonomie décente et praticité urbaine, cette petite BYD pourrait bien marquer un tournant dans la démocratisation des voitures électriques en France. Reste à découvrir sa date d’arrivée exacte sur notre territoire…