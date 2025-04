Bleu, gris ou jaune ? Ce que la couleur de votre voiture révèle (vraiment) sur votre intelligence

Choisir la couleur de sa voiture semble être une décision anodine, mais elle pourrait en dire long sur notre personnalité et même sur notre quotient intellectuel. Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Groningue aux Pays-Bas suggère des liens entre certaines préférences chromatiques automobiles et les capacités cognitives. Cette recherche, mêlant psychologie des couleurs et analyse comportementale, a suscité de vives réactions dans le monde automobile.

L’étude s’est penchée sur les choix de couleurs des propriétaires de véhicules et a tenté d’établir des corrélations avec divers traits de caractère et niveaux d’intelligence. Même si les résultats ne sont pas définitifs, ils offrent matière à réflexion sur la façon dont nos choix apparemment simples peuvent refléter des aspects plus profonds de notre fonctionnement mental.

Trois couleurs qui pourraient indiquer un QI plus faible

D’après cette recherche néerlandaise, trois teintes reviennent plus souvent chez les personnes ayant obtenu des scores moins élevés aux tests d’intelligence : le gris, le marron et le jaune. Chacune de ces couleurs aurait des implications psychologiques distinctes.

Le gris : symbole d’évitement des risques

Le gris représente environ 19% du marché automobile français, ce qui en fait une option très répandue. Perçue comme élégante et sobre, cette teinte peut aussi être vue comme monotone. Les chercheurs de Groningue estiment que « le gris est une valeur sûre mais manque d’originalité » et pourrait traduire un manque d’intérêt pour se démarquer.

Cette neutralité reflèterait une préférence pour ce qui est prévisible et sans danger. Cette attitude, bien que pratique dans certaines situations, limiterait la capacité à penser de manière créative et à sortir des sentiers battus. (J’avoue avoir moi-même hésité longtemps entre un gris métallisé et un bleu pour ma dernière voiture…)

Le marron : quête de discrétion

Bien moins populaire que le gris, le marron ne représente qu’environ 2% des voitures vendues en France. Cette couleur figure pourtant dans la liste des teintes associées à une moindre capacité cognitive. Selon l’étude, le marron indique prudence, simplicité et une certaine résistance au changement.

Les personnes qui optent pour cette couleur auraient tendance à être réservées, pratiques et recherchant la stabilité. La recherche suggère que ce choix pourrait révéler un manque de souplesse mentale et de créativité. Ces individus privilégieraient des solutions classiques et éviteraient d’explorer de nouvelles idées.

Le jaune : volonté d’attirer l’attention

À l’opposé du marron, le jaune est une couleur vive et dynamique. Sa présence dans le parc automobile français reste marginale avec seulement 1% des véhicules. Malgré son intensité visuelle qui le fait ressortir, les chercheurs l’associent à « une créativité de surface« . Cette teinte serait choisie pour se faire remarquer, sans véritable fondement esthétique.

D’après l’étude, le jaune pourrait être lié à l’anxiété ou à la fatigue mentale. L’impact psychologique de cette couleur ne serait pas toujours positif en termes de performance intellectuelle, et pourrait même affecter la capacité à penser clairement et à générer des idées originales.

Les couleurs associées à une intelligence supérieure

Face aux teintes liées à une moindre capacité cognitive, la recherche a aussi identifié les couleurs plus fréquentes chez les personnes au profil intellectuel élevé. Les résultats montrent une nette préférence pour le bleu, le rouge et le vert.

Le bleu arrive en tête des couleurs associées à l’intelligence. Les études en psychologie des couleurs indiquent que cette teinte évoque la rationalité, le calme, la confiance et la sérénité. Le blanc est associé à la clarté et l’honnêteté, tandis que le noir, dans un cadre professionnel, transmet une impression de leadership et d’assurance.

Vous avez une voiture blanche ou bleue ? Voilà qui pourrait vous rassurer ! Mais attention, correlation n’est pas causalité…

La couleur de votre voiture définit-elle votre personnalité ?

La colorimétrie, cette discipline qui étudie l’impact des couleurs sur notre perception et notre comportement, gagne du terrain dans le marketing, la décoration et la conception de produits. Les marques automobiles ne choisissent pas leurs palettes de couleurs au hasard, sachant que celles-ci influencent les émotions et les actions des consommateurs.

Il n’est donc pas si irrationnel de penser que le choix d’une couleur aussi émotionnelle que celle d’une voiture puisse refléter certains traits de personnalité du conducteur. La psychologie des couleurs appliquée à l’automobile reste un champ d’étude fascinant qui mérite d’être approfondi.

L’étude de l’Université de Groningue souligne néanmoins que ces conclusions doivent être prises avec précaution. L’intelligence est une qualité complexe et multidimensionnelle, façonnée par de nombreux facteurs comme l’éducation, l’environnement, les expériences vécues et la culture.

Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez face au nuancier chez votre concessionnaire, vous regarderez peut-être votre sélection d’un œil nouveau. Et vous, quelle couleur avez-vous choisi pour votre voiture ? Ce choix était-il rationnel ou plutôt émotionnel ?