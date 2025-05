Aston Martin DBX S : le nouveau roi des SUV sportifs qui défie Ferrari

La marque britannique vient de dévoiler son Aston Martin DBX S, une version surpuissante de son SUV premium qui vise directement le Ferrari Purosangue. Avec ses 727 chevaux et son design affûté, ce nouveau modèle repousse les limites de ce que peut offrir un véhicule tout-terrain de luxe.

Un SUV qui bouscule les codes du segment premium

La tendance des SUV ne faiblit pas. Ces véhicules restent, et de loin, les plus demandés sur le marché automobile, s’étendant des modèles urbains aux versions ultra-sportives. Dans cette dernière catégorie, la concurrence est féroce mais moins nombreuse – et l’arrivée du DBX S vient encore plus compliquer la tâche des autres prétendants au trône.

Aston Martin a mis du temps à se lancer dans l’aventure des SUV. Le DBX n’est arrivé qu’en 2020, ce qui représente une entrée tardive sur ce segment. Malgré ce retard, la firme de Gaydon a réussi à positionner son modèle comme une référence parmi les SUV sportifs haut de gamme, rivalisant directement avec des véhicules aussi prestigieux que le Ferrari Purosangue.

Une puissance revue à la hausse pour des performances époustouflantes

L’élément le plus marquant du nouveau DBX S réside dans l’amélioration significative de ses performances. Les ingénieurs britanniques ont optimisé le moteur V8 bi-turbo de 4,0 litres grâce à un nouveau système d’échappement modifié et une technologie turbo directement héritée de l’Aston Martin Valhalla. Ces améliorations incluent une nouvelle turbine de compresseur et diverses modifications internes.

Le V8 développe désormais 20 chevaux supplémentaires pour atteindre les 727 ch, avec un couple de 900 Nm. Cette augmentation de puissance se traduit par des performances impressionnantes : le 0 à 100 km/h s’effectue en 3,3 secondes (identique au DBX707), mais le 0 à 200 km/h est réduit de 0,3 seconde. La vitesse maximale reste fixée à 310 km/h.

Un régime alimentaire strict pour des performances optimales

Les ingénieurs ne se sont pas contentés d’augmenter la puissance – ils ont aussi travaillé sur la réduction du poids. Aston Martin a installé un nouveau toit en fibre de carbone qui permet d’économiser 18 kg tout en abaissant le centre de gravité et en améliorant la stabilité.

Des jantes en magnésium de 23 pouces sont proposées en option. Cet équipement réduit la masse non suspendue de 19 kg, ce qui améliore « la qualité de conduite, la précision et les sensations de direction, ainsi que la réactivité du véhicule aux actions sur le volant », selon les mots d’Aston Martin.

La marque a également conçu une calandre en nid d’abeilles en polycarbonate allégé. Celle-ci présente un design complexe de plus de 25 000 facettes individuelles et contribue à déplacer la répartition du poids vers l’arrière. D’après le constructeur, cela améliore tant la maniabilité que la motricité.

Châssis et dynamique véhicule : l’obsession du détail

Parmi les autres modifications notables du DBX S, on trouve une nouvelle démultiplication de direction, un rayon de braquage réduit de près d’un demi-mètre, une suspension recalibrée (aussi bien au niveau des ressorts pneumatiques que des amortisseurs électroniques) et un système de freinage en céramique renforcé par de la fibre de carbone avec des disques de 420 mm à l’avant et 390 mm à l’arrière.

Un design extérieur et intérieur subtilement retravaillé

Le design extérieur présente quelques modifications subtiles mais efficaces. On remarque une calandre noire, un diffuseur et un séparateur avant inédits, de nouveaux bas de caisse latéraux avec déflecteurs d’air, des rétroviseurs en carbone et une partie arrière où se distinguent quatre sorties d’échappement, un pare-chocs redessiné, un nouveau diffuseur et un aileron revu.

À l’intérieur du DBX S, les acheteurs découvriront un habitacle tendu d’Alcantara, des ceintures de sécurité rouges, le logo « S » brodé sur les sièges, un nouveau système d’infodivertissement et un système audio de 800 W avec 14 haut-parleurs.

Pour l’instant, Aston Martin n’a pas révélé les prix du nouveau DBX S pour le marché français. La marque a simplement annoncé que les premières livraisons devraient commencer au cours du dernier trimestre de 2025.

Un challenger sérieux pour la suprématie des SUV de luxe

Si vous envisagiez l’achat d’un Ferrari Purosangue de 725 ch équipé d’un moteur V12, l’arrivée de l’Aston Martin DBX S pourrait bien vous faire reconsidérer votre prochain investissement automobile. (Et entre nous, qui n’aime pas l’idée d’avoir 2 chevaux de plus que son voisin propriétaire d’une Ferrari?)

Ce nouveau modèle prouve une fois de plus qu’Aston Martin sait allier l’ADN sportif de la marque avec les attentes modernes du marché du luxe. Dans un segment où chaque détail compte, le DBX S réussit à se démarquer par son équilibre entre performances brutes et raffinement britannique.

Reste à savoir quel sera son tarif final, mais on peut s’attendre à un prix de base aux alentours de 300 000 euros sur le marché français. Une bagatelle pour qui recherche l’exclusivité et la puissance dans un format SUV haute performance.