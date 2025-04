Attention au malus écologique 2025 : voici pourquoi la Peugeot 3008 hybride reste un choix stratégique

La Peugeot 3008 continue de séduire les conducteurs en ce début d’année 2025. Avec plus de 100 000 commandes enregistrées, ce SUV made in France s’impose comme une référence sur le marché. Mais derrière ce succès se cachent quelques défis pour le constructeur sochalien.

Un lancement réussi malgré des retards de livraison

Initialement prévues pour fin 2024, les premières livraisons des versions hybrides rechargeables des Peugeot 3008 et 5008 ont pris du retard. En cause ? Des difficultés d’approvisionnement en boîtes de vitesses électrifiées, fabriquées par l’usine Punch Powertrain PSA de Metz. Un contretemps qui n’a pas entamé l’engouement des acheteurs, rassurés par l’engagement de Peugeot : la marque au lion prendra en charge le malus au poids (1 810 € pour le 3008) pour les clients ayant commandé leur véhicule avant le 12 septembre 2024.

Des motorisations innovantes pour tous les goûts

Outre les versions thermiques traditionnelles (comme le 1.6L turbo essence de 165 ch), la Peugeot 3008 mise sur l’électrification. Les versions hybrides rechargeables combinent efficacité et polyvalence, à l’image du moteur 1.6 de 195 ch associé à une batterie de 13,2 kWh (consommation mixte de 1,3 L/100 km et 30 g/km de CO2). Les amateurs de sensations fortes ne sont pas en reste avec l’arrivée d’une variante 100% électrique de 325 ch à transmission intégrale. Avec son couple instantané et ses deux moteurs (210 ch à l’avant, 112 ch à l’arrière), l’e-3008 promet des départs canon aux feux rouges ! (Oui, on sait, ce n’est pas très écolo comme comportement, mais avouez que c’est tentant…)

Un rappel qui tache

Seule ombre au tableau : une campagne de rappel portant sur environ 20 500 exemplaires des 3008 et 5008. Le problème ? Des vis potentiellement défectueuses dans le système de direction, pouvant affecter la maniabilité du véhicule. Les modèles concernés ont été produits entre juillet 2023 et novembre 2024. Si vous faites partie des propriétaires impactés, pas de panique : Peugeot vous contactera pour planifier une intervention en concession (comptez une heure de votre temps).

Sochaux tourne à plein régime

Pour répondre à la forte demande, l’usine Peugeot de Sochaux a dû s’adapter. Une demi-équipe de nuit a été créée et pas moins de 1 000 intérimaires ont été recrutés. Résultat : jusqu’à 60 véhicules sortent des chaînes chaque heure ! De quoi réduire les délais de livraison et satisfaire des clients qui trépignent d’impatience. (Allez, plus que quelques mois à tenir avant de recevoir votre nouveau jouet !)

Un succès malgré le durcissement du malus écologique

Depuis le 1er mars 2025, le barème du malus écologique s’est durci en France. Le seuil d’émissions de CO2 déclenchant la taxe est passé à 113 g/km et le montant maximal grimpe à 70 000 €. Même les hybrides rechargeables sont concernés par le malus au poids (avec un abattement de 200 kg). Un contexte fiscal peu favorable qui n’a pas freiné les ardeurs des acheteurs de 3008. Faut dire qu’avec ses motorisations sobres et ses versions électrifiées, le SUV sochalien limite la douloureuse au moment de passer à la caisse.

Succès commercial, innovations technologiques, défis industriels… La Peugeot 3008 millésime 2025 ne manque pas de sujets de conversation. Reste à savoir si elle tiendra ses promesses une fois entre les mains de ses nouveaux propriétaires. Rendez-vous dans quelques mois pour les premiers retours !