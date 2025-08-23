Brabus améliore la Mercedes E-Class Estate

Ce que vous devez retenir Pour celles qui veulent une esthétique encore plus affirmée, il est possible d’opter pour d’énormes roues en aluminium de 21 pouces avec un design “Monoblock Z” à dix rayons, chaussées de pneus 255/35 ZR 21 à l’avant et 285/30 ZR 21 à l’arrière.

En termes de performances, Brabus propose une option de baisse de 15 mm de la hauteur de caisse, pour un comportement routier encore plus affûté.

Brabus a décidé de lui donner un coup de pouce en souhaitant rendre sa centrale électronique un peu plus performante, augmentant la puissance à 230 chevaux et le couple à 480 Nm.

Brabus et la Mercedes-Benz E-Class Estate : sportivité et élégance

La maison de tuning allemande Brabus vient de dévoiler un ensemble de personnalisation pour la nouvelle Mercedes E-Class Estate, s’adressant à toutes celles qui recherchent une touche unique et sportive. Cette version station wagon est très prisée en Allemagne, ce qui explique l’intérêt de Brabus pour cette plateforme.

Ce pack de modifications n’altère pas l’élégance innée de l’E-Class Estate, mais renforce plutôt son apparence dynamique. Brabus propose plusieurs options, y compris un spoiler avant discret et des entrées d’air stylisées intégrant une fine bande de feux diurnes. Un détail surtout visuel, mais qui fait vraiment la différence sur la route.

Les utilisateurs peuvent également choisir parmi quatre sorties d’échappement rondes, d’un diamètre de 90 mm, disponibles en finition chromée ou noir mat. Pour celles qui veulent une esthétique encore plus affirmée, il est possible d’opter pour d’énormes roues en aluminium de 21 pouces avec un design “Monoblock Z” à dix rayons, chaussées de pneus 255/35 ZR 21 à l’avant et 285/30 ZR 21 à l’arrière.

En termes de performances, Brabus propose une option de baisse de 15 mm de la hauteur de caisse, pour un comportement routier encore plus affûté. Par ailleurs, si une conductrice le désire, les emblèmes de Mercedes peuvent être remplacés par ceux de Brabus, pour un aspect entièrement personnalisé.

À l’intérieur, le raffinement se poursuit avec des décorations lumineuses sur les seuils de porte et un logo éclairé Brabus, illuminé par un éclairage d’ambiance disponible dans 64 coloris, une caractéristique déjà présente dans l’E-Class. En plus, des tapis de sol spécifiquement conçus pour le coffre sont proposés.

La version la plus populaire de la Mercedes E-Class est sans conteste la E220d diesel, offrant une puissance de 197 chevaux. Brabus a décidé de lui donner un coup de pouce en souhaitant rendre sa centrale électronique un peu plus performante, augmentant la puissance à 230 chevaux et le couple à 480 Nm. Cela permet à l’E220d d’atteindre le 0 à 100 km/h en seulement 7,4 secondes et de frôler une vitesse maximale de 243 km/h.

Il est intéressant de constater combien Brabus réussit à allier sportivité et élégance. Les modèles qu’ils proposent ne sont pas uniquement des machines puissantes, mais aussi des voitures qui gardent leur caractère raffiné, une prouesse que peu de préparateurs peuvent se vanter d’atteindre. (Cela me rappelle combien il est fascinant de voir l’évolution des voitures au fil des ans, des modèles plus simples aux créations hautement technologiques et personnalisables).