Voiture de sport : Attention, ces innovations folles de l’Alpine A110 R vont vous faire rêver

Ce que vous devez retenir La pression du turbo a été augmentée de 0,4 bar par rapport à l’A110 S, permettant un gain significatif en matière de réponse à l’accélération.

Sur la légendaire Nordschleife du Nürburgring, l’A110 R Ultime a signé un temps de 7 minutes et 18,6 secondes – une référence dans sa catégorie.

Les essais intensifs sur le circuit Bugatti du Mans ont permis de valider la robustesse des systèmes de refroidissement, même après des sessions de plus de 30 minutes à pleine charge.

Un concentré de technologie limité à 110 exemplaires, des performances dignes des meilleures supercars et un prix de 265 000 euros : l’Alpine A110 R Ultime incarne l’excellence automobile française. Plongez dans les coulisses de sa conception, où tradition artisanale et innovations de pointe se rencontrent pour créer la sportive ultime.

Le rêve d’une voiture de course homologuée pour la route

Les ingénieurs d’Alpine n’ont pas fait les choses à moitié pour cette édition finale de l’A110. Forte d’une expérience de huit années en championnat GT4, l’équipe technique a puisé dans son savoir-faire racing pour créer une voiture d’exception. La signature Racing dans son nom prend ici tout son sens : chaque élément a été repensé dans une quête de performance pure.

L’usine historique Jean Rédélé de Dieppe, berceau d’Alpine depuis 1969, accueille la production de cette série limitée. Dans ces ateliers chargés d’histoire, les artisans assemblent chaque exemplaire à la main, perpétuant une tradition d’excellence vieille de plus de cinquante ans.

La perfection mécanique poussée à l’extrême

Sous le capot arrière se cache un bloc 4-cylindres 1.8 turbo entièrement revu. Les ingénieurs ont reprogrammé la gestion moteur et optimisé le circuit d’admission pour atteindre 345 chevaux à 6000 tr/min. La pression du turbo a été augmentée de 0,4 bar par rapport à l’A110 S, permettant un gain significatif en matière de réponse à l’accélération.

La boîte DCT6 bénéficie d’une cartographie spécifique qui privilégie les passages de rapports ultra-rapides. Les 420 Nm de couple sont disponibles dès 3200 tr/min, offrant une poussée linéaire et constante. Le 0 à 100 km/h est expédié en 3,9 secondes, tandis que la vitesse maximale atteint 285 km/h.

Une aérodynamique inspirée de la F1

Les ingénieurs aérodynamiciens d’Alpine ont collaboré étroitement avec l’équipe de Formule 1 pour optimiser chaque flux d’air autour de la voiture. Le splitter avant en carbone, directement dérivé de la compétition, génère un effet de sol prononcé. Les écopes latérales ont été agrandies de 20% pour améliorer le refroidissement des freins et du moteur.

L’appui aérodynamique total atteint 160 kilogrammes à vitesse maximale, soit une augmentation de 60% par rapport à l’A110 R standard. Le travail sur l’aérodynamique active permet d’adapter la déportance selon les conditions, maximisant l’efficacité en virage rapide tout en limitant la traînée en ligne droite.

Un châssis sublimé par la technologie

Le châssis en aluminium, signature d’Alpine, a été renforcé aux points clés. Les ingénieurs ont intégré des amortisseurs Öhlins TTX à double valve, permettant un réglage précis de la compression et de la détente. La garde au sol est abaissée de 10 mm par rapport à l’A110 R, tandis que les barres anti-roulis ont été rigidifiées de 10%.

Les nouvelles jantes forgées, développées en partenariat avec BBS, permettent un gain de masse de 12,5 kg sur l’ensemble du train roulant. Les pneumatiques Michelin Pilot Sport Cup 2 adoptent une composition spécifique, avec une bande de roulement enrichie en silice pour optimiser l’adhérence sur surface sèche comme mouillée.

Des performances validées sur les circuits mythiques

Sur la légendaire Nordschleife du Nürburgring, l’A110 R Ultime a signé un temps de 7 minutes et 18,6 secondes – une référence dans sa catégorie. Les essais intensifs sur le circuit Bugatti du Mans ont permis de valider la robustesse des systèmes de refroidissement, même après des sessions de plus de 30 minutes à pleine charge.

Les pilotes d’essai Alpine, dont Laurent Hurgon, ont accumulé plus de 5000 kilomètres de tests sur différents circuits européens. Cette mise au point méticuleuse garantit une fiabilité à toute épreuve, même dans les conditions d’utilisation les plus extrêmes.

Le prix de l’excellence et de la rareté

Le tarif de 265 000 euros place l’A110 R Ultime au niveau des supercars les plus prestigieuses. La production limitée à 110 exemplaires et l’utilisation extensive de matériaux nobles comme la fibre de carbone forgée justifient ce positionnement premium. Chaque voiture nécessite plus de 200 heures d’assemblage manuel et subit 40 points de contrôle qualité avant livraison.

L’ultime chapitre d’une histoire passionnante

Cette A110 R Ultime marque la fin d’une époque pour Alpine. Elle représente l’aboutissement de la vision de Jean Rédélé, qui créa la marque en 1955 avec pour objectif de construire des voitures de sport légères et agiles. Chaque exemplaire porte une plaque numérotée et s’accompagne d’un livre retraçant l’histoire du modèle et détaillant ses spécificités techniques.

Le savoir-faire déployé sur cette version ultime servira de base pour le développement des futures Alpine électriques. Une transition technologique majeure qui s’annonce passionnante, mais qui rend cette A110 R Ultime d’autant plus spéciale : elle incarne le chant du cygne du moteur thermique chez Alpine, dans sa forme la plus aboutie.