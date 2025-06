Alfa Romeo Stelvio électrique reportée : la marque fait machine arrière

Ce que vous devez retenir Lancée il y a huit ans, cette SUV italienne a connu un certain succès commercial, dépassant même les ventes de la berline Giulia.

Chez Alfa Romeo, on fait du surplace. La future Stelvio électrique vient d’être mise sur pause, le temps que la marque italienne repense entièrement sa stratégie. Santo Ficili, patron d’Alfa Romeo, l’avoue sans détour : il faut revoir la copie.

Un virage à 180 degrés pour la Stelvio

Rappelez-vous, Stellantis avait annoncé la couleur : Alfa Romeo deviendrait une marque 100% électrique dès 2027. Un pari audacieux sur le papier, mais qui se heurte aujourd’hui à la réalité du marché. La nouvelle génération de la Stelvio devait donner le ton avec ses batteries et ses moteurs électriques.

Seulement voilà, 2024 n’a pas été l’année rêvée pour les véhicules électriques. Les ventes ont ralenti, les consommateurs hésitent encore (on peut les comprendre avec l’infrastructure de recharge qui peine à suivre). Face à cette situation, la direction a décidé de changer de cap.

Santo Ficili met les points sur les i

Le nouveau patron de la marque au serpent ne mâche pas ses mots. Lors d’une récente intervention, il explique que la transition électrique ne se déroule pas comme prévu. « Nous changeons totalement notre approche en suivant les demandes spécifiques de nos clients », déclare-t-il.

Traduction ? L’Alfa Romeo Stelvio de nouvelle génération ne sera plus exclusivement électrique. La marque travaille désormais sur plusieurs technologies : électrique bien sûr, mais aussi hybride rechargeable et micro-hybride. Une stratégie plus prudente qui laisse plusieurs options aux futurs acheteurs.

Un report qui ne surprend qu’à moitié

Cette annonce était dans l’air du temps. Déjà en octobre dernier, des rumeurs évoquaient l’arrivée possible de moteurs thermiques sur la future Stelvio. Aujourd’hui, c’est officiel : le projet électrique pur est gelé le temps de développer ces alternatives.

Selon plusieurs sources, la commercialisation de cette nouvelle Stelvio n’interviendra pas avant septembre 2026. Au minimum. Un délai qui permet à Alfa Romeo de peaufiner son offre et de proposer une gamme plus large à sa clientèle.

La Stelvio actuelle commence à vieillir

Pendant ce temps, l’actuelle Stelvio continue sa carrière. Lancée il y a huit ans, cette SUV italienne a connu un certain succès commercial, dépassant même les ventes de la berline Giulia. Logique, quand on voit l’engouement pour les SUV sur le marché européen.

Pourtant, cette première génération n’a jamais atteint les objectifs fixés par la marque. D’où l’importance de réussir le coup avec cette seconde mouture. Malgré une mise à jour récente, la Stelvio commence à accuser le poids des années face à ses rivales allemandes qui se renouvellent régulièrement.

La plateforme STLA Large en toile de fond

Techniquement, la future Stelvio électrique reposera sur la plateforme STLA Large du groupe Stellantis. Cette base technique équipe déjà d’autres modèles comme la Dodge Charger outre-Atlantique. Une architecture moderne qui permet d’intégrer différents types de motorisations.

Cette flexibilité explique en partie pourquoi Alfa Romeo peut encore changer de stratégie. Contrairement à une plateforme dédiée exclusivement à l’électrique, STLA Large accepte aussi bien les batteries que les moteurs thermiques et hybrides.

Un plan produit qui s’étend jusqu’en 2027

Alfa Romeo ne s’arrête pas à la Stelvio. La marque prépare aussi un SUV plus imposant pour 2027, qui viendrait couronner sa gamme. Ce modèle haut de gamme utiliserait également la plateforme STLA Large et représenterait le nouveau vaisseau amiral de la marque italienne.

Cette approche progressive montre qu’Alfa Romeo préfère désormais avancer pas à pas plutôt que de tout miser sur l’électrique d’un coup. Une prudence qui reflète les incertitudes actuelles du marché automobile européen.

Un cas d’école dans l’industrie

Le cas de la Stelvio illustre parfaitement les défis auxquels font face les constructeurs aujourd’hui. Entre les objectifs environnementaux, les attentes des consommateurs et les réalités économiques, l’équilibre reste délicat à trouver.

Alfa Romeo rejoint ainsi la liste des marques qui ajustent leur calendrier électrique. Une tendance qui pourrait bien se généraliser dans l’industrie automobile ces prochains mois, le temps que le marché trouve son rythme de croisière.

En attendant, les amateurs de la marque italienne devront patienter encore un peu avant de découvrir cette nouvelle Stelvio. Mais au final, cette réflexion supplémentaire pourrait bien profiter au produit final, qui arrivera avec une offre plus complète et mieux adaptée aux besoins réels du marché français.