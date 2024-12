BMW : une M4 entièrement électrique d’ici quelques années

Ce que vous devez retenir La transition vers l’électriqueBMW, pionnière dans le domaine des voitures de luxe et de performance, a déjà amorcé un virage significatif vers l’électrification de sa gamme.

La célèbre marque bavaroise se prépare à révolutionner le monde automobile avec l’arrivée imminente de la première BMW M4 entièrement électrique, attendue d’ici 2028.

la transition vers l’électrique

BMW, pionnière dans le domaine des voitures de luxe et de performance, a déjà amorcé un virage significatif vers l’électrification de sa gamme. La firme bavaroise prévoit de lancer ses premiers modèles électriques haute performance en 2027, avec la iM3 en tête d’affiche. Un an plus tard, c’est au tour de la M4 d’entrer dans la danse avec une version totalement électrique connue sous le nom de code ZA2. Ces nouveautés s’inscrivent dans la stratégie globale de BMW pour réduire les émissions et s’adapter aux nouvelles normes environnementales.

La plateforme Neue Klasse, qui verra le jour en 2025, servira de base pour ces nouveaux modèles. Cette architecture innovante est spécialement conçue pour accueillir des groupes motopropulseurs électriques et promet d’offrir des performances optimisées tout en garantissant une efficacité énergétique accrue.

un design futuriste et audacieux

Bien que les prototypes de cette future M4 n’aient pas encore été aperçus sur les routes publiques, les rumeurs vont bon train quant à son design. Inspirée de la NA2 i4, cette nouvelle venue arborera des lignes modernes et dynamiques qui marqueront une rupture avec le style actuel.

L’objectif est clair : séduire une clientèle plus jeune et branchée tout en conservant l’ADN sportif qui a fait le succès des modèles M. La silhouette aérodynamique et les détails typiques du badge M devraient assurer à cette M4 électrique une présence visuelle remarquable.

performances attendues

Les spécificités techniques exactes restent enveloppées de mystère. Cependant, certains bruits suggèrent que la iM3 (et par extension la iM4) pourrait atteindre une puissance impressionnante avoisinant les 700 chevaux. Il est également prévu que plusieurs versions soient disponibles, chacune offrant différents niveaux de puissance pour satisfaire tous les passionnés de vitesse.

Cependant, il semble peu probable que la puissance atteigne les 1 340 chevaux comme cela a été évoqué par certaines sources. Ce chiffre extravagant ne semble pas correspondre à la philosophie actuelle axée sur l’efficacité énergétique sans compromis drastiques sur les performances.