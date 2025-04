Attention propriétaires de Tesla, Citroën et BMW : vos voitures dévorent les pneus

Le remplacement des pneumatiques représente l’une des opérations d’entretien les plus fréquentes pour garantir la sécurité d’un véhicule. Une récente étude menée par un réseau de garages britannique révèle quels modèles de voitures consomment les pneus à une vitesse supérieure à la moyenne. Les résultats sont étonnants et placent certains véhicules électriques en tête de ce classement peu enviable.

Le Tesla Model 3, champion de l’usure des pneumatiques

Sans grande surprise pour les professionnels du secteur, la Tesla Model 3 occupe la première place du classement. Selon l’analyse des données recueillies, ce modèle américain domine l’indice d’usure dans 54 zones différentes du Royaume-Uni, ce qui en fait la voiture qui consomme le plus de pneus sur le marché actuel.

Pour mettre ces chiffres en perspective, le deuxième du classement, le Citroën Berlingo, n’arrive en tête que dans 24 zones. La Tesla Model 3 double donc pratiquement n’importe quel autre modèle en matière d’usure de pneumatiques. À Londres par exemple, la berline électrique américaine arrive en première position dans 14 des 32 quartiers de la capitale britannique et figure dans le top 3 dans sept autres zones.

Dans certains secteurs comme Enfield, l’indice d’usure pour la Model 3 atteint la valeur de 9,4 – ce qui signifie que cette voiture a plus de neuf fois plus de chances de nécessiter un changement de pneus qu’un autre modèle similaire dans la même zone. (Et oui, c’est énorme quand on y pense!)

Pourquoi les Tesla usent-elles tant les pneus?

L’explication de cette usure accélérée se trouve en grande partie dans la motorisation électrique. Les véhicules électriques, et tout spécialement ceux de Tesla, se caractérisent par une livraison instantanée du couple moteur – une caractéristique qui améliore les performances mais génère une friction bien plus importante entre le pneumatique et la chaussée.

Cette friction se traduit par une usure plus rapide, surtout si votre style de conduite tend vers le sportif. Par ailleurs, la Model 3 n’a été disponible pendant un certain temps qu’avec une transmission intégrale, ce qui augmente aussi l’usure des roues.

Les autres modèles grands consommateurs de pneumatiques

Le Citroën Berlingo arrive en deuxième position des voitures qui usent le plus les pneus, dominant le classement dans 24 zones britanniques. Bien qu’il s’agisse d’un véhicule à vocation commerciale, son utilisation intensive et ses caractéristiques mécaniques le rendent sujet à une usure plus rapide que la normale.

La troisième marche du podium est occupée par un autre modèle Tesla, le Model Y, qui se distingue dans 16 zones différentes. Suivent ensuite la Mercedes CLA (9 zones), le Volvo XC40 et la BMW Série 4 (7 zones chacun).

La BMW Série 2 figure aussi dans le top 10, étant le modèle le plus fréquemment pris en charge pour des changements de pneus dans 5 zones. La liste se complète avec la Jaguar XE (4 zones), la Kia Niro et le Škoda Karoq (3 zones chacun).

Les marques les plus touchées par ce phénomène

Au-delà des modèles précis, l’étude a aussi mis en lumière quelles marques regroupent le plus grand nombre de voitures avec une usure des pneumatiques supérieure à la moyenne. Dans cette optique, cinq constructeurs concentrent 80% des véhicules nécessitant des pneus neufs plus fréquemment au Royaume-Uni :

Tesla : 70 zones avec des modèles en tête du classement d’usure

Citroën : 24 zones

BMW : 15 zones, avec des modèles comme la Série 2, Série 4 et les SUV X1, X3 et X5

Mercedes : 14 zones

Volvo : 13 zones

La forte présence de Tesla dans ce classement montre à quel point les spécificités techniques des véhicules électriques, notamment en termes de couple moteur et de traction, influent sur l’entretien. Comme le souligne l’étude : « le couple élevé des voitures électriques fait grimper leur consommation de pneumatiques ».

Enjeux financiers et sécurité routière

Le coût du remplacement des pneus peut vite grimper. Cette dépense affecte non seulement le budget du propriétaire, mais a aussi un impact direct sur la sécurité. Rouler avec des pneus usés augmente significativement la distance de freinage, réduit l’adhérence (surtout sur route mouillée) et compromet la stabilité du véhicule.

Un responsable du réseau de garages ayant mené l’étude insiste : « Il est capital de se rappeler que malgré tous les équipements de sécurité d’une voiture, leur efficacité dépend du bon fonctionnement des pneumatiques ».

Conseils pour prolonger la durée de vie de vos pneus

À la suite de cette enquête, les experts ont formulé cinq recommandations essentielles pour allonger la durée de vie des pneumatiques :

– Maintenir la pression adaptée selon les préconisations du constructeur

– Vérifier et corriger l’alignement des roues régulièrement

– Permuter les pneus entre les essieux tous les 10 000 km pour obtenir une usure uniforme

– Éviter les accélérations et freinages brusques, surtout sur les modèles à forte puissance ou à couple immédiat comme les électriques

– Effectuer des contrôles réguliers pour repérer les bosses, usures irrégulières ou coupures

Quand faut-il changer ses pneumatiques?

En règle générale, les experts recommandent d’examiner l’état des pneus tous les 10 000 kilomètres et de procéder à leur remplacement aux alentours des 40 000 km, à condition que l’usure ne soit pas plus prononcée. Ces valeurs peuvent varier considérablement selon le modèle de voiture, le type de pneumatique, l’utilisation du véhicule et, bien sûr, votre style de conduite. Et vous, avez-vous vérifié vos pneus récemment?