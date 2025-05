Quand on pense Alpine, on visualise immédiatement la silhouette ramassée de l’A110, cette petite bombe française qui fait vibrer les amateurs de conduite pure. Mais voilà que la marque de Dieppe nous surprend avec quelque chose de radicalement différent : l’Alpine A390, une fastback électrique qui ose s’aventurer sur des dimensions jamais explorées par la firme tricolore.

Des dimensions qui changent tout

Avec ses 4,61 mètres de long, 1,89 mètre de large et 1,53 mètre de haut, cette nouvelle venue brise les codes habituels d’Alpine. On est loin des proportions compactes qui ont fait la réputation de la marque (rappelons que l’A110 mesure à peine 4,18 mètres). Cette A390 développée sur la plateforme électrique Ampere propose cinq places et cinq portes, une première pour Alpine.

Mais rassurez-vous, les gènes sportifs restent bien présents. La ligne de toit fuyante rappelle immédiatement l’A110, tandis que l’empattement de 2,71 mètres promet une agilité préservée malgré les dimensions supérieures.

Un design qui ne laisse pas indifférent

Dès le premier regard, cette A390 frappe par sa signature lumineuse avant baptisée « Cosmic Dust ». Ces triangles lumineux s’inspirent directement du concept Alpenglow et du prototype de course qui évolue en Championnat du Monde d’Endurance. L’effet visuel ? Une impression de comète traversant l’atmosphère, selon Alpine.

La fonction d’accueil mérite qu’on s’y attarde : au déverrouillage, les LED réalisent une séquence chorégraphiée avant de projeter au sol le logo Alpine entouré de flocons de neige. Un petit théâtre lumineux qui ne manquera pas de faire son effet dans un parking souterrain !

Sur les flancs, les jantes jusqu’à 21 pouces donnent une prestance indéniable, tandis que les passages de roue noirs contrastent avec la carrosserie. À l’arrière, cette lunette en forme de visière se termine par un discret aileron noir, encadrée par des surfaces vitrées compactes qui allègent visuellement l’ensemble.

L’habitacle entre tradition et modernité

L’intérieur mise sur un mélange intelligent entre sophistication et sportivité. Le cuir Nappa habille généreusement le poste de conduite, tandis que deux écrans de 12,3 pouces (instrumentation) et 12 pouces (infodivertissement) orientés vers le conducteur centralisent les informations.

Un détail qui rassure les puristes : Alpine a conservé des commandes physiques pour la climatisation. Dans cette course au tout-numérique, c’est un choix qui mérite d’être salué.

Le volant mérite une mention spéciale avec son revêtement cuir Nappa bleu, sa partie inférieure tronquée et ses deux boutons aluminium inspirés de la Formule 1. L’un gère la régénération, l’autre active le mode « OV » (OverBoost) qui libère un surplus de puissance pendant 10 secondes maximum.

Côté rangement, le coffre propose 532 litres de volume, extensible avec un double fond optionnel. De quoi satisfaire les besoins du quotidien sans compromis.

Trois moteurs pour une conduite électrisante

Cette A390 adopte une architecture à trois moteurs électriques : un à l’avant avec rotor bobiné, deux à l’arrière synchrones à aimants permanents. Ces derniers alimentent le système Alpine Active Torque Vectoring qui répartit intelligemment le couple entre les roues.

Deux versions sont proposées. La GTS développe 470 chevaux et 808 Nm de couple, suffisants pour abattre le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes – exactement le même chrono que l’A110 R. Sa vitesse de pointe ? 220 km/h.

La version d’accès GT se contente de 400 chevaux pour un 0 à 100 km/h en 4,8 secondes et une vitesse maximale bridée à 200 km/h. Des performances qui restent très honorables pour une électrique de ce gabarit.

L’autonomie au rendez-vous

La batterie lithium-ion de 89 kWh promet entre 520 et 555 kilomètres d’autonomie WLTP selon la monte pneumatique choisie. En recharge, cette A390 accepte jusqu’à 11 kW en courant alternatif (22 kW en option) et 190 kW en courant continu.

Des chiffres qui placent cette Alpine dans la moyenne haute du segment, même si on reste encore loin des références comme la Mercedes EQS ou la BMW iX.

Un châssis taillé pour la route

Alpine n’a pas oublié ses fondamentaux sportifs. Cette A390 bénéficie d’un centre de gravité abaissé et d’une répartition des masses quasi-parfaite : 49% à l’avant, 51% à l’arrière. Les suspensions spécifiques avec butées hydrauliques et la direction à démultiplication courte promettent des sensations préservées.

Le freinage fait appel à des disques de 365 mm avec étriers six pistons, une première chez Alpine qui devrait rassurer lors des freinages appuyés.

Cette A390 sera-t-elle à la hauteur de l’héritage sportif d’Alpine ? Seul un essai nous le dira. Mais sur le papier, les ingrédients semblent réunis pour proposer une alternative électrique crédible aux SUV haut de gamme allemands, tout en conservant cette touche française qui fait le charme d’Alpine.