Alpine intègre les moteurs dans les roues de ses modèles

Ce que vous devez retenir La plateforme en aluminium Alpine Performance Platform (APP) a été conçue pour servir de base à quatre véhicules distincts de la marque premium.

En outre, avec le moteur placé dans la roue, il y a plus d’espace disponible pour les jambes des passagers à l’intérieur ou pour les bagages.

Cela permet aux constructeurs de placer les batteries à des emplacements différents de ceux traditionnels sous le plancher, ce qui obligeait le conducteur à s’asseoir plus haut.

Alpine a confirmé que ses nouveaux modèles électriques A110 et A310 fastback utiliseront des moteurs intégrés dans les roues, comme le Renault 5 Turbo 3E.

Selon les déclarations du Directeur Général du groupe français, cette décision vise à réduire le poids.

Luca de Meo veut tout changer. La plateforme en aluminium Alpine Performance Platform (APP) a été conçue pour servir de base à quatre véhicules distincts de la marque premium.

Parmi eux, se trouve bien sûr le remplaçant du sportif A110. En plus du coupé à deux places et d’un roadster, la marque prépare également son concurrent à la Porsche Taycan. Un sedan sportif quatre places, qui s’appellera A310.

En outre, avec le moteur placé dans la roue, il y a plus d’espace disponible pour les jambes des passagers à l’intérieur ou pour les bagages.

Cela permet aux constructeurs de placer les batteries à des emplacements différents de ceux traditionnels sous le plancher, ce qui obligeait le conducteur à s’asseoir plus haut.

L’entreprise a estimé qu’elle pourrait économiser environ 150 à 250 kg, par rapport aux véhicules sportifs comparables sur le marché.

Le système de moteurs intégrés dans les roues sera d’abord lancé avec le Renault 5 Turbo 3E, une… hyper hatchback entièrement électrique qui sera produite en édition limitée l’année prochaine. La même technologie sera adoptée pour le A390.