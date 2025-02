Ayvens révolutionne la mobilité en France avec ses nouveaux points de service

Ce que vous devez retenir Le premier site se trouve désormais à La Défense, au cœur du quartier d’affaires, tandis que le second a pris place à Rungis, permettant une couverture optimale du sud de Paris.

Dans une démarche d’amélioration continue de ses services, Ayvens France entreprend une restructuration majeure de son réseau de points de mobilité en Île-de-France. Cette transformation vise à offrir une expérience client optimale grâce à des installations ultramodernes et stratégiquement positionnées.

Un réseau repensé pour une meilleure accessibilité

Depuis le 10 février 2025, les nouveaux Mobility Points d’Ayvens proposent une gamme complète de services : remise de véhicules, échange, restitution et mise à disposition de véhicules de remplacement. Ces points de service nouvelle génération reflètent l’engagement d’Ayvens à faciliter le quotidien des conducteurs franciliens.

Une réorganisation stratégique en Île-de-France

La restructuration implique la fermeture de trois anciens points de service situés à Saint-Cloud, Montreuil et Cergy, remplacés par deux nouvelles implantations ultramodernes. Le premier site se trouve désormais à La Défense, au cœur du quartier d’affaires, tandis que le second a pris place à Rungis, permettant une couverture optimale du sud de Paris.

Le hub central de Roissy maintenu et modernisé

Le Mobility Centre de Roissy, véritable fleuron du réseau Ayvens en France, conserve sa position stratégique. Avec ses 15 000 m² d’installations, il reste le plus grand centre de mobilité du pays (un record qui mérite d’être souligné dans le secteur automobile français).

Des installations pensées pour le futur

Les nouveaux sites bénéficient d’équipements dernier cri : bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, zones d’attente connectées, et systèmes de gestion automatisée des clés. La capacité d’accueil a été considérablement augmentée, avec des parkings souterrains pouvant héberger jusqu’à 300 véhicules simultanément.

Une offre de services élargie

Au-delà de la simple location, ces nouveaux points proposent des services innovants comme le smart check-in digital, la personnalisation des véhicules à la demande, ou encore un système de conciergerie automobile 24/7. Les clients professionnels bénéficient d’espaces dédiés et d’un traitement prioritaire.

L’innovation au service de l’expérience client

Chaque Mobility Point est équipé d’une zone de préparation high-tech permettant un contrôle qualité rigoureux des véhicules. Les équipes sur place, formées aux dernières technologies, accompagnent les clients dans la prise en main des véhicules, particulièrement pour la gamme croissante de modèles électriques et hybrides.

Cette réorganisation s’inscrit dans une vision à long terme où la mobilité devient plus flexible et personnalisée. Les nouveaux points de service constituent des hubs multimodaux où les clients peuvent facilement passer d’un mode de transport à l’autre (et croyez-moi, après avoir visité ces installations, on comprend rapidement pourquoi Ayvens fait figure de précurseur dans le secteur).

Avec cette modernisation, Ayvens renforce sa position d’acteur majeur de la mobilité en Île-de-France. Les utilisateurs peuvent désormais accéder à l’ensemble des services via une application mobile dédiée, simplifiant encore davantage leur expérience de location.