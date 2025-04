Bugatti dévoile le moteur le plus complexe jamais conçu : un V16 atmosphérique de près d’un mètre de long

Dans le septième épisode de sa série documentaire sur YouTube, Bugatti lève le voile sur les détails de son impressionnant moteur V16 atmosphérique. Cette prouesse d’ingénierie automobile développe la puissance phénoménale de 1 000 chevaux et s’impose comme une véritable œuvre d’art mécanique.

La marque de Molsheim a mis au point le premier moteur V16 de série depuis l’avant Seconde Guerre mondiale. Un bloc monumental qui s’étend sur près d’un mètre de longueur et qui représente sans doute la création mécanique la plus sophistiquée de l’histoire automobile.

Une quête d’excellence inscrite dans l’ADN de la marque

Depuis 116 ans, Bugatti se distingue par sa recherche constante d’excellence, notamment dans le domaine mécanique, avec l’ambition de repousser sans cesse les limites des performances. Cette philosophie perdure dans la nouvelle ère de la marque, marquée par l’innovation et l’électrification.

Au cœur de cette évolution se trouve le nouveau moteur V16 atmosphérique, un chef-d’œuvre technique qui brille dans le paysage automobile contemporain. On peut admirer ce bloc dans les moindres détails dans le septième chapitre de la série « Une nouvelle ère », disponible sur YouTube.

Un projet ambitieux dès le départ

Le parcours de développement d’un système de propulsion capable de propulser la nouvelle génération Bugatti a débuté en 2021. C’est à cette période que Mate Rimac est entré en contact avec les spécialistes des moteurs à combustion haute performance de Cosworth.

Contrairement aux méthodes conventionnelles qui commencent habituellement par l’assemblage d’un prototype monocylindre, Bugatti a opté pour une approche beaucoup plus audacieuse. (On reconnaît bien là l’esprit pionnier de la marque qui n’a jamais fait les choses à moitié !)

L’importance de ce moment n’a pas échappé à l’équipe Bugatti. La mise en route de la première version d’une chaîne cinématique totalement nouvelle a constitué une étape décisive pour l’avenir de la marque. À la différence de tous les autres moteurs à combustion modernes, le moteur Bugatti est un V16 atmosphérique conçu pour offrir des performances et un engagement sans précédent.

Un accomplissement technique en 2023

En 2023, les équipes de Bugatti et Cosworth ont atteint un jalon majeur : le premier moteur V16 d’essai complet était prêt à être testé sur le banc de puissance. Après des années de préparation, il incarnait la fusion parfaite entre vision, ingéniosité et standards inflexibles.

La philosophie d’ingénierie de Bugatti ne se limite pas à rechercher des performances exceptionnelles, mais vise aussi à créer une expérience sensorielle unique. Le son, la réactivité, la façon dont le moteur délivre sa puissance… tout devait être parfait.

Le plénum, élément critique dans tout moteur atmosphérique, est devenu un point central du processus de conception. Bugatti a travaillé sur d’innombrables itérations pour atteindre l’équilibre idéal entre performances et esthétique.

Fidèle à l’histoire de la marque, chaque composant devait non seulement fonctionner à la perfection, mais aussi incarner un niveau d’artisanat si raffiné qu’il pourrait être considéré comme une pièce d’art automobile à part entière, digne d’être exposée en dehors même de la voiture.

La fusion parfaite entre tradition et modernité

Dès le début du projet, Emilio Scervo et l’équipe propulsion ont compris qu’un V16 atmosphérique offrirait une connexion émotionnelle unique et qu’en le combinant avec un moteur électrique, ils garantiraient à Bugatti un couple instantané.

Cette alliance entre moteur thermique et électrique représente l’avenir des hypercars, mêlant le meilleur des deux mondes : la passion viscérale d’un bloc atmosphérique et l’efficacité immédiate de la propulsion électrique.

Le Bugatti Tourbillon : l’incarnation ultime

Ce chef-d’œuvre d’ingénierie prend vie dans le Bugatti Tourbillon, où le nouveau moteur V16 de 8,3 litres travaille en symbiose avec un moteur électrique pour offrir des performances hors du commun.

Au total, le système de propulsion hybride du Tourbillon développe une puissance de 1 800 chevaux, dont 1 000 chevaux proviennent du moteur thermique, atteignant son régime maximal à 9 000 tours/minute.

Conçu pour allier puissance et précision, le moteur à combustion délivre un couple de 900 Nm, parfaitement complété par trois moteurs électriques qui fournissent 800 chevaux supplémentaires et un couple instantané.

Avec cette configuration, le Bugatti Tourbillon affiche une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes et une vitesse maximale de 445 km/h. Avez-vous déjà imaginé pouvoir parcourir la distance d’un terrain de football en moins de 3 secondes ?

Un moteur unique sur le marché

Fruit d’années de développement, le moteur V16 de Bugatti redéfinit les possibilités de l’ingénierie automobile moderne. À travers sa chaîne cinématique, le Tourbillon propose une approche unique des performances en tant que seule voiture de production intégrant un moteur V16 atmosphérique.

Plus qu’une simple hypercar, c’est une expression d’élégance, d’innovation et d’audace. Avec la concrétisation du V16, l’étape suivante consistait à intégrer ce moteur extraordinaire au système hybride, préparant ainsi le terrain pour l’hypercar qui définira la prochaine ère de Bugatti.

Ce V16 atmosphérique représente un jalon technique dans l’histoire automobile et confirme la position de Bugatti comme fabricant d’exception dans l’univers des hypercars. La marque française continue de repousser les frontières du possible, alliant tradition artisanale et technologies de pointe. (Et nous sommes impatients de découvrir ce que nous réserve la suite de cette aventure mécanique !)