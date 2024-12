Bugatti Grand Prix : Un luxe à toute vitesse

Ce que vous devez retenir Connue pour ses succès en course dès les années 1920 et pour les voitures de tourisme élégantes de Jean Bugatti dans les années 1930, Bugatti a toujours été à l’avant-garde.

Depuis sa création en 1909 par Ettore Bugatti, la marque éponyme est devenue synonyme de luxe et de performance dans l’industrie automobile. Connue pour ses succès en course dès les années 1920 et pour les voitures de tourisme élégantes de Jean Bugatti dans les années 1930, Bugatti a toujours été à l’avant-garde.

Bugatti : Une histoire de performance



Depuis ses débuts, Bugatti a marqué l’histoire de l’automobile avec des modèles toujours plus performants. Dans les années 1990, la marque a franchi un nouveau cap avec le modèle EB110 qui a redéfini les critères de performance des voitures de sport.

Puis, en 2005, Bugatti a créé un nouveau segment : l’hyper sportive avec la Veyron 16.4, première voiture de production à franchir la barrière des 1 000 PS et des 400 km/h.

Le Grand Prix Bugatti : Un écrin pour des bolides d’exception



Dans cet esprit d’excellence et d’innovation constante, le Grand Prix Bugatti est un événement incontournable pour tous les amateurs de belles mécaniques. Ce rendez-vous prestigieux rassemble une sélection exceptionnelle de véhicules Bugatti, du Veyron au Chiron.

Ces courses luxueuses offrent un spectacle unique où se mêlent vitesse, élégance et performance. Un total de 23 voitures Bugatti se sont affrontées lors de la dernière édition, offrant un spectacle inoubliable aux spectateurs.

Bugatti : Vers une nouvelle ère



Aujourd’hui, Bugatti est entré dans une nouvelle ère avec le développement de la prochaine génération de voitures hyper sportives. Fidèle à la devise d’Ettore « Si c’est comparable, ce n’est plus Bugatti », la marque continue d’innover et de repousser les limites du possible.

Aujourd’hui, Bugatti fait partie du groupe Bugatti Rimac et travaille activement sur le développement de la prochaine génération de voitures hyper sportives.

La marque continue ainsi d’écrire son histoire, toujours animée par cette quête d’excellence qui l’a toujours caractérisée. Pour les amateurs de belles mécaniques et de sensations fortes, le nom Bugatti reste synonyme de performance et d’élégance à l’état pur.