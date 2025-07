Aston Martin Vantage S : la sportive britannique passe à 671 chevaux

Ce que vous devez retenir Après le DBX S, le SUV le plus puissant de la gamme, c’est donc au tour de la coupé sportive de bénéficier du traitement S.

La Vantage S adopte de nouveaux éléments de suspension accompagnés de supports moteur redessinés et d’un logiciel de contrôle inédit.

Le capot intègre de nouveaux extracteurs d’air disponibles en noir brillant ou en fibre de carbone, optimisant l’évacuation de la chaleur moteur.

La marque de Gaydon vient de lever le voile sur une version encore plus affûtée de sa Vantage. Cette nouvelle Vantage S pousse le curseur de la performance avec ses 671 chevaux, soit 15 unités supplémentaires par rapport à la version standard. Une montée en puissance qui s’accompagne d’une série de modifications techniques pour offrir une conduite plus radicale.

Une stratégie de montée en gamme assumée

Cette nouvelle déclinaison s’inscrit dans la vision d’Adrian Hallmark, le nouveau patron d’Aston Martin. L’objectif ? Proposer des modèles plus spécialisés et des options de personnalisation étendues pour inciter la clientèle à franchir le pas vers des versions supérieures. Après le DBX S, le SUV le plus puissant de la gamme, c’est donc au tour de la coupé sportive de bénéficier du traitement S.

Cette approche reprend les codes des précédentes V8 Vantage S et V12 Vantage S commercialisées en 2011 et 2013. La nouvelle mouture se base sur la deuxième génération du modèle, récemment restylée.

Des performances rehaussées avec subtilité

Si l’augmentation de puissance peut sembler modeste – elle passe de 656 à 671 chevaux – les ingénieurs ont travaillé bien au-delà des seuls chiffres. Le couple reste stable à 800 Nm, mais la cartographie moteur a été entièrement revue.

Le système de transmission bénéficie d’ajustements fins, notamment au niveau du launch control optimisé. Résultat : le 0 à 100 km/h s’effectue désormais en 3,4 secondes, gagnant un dixième face à la version classique. Ce gain peut paraître anecdotique sur le papier, mais il traduit une recherche de perfectionnement dans chaque détail.

Une architecture repensée pour plus d’intensité

Les modifications les plus significatives concernent le châssis et les suspensions. La Vantage S adopte de nouveaux éléments de suspension accompagnés de supports moteur redessinés et d’un logiciel de contrôle inédit.

L’une des évolutions les plus marquantes concerne le sous-châssis arrière, désormais relié directement à la structure sans l’intermédiaire de supports élastiques. Cette liaison rigide améliore la précision du train arrière et renforce les sensations au volant (une approche qui rappelle certaines sportives allemandes).

Les angles de carrossage et de chasse ont également été modifiés pour optimiser l’efficacité du train avant. Cette géométrie revue promet une meilleure adhérence et une réactivité accrue dans les enchaînements de courbes.

L’équilibre entre performance et confort préservé

Malgré cette orientation plus sportive, les équipes techniques n’ont pas sacrifié le confort de roulage. Les ressorts arrière voient leur raideur diminuée pour améliorer le comportement à basse vitesse. De même, la rigidité des supports de boîte de vitesses a été réduite de 10%.

Cette approche nuancée illustre la philosophie d’Aston Martin : créer une sportive capable d’excellence sur circuit tout en conservant un usage quotidien civilisé. Un défi technique que peu de constructeurs maîtrisent avec autant de finesse.

Un design plus agressif avec des détails significatifs

Visuellement, la Vantage S se distingue par plusieurs éléments spécifiques. Le capot intègre de nouveaux extracteurs d’air disponibles en noir brillant ou en fibre de carbone, optimisant l’évacuation de la chaleur moteur.

Les ailes avant arborent des badges S artisanaux en émail rouge, déclinés en finition chrome sombre ou brillante. Cette attention aux détails reflète le savoir-faire britannique en matière de finition.

Les jantes 21 pouces à rayons en Y dévoilent des étriers de frein couleur cuivre, créant un contraste saisissant avec les accents rouges disséminés sur la carrosserie.

L’aérodynamique au service de la performance

L’aileron arrière pleine largeur constitue l’ajout le plus spectaculaire. Au-delà de son impact visuel, il génère 44 kg d’appui à vitesse maximale. D’autres éléments aérodynamiques, comme le nouveau diffuseur avant et les canaux venturi sous la caisse, ajoutent 67 kg d’appui supplémentaire.

Cette charge aérodynamique totale de 111 kg améliore la stabilité directionnelle et l’efficacité en virage, sans compromettre la vitesse de pointe.

Un habitacle raffiné aux accents sportifs

L’intérieur mélange habilement Alcantara et cuir, avec des logos S brodés nécessitant 2 500 points de couture et plus de 16 mètres de fil. Cette minutie artisanale justifie en partie le positionnement tarifaire de la marque.

Les inserts en fibre de carbone apportent une touche technique tout en allégeant légèrement l’ensemble. Les propriétaires peuvent opter pour un pack de personnalisation incluant des détails rouges ou argentés sur le sélecteur rotatif des modes de conduite, harmonisés avec les surpiqûres et les ceintures de sécurité.

Un pack Sport Interior élargit encore les possibilités avec différents matériaux et combinaisons monochromes ou bichromes.

Un positionnement tarifaire dans la logique du segment

Disponible dès maintenant à la commande, la Vantage S affiche un tarif de départ d’environ 197 000 euros au Royaume-Uni, soit un surcoût de près de 6 000 euros par rapport à la version standard.

Ce positionnement la place en concurrence directe avec les sportives allemandes de même cylindrée, tout en conservant cette exclusivité britannique qui fait le charme d’Aston Martin. Une stratégie qui devrait séduire les amateurs de conduite à la recherche d’une alternative aux références habituelles du segment.