Alpine persiste dans ses ambitions électriques premium malgré les obstacles américains

Ce que vous devez retenir L’entrée sur le marché américain devait se concrétiser par l’arrivée de nouveaux modèles encore plus imposants, appartenant aux segments D et E.

Ces futures berlines et SUV électriques haut de gamme étaient programmés pour 2027, avec un objectif de ventes plutôt optimiste de 150 000 unités par an d’ici la fin de la décennie.

Face à cette hausse substantielle des coûts d’importation, Alpine préfère temporiser et repenser sa stratégie d’approche du marché nord-américain (une décision qui peut se comprendre quand on voit l’impact de telles taxes sur le prix final).

Les récents droits de douane imposés par l’administration Trump pourraient bien bouleverser les plans d’expansion de Alpine outre-Atlantique, mais la marque française ne renonce pas pour autant à ses projets ambitieux. Ces nouvelles taxes douanières de 25% sur tous les véhicules fabriqués en Europe compliquent sérieusement la donne pour le constructeur tricolore.

Des projets américains mis entre parenthèses

Cap maintenu sur les grands gabarits électriques

Malgré ce contretemps américain, la firme de Dieppe ne dévie pas de sa trajectoire. Les projets de véhicules premium de grande taille restent d’actualité pour d’autres marchés internationaux. Antony Villain, responsable du design chez Alpine, l’a confirmé lors du célèbre Festival de Vitesse de Goodwood.

« Notre objectif chez Alpine, c’est de viser plus grand, pas plus petit », explique-t-il. « Nous avons besoin de quelque chose dans les catégories D ou E. Pas forcément pour l’Europe, car l’Europe reste davantage un marché de catégorie C. Mais si nous voulons nous développer à l’échelle mondiale, il nous faudra probablement de plus gros véhicules. »

D’autres marchés en ligne de mire

Si les États-Unis ferment temporairement leurs portes, d’autres régions du globe restent accessibles. Des marchés où les consommateurs recherchent justement ces véhicules électriques premium de grande taille qu’Alpine souhaite développer. Une stratégie qui fait sens quand on observe les tendances actuelles vers l’électrification du segment luxury.

Cette approche permettrait à Alpine de se positionner face aux constructeurs allemands qui dominent actuellement ce créneau. BMW, Mercedes-EQS ou Audi e-tron GT ont ouvert la voie, mais il reste de la place pour une vision française du luxe électrique.

L’avenir proche déjà tracé

En attendant ces futurs mastodontes électriques, Alpine prépare activement la suite de sa gamme. Après l’arrivée de l’A390, c’est la nouvelle génération de l’emblématique A110 qui pointera le bout de son nez. Cette sportive 100% électrique est attendue pour 2026, marquant un tournant historique pour le modèle phare de la marque.

Cette transition électrique de l’A110 représente un défi technique majeur. Comment conserver l’agilité et le plaisir de conduite légendaires de cette sportive tout en adoptant la motorisation électrique ? Les ingénieurs d’Alpine travaillent d’arrache-pied pour résoudre cette équation complexe entre performance, autonomie et poids.

Les ambitions d’Alpine restent donc intactes, même si le chemin vers la conquête mondiale s’avère plus sinueux que prévu. Entre adaptation aux contraintes géopolitiques et développement technologique, la marque française navigue dans un environnement en constante évolution, tout en gardant le cap sur ses objectifs premium électriques.