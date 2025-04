Ariel Nomad Tactical : le buggy à moteur Honda prêt à affronter tous les terrains

Vous rêvez d’un véhicule capable de vous emmener absolument partout ? L’Ariel Nomad Tactical pourrait bien être la réponse à vos envies d’évasion. Ce buggy homologué pour la route dévoile son vrai caractère quand il quitte l’asphalte pour s’aventurer en montagne, sur les rochers, la terre ou les dunes de sable.

À la recherche d’un jouet tout-terrain ? Envie d’un véhicule amusant qui vous arrache un sourire à chaque sortie ? Ce 4×4 minimaliste semble avoir été conçu pour les amateurs de sensations fortes qui refusent les compromis.

Un moteur Honda au cœur d’une bête sauvage

Assemblé par TMI AutoTech en Virginie, ce modèle actuellement proposé à la vente cache sous son châssis-cage un moteur Honda K24 de 2,4 litres. Ce 4 cylindres en ligne, même s’il ne s’agit pas de la version suralimentée du Nomad, délivre une puissance impressionnante et produit une sonorité envoutante grâce à son système d’échappement.

La transmission n’est pas en reste avec une boîte manuelle à six rapports et un différentiel à glissement limité sur l’essieu arrière. Une configuration qui garantit à la fois plaisir de conduite et performances optimales sur terrains difficiles.

Un habitacle minimaliste mais fonctionnel

Comme on peut le voir sur les photos, le toit se résume à une simple toile. En revanche, à la différence d’autres versions, celui-ci est équipé d’un pare-brise qui protège le conducteur, rendant inutile le port du casque et des lunettes. (Un détail non négligeable quand on veut s’amuser sans se préparer comme pour une expédition !)

L’habitacle accueille des sièges ultra-légers en fibre de verre, complétés par des harnais de compétition et un volant Momo. Le strict nécessaire, mais réalisé avec des matériaux de qualité pour garantir sécurité et durabilité.

Prêt pour l’aventure avec un châssis de compétition

L’Ariel Nomad repose sur des jantes de 15 pouces chaussées de pneus BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 en 235/75, parfaits pour affronter les terrains les plus exigeants. Sa suspension comprend des amortisseurs réglables Ohlins, un ensemble que bien des voitures de course pourraient envier.

Malgré sa possession depuis 2017 par son propriétaire actuel, le compteur n’affiche que 817 kilomètres. Un véhicule presque neuf qui n’attend qu’un nouveau maître pour exprimer son plein potentiel sur tous les terrains imaginables.

Un véhicule exclusif pour sortir des sentiers battus

Avec son look radical et ses capacités hors normes, l’Ariel Nomad Tactical se positionne comme un véhicule de niche qui ne laisse personne indifférent. Avez-vous déjà imaginé franchir des obstacles qui arrêteraient net la plupart des 4×4 traditionnels ? C’est exactement ce que propose cette machine d’exception.

Le prix sur le marché français devrait avoisiner les 60 000 euros selon les équipements et l’état, un investissement conséquent mais justifié par la rareté du modèle et ses qualités techniques indéniables.

Pour les amateurs d’adrénaline qui cherchent un véhicule vraiment différent, capable de transformer chaque sortie en aventure mémorable, l’Ariel Nomad représente une option fascinante. (Et puis avouons-le, quel plaisir de voir les têtes se tourner sur votre passage avec un engin pareil !)

Si vous vous sentez l’âme d’un aventurier et que l’idée de posséder l’un des buggys homologués les plus performants du marché vous tente, ce petit bolide de 650 kg pourrait bien devenir votre nouveau compagnon d’échappées sauvages.